Perú

Lima amanece hoy con lloviznas y no solo por El Niño: qué las provoca y hasta cuándo seguirán

Las precipitaciones comenzaron de forma leve a las 3:15 a. m. de este martes 3 de noviembre y aumentaron su intensidad una hora después. El Senamhi ya había advertido de esto en una alerta de nivel naranja

Las lloviznas de la madrugada afectaron distritos como Miraflores, San Isidro, Breña y Cercado de Lima.
Las lloviznas de la madrugada afectaron distritos como Miraflores, San Isidro, Breña y Cercado de Lima. (Infobae/Edwin Montesinos)
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Lima amaneció este martes 3 de noviembre con lloviznas en distintos distritos, que iniciaron durante la madrugada. El fenómeno dejó calles mojadas en sectores de la capital y coincidió con una alerta naranja del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) por el incremento de la velocidad del viento en gran parte de la costa.

La garúa se hizo visible desde las primeras horas del día en zonas como Cercado de Lima, Breña, Pueblo Libre, Lince, San Isidro, Miraflores y Barranco. En varios puntos, el pavimento permaneció húmedo tras las lluvias de la madrugada, mientras que algunos tramos presentaron acumulación de agua.

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El Tiempo +51 informó que la llovizna comenzó a las 3:15 horas de forma leve y ganó presencia cerca de las 4:15 horas. Según esa publicación, las estaciones meteorológicas registraron 2,4 milímetros de precipitación en una hora.

Una calle con la pista mojada, vehículos en fila, peatones en la acera, árboles a los lados y edificios bajo un cielo gris
Una avenida de Lima registra el pavimento húmedo tras las lloviznas e incremento de humedad reportados por el Senamhi.

“Impresionante llovizna para Lima. Empezó 3:15h en forma leve para hacia las 4:15h ser más copiosa”, señaló El Tiempo +51 en un mensaje difundido por X. La cuenta agregó que se esperan lloviznas en la capital durante la semana, aunque indicó que no tendrían la magnitud observada este martes.

El anticiclón y El Niño

De acuerdo con El Tiempo +51, la presencia de lluvias en Lima está relacionada con un anticiclón no fuerte y con la energía y el calor contenidos por el fenómeno El Niño. El portal atribuyó a esas condiciones la llovizna que alcanzó distintos sectores de la capital durante la madrugada y las primeras horas de la mañana de este martes.

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Las precipitaciones se producen en medio de la ola de calor que afecta la costa peruana a causa de El Niño. La combinación de condiciones atmosféricas derivó en un episodio de garúa que sorprendió a vecinos y conductores en varios distritos de la ciudad.

En sus imágenes, El Tiempo +51 mostró una llovizna nocturna acompañada por visibilidad reducida y humedad sobre la vía pública. El fenómeno continuó hasta el amanecer en distintos puntos de Lima.

Según corroboró Infobae, en algunos sectores se observó agua empozada. Esta situación generó preocupación en la ciudadanía por posibles aniegos en zonas donde este tipo de acumulaciones suele afectar la circulación, entre ellas el baipás Nueva Esperanza, en el distrito de Villa María del Triunfo.

La alerta naranja

El Senamhi mantiene activa una alerta naranja para Lima, Callao y otras regiones costeras debido al “incremento de la velocidad del viento, de ligera a fuerte intensidad”. El aviso incluye la posibilidad de niebla, neblina y lloviznas dispersas en áreas próximas al litoral.

El organismo precisó que estos fenómenos pueden presentarse especialmente en zonas de la costa central y sur durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana. La advertencia alcanza a sectores que han registrado lloviznas y condiciones de humedad durante este martes.

La alerta emitida por el Senamhi comprende las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna. En el caso de la capital, el aviso coincide con la presencia de garúa reportada desde la madrugada.

Lima amaneció inundada luego de 12 horas de llovizna. (Foto: Andina)
El Senamhi mantiene activa una alerta naranja por vientos de fuerte intensidad en el litoral. (Andina)

¿Hasta cuándo seguirán las lloviznas en Lima?

El aviso naranja del Senamhi permanecerá vigente hasta las 23:59 horas del miércoles 4 de noviembre. Durante ese periodo, se prevé que continúen las condiciones que favorecen la presencia de neblina, niebla y lloviznas en sectores cercanos al mar.

La advertencia abarca la noche de este martes, la madrugada del miércoles y las primeras horas de la mañana, horarios en los que el organismo prevé una mayor posibilidad de lloviznas dispersas en la costa central y sur.

Mientras tanto, las precipitaciones registradas desde la madrugada dejaron húmedas varias avenidas y calles de Lima Metropolitana. La situación se extendió a distritos del centro, oeste y sur de la ciudad, donde el tránsito circuló sobre vías mojadas al inicio de la jornada.

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