Perú Deportes

Universitario vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Las ‘pumas’ tendrán su primera prueba de fuego ante el equipo revelación en este arranque de temporada. Conoce todos los detalles

Universitario vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Universitario vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Guardar

La cuarta fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tendrá este fin de semana uno de sus partidos más esperados: Universitario de Deportes enfrentará a Rebaza Acosta, uno de los equipos que sorprendió en el inicio del torneo. Conoce la programación del encuentro.

Programación del Universitario vs Rebaza Acosta

Universitario y Rebaza Acosta se medirán este sábado 7 de noviembre, a las 19:00 horas de Perú, en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador.

PUBLICIDAD

Dónde ver Universitario vs Rebaza: canal TV

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 se podrá ver gratis por señal abierta a través de Latina TV. La televisora transmitirá los partidos por el canal 2 y por la señal 702 en alta definición.

La emisión no requerirá suscripción. Los aficionados también podrán seguir las jornadas desde celulares, tabletas y computadoras mediante la página web y la aplicación oficial del canal.

Infobae Perú ofrecerá la cobertura de cada fecha con las previas de los partidos, relatos punto a punto, jugadas destacadas, resultados y la tabla de posiciones actualizada.

Así, los seguidores del torneo tendrán alternativas en televisión y plataformas digitales para seguir los encuentros de la temporada.

Disfruta de los momentos más emocionantes de un vibrante partido de vóley donde Universitario demuestra su superioridad en la cancha. ¡Una victoria que se siente en cada punto! - Latina

¿Cómo llegan los equipos?

Universitario de Deportes es uno de los líderes con puntaje perfecto en este inicio de temporada. Las ‘pumas’ suman nueve puntos tras imponerse en sus tres partidos sin ceder un solo set ante sus rivales.

PUBLICIDAD

En el debut, el equipo de Paco Hervás venció 3-0 a Deportivo Soan. Luego repitió el marcador frente a Deportivo Wanka y, en la tercera jornada, superó a Olva Latino.

El cuadro ‘merengue’ comparte la cima con la Universidad San Martín, que dejó escapar un set en uno de sus encuentros. Esa diferencia sitúa a las ‘cremas’ en el primer lugar de la primera fase por ratio de sets.

La principal figura de Universitario en estas tres fechas fue la estadounidense Cat Flood. La punta acumula 51 puntos y figura entre las seis máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley. Además, alcanzó los 500 puntos con la camiseta de la ‘U’.

Universitario asume el liderato de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 en el inicio de la Fase 1.
Universitario asume el liderato de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 en el inicio de la Fase 1. Crédito: FPV

Del otro lado estará Rebaza Acosta, una de las revelaciones de la temporada en la Liga Peruana de Vóley. El equipo dirigido por Martín Rodríguez tuvo un inicio destacado y busca alcanzar el podio por primera vez en su historia.

En su debut, el conjunto llevó al vigente tricampeón, Alianza Lima, hasta el quinto set, aunque cayó por 3-2 en uno de los partidos más disputados del torneo. En la segunda fecha, volvió a jugar cinco sets frente a Atlético Atenea, pero esta vez consiguió la victoria por 3-2.

Rebaza Acosta cerró la tercera jornada con un triunfo por 3-0 ante Perú Sub 19. Con esos resultados, ocupa el quinto puesto, detrás de Universitario de Deportes, Universidad San Martín, Alianza Lima y Atlético Atenea, y por encima de Regatas Lima.

Su principal carta ofensiva es Sofía Neves, segunda máxima anotadora del campeonato con 71 puntos. La uruguaya disputa su primera temporada en Perú. También destaca la central estadounidense Aayinde Smith.

Tabla de máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 luego de jugarse la fecha 3.
Tabla de máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 luego de jugarse la fecha 3. Créditos: Perú Vóley.

Así se jugará toda la fecha 4

Sábado 7 de noviembre

  • 14:45 horas | Deportivo Soan vs. Olva Latino
  • 17:00 horas | Universidad San Martín vs. Deportivo Wanka
  • 19:00 horas | Universitario vs. Rebaza Acosta

Domingo 8 de noviembre

  • 14:15 horas | Perú Sub-19 vs. Regatas Lima
  • 16:30 horas | Circolo Sportivo Italiano vs. Atlético Atenea
  • 18:30 horas | Alianza Lima vs. Deportivo Géminis
Programación oficial de la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Programación oficial de la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: LPV

Temas Relacionados

Universitario de DeportesRebaza AcostaLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Parece que favorecen a Universitario”, el explosivo comentario de Carlos Zambrano sobre la no expulsión de Gianluca Lapadula

El ‘Kaiser’ precisó que el ‘Bambino’ debió ser amonestado con tarjeta roja tras la fuerte falta contra Lucas Acevedo. Fue contundente en mencionar que la ‘U’ suele ser beneficiado en ese tipo de jugadas

“Parece que favorecen a Universitario”, el explosivo comentario de Carlos Zambrano sobre la no expulsión de Gianluca Lapadula

Partidos de hoy, martes 3 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día reunirá partidos de la Liga 1, la cuarta fecha de la UEFA Champions League y otros campeonatos alrededor del mundo

Partidos de hoy, martes 3 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

¿Juan Reynoso recriminó e hizo llorar a jugador de Necaxa tras cambiarlo por fallar gol?: el descargo del DT peruano

El ‘Cabezón’ habló de las imágenes que circularon tras la derrota ante Santos Laguna, en las que se lo observa increpando al delantero colombiano Juan Valencia, quien erró una ocasión de peligro

¿Juan Reynoso recriminó e hizo llorar a jugador de Necaxa tras cambiarlo por fallar gol?: el descargo del DT peruano

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Matute por fecha 15 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

El ganador del Apertura necesita los tres puntos para no perder terreno en la pelea por el Clausura. El ‘Papá’ llega desde el Cusco con una goleada encima y el hambre de dar el golpe en La Victoria

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Matute por fecha 15 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, lunes 2 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está recargado con diversos compromisos en la Liga 1, Serie A, la Champions League asiática, así como otros campeonatos

Partidos de hoy, lunes 2 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Diputada Jacqueline Tapullima podría ser investigada en Ética por peritaje que detectó falsificación de firma y huella de su inscripción

Diputada Jacqueline Tapullima podría ser investigada en Ética por peritaje que detectó falsificación de firma y huella de su inscripción

Keiko Fujimori ordena reclasificar a todos los presos del Perú y ampliar el trabajo en cárceles: “Habrá varios cambios”

Rafael López Aliaga llama a tomar las calles desde enero: “Por las buenas no se puede en este país”

Ministro de Justicia no descarta corrupción en el INPE y asegura que cambios en penales debilitan a bandas criminales

Indira Huilca: “Yo creo que Pedro Castillo ha sido procesado con serias deficiencias”

ENTRETENIMIENTO

Cinesmero anunció el nacimiento de su primera hija con la modelo Flor Carnal: “Cada día trato de ser un mejor hombre para ustedes”

Cinesmero anunció el nacimiento de su primera hija con la modelo Flor Carnal: “Cada día trato de ser un mejor hombre para ustedes”

Melcochita denuncia que Monserrat Seminario busca impedirle salir del país y exige S/15 mil de pensión: “Quiere verme hundido”

Abogado de Magaly Medina expone mensaje extorsivo y mencionan a Jefferson Farfán y Guizasola: “Se quieren echar grasa, la van a denunciar”

Abogado de Magaly Medina advierte a Jefferson Farfán tras amenazas de muerte: “Si algo nos pasa, es su absoluta responsabilidad”

Magaly Medina exige investigar por qué mencionan a Jefferson Farfán en chats extorsivos: “En todo lo mencionen ¿coincidencia?”

DEPORTES

“Parece que favorecen a Universitario”, el explosivo comentario de Carlos Zambrano sobre la no expulsión de Gianluca Lapadula

“Parece que favorecen a Universitario”, el explosivo comentario de Carlos Zambrano sobre la no expulsión de Gianluca Lapadula

Partidos de hoy, martes 3 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

¿Juan Reynoso recriminó e hizo llorar a jugador de Necaxa tras cambiarlo por fallar gol?: el descargo del DT peruano

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Matute por fecha 15 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, lunes 2 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo