Universitario vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

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La cuarta fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tendrá este fin de semana uno de sus partidos más esperados: Universitario de Deportes enfrentará a Rebaza Acosta, uno de los equipos que sorprendió en el inicio del torneo. Conoce la programación del encuentro.

Programación del Universitario vs Rebaza Acosta

Universitario y Rebaza Acosta se medirán este sábado 7 de noviembre, a las 19:00 horas de Perú, en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador.

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Dónde ver Universitario vs Rebaza: canal TV

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 se podrá ver gratis por señal abierta a través de Latina TV. La televisora transmitirá los partidos por el canal 2 y por la señal 702 en alta definición.

La emisión no requerirá suscripción. Los aficionados también podrán seguir las jornadas desde celulares, tabletas y computadoras mediante la página web y la aplicación oficial del canal.

Infobae Perú ofrecerá la cobertura de cada fecha con las previas de los partidos, relatos punto a punto, jugadas destacadas, resultados y la tabla de posiciones actualizada.

Así, los seguidores del torneo tendrán alternativas en televisión y plataformas digitales para seguir los encuentros de la temporada.

Disfruta de los momentos más emocionantes de un vibrante partido de vóley donde Universitario demuestra su superioridad en la cancha. ¡Una victoria que se siente en cada punto! - Latina

¿Cómo llegan los equipos?

Universitario de Deportes es uno de los líderes con puntaje perfecto en este inicio de temporada. Las ‘pumas’ suman nueve puntos tras imponerse en sus tres partidos sin ceder un solo set ante sus rivales.

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En el debut, el equipo de Paco Hervás venció 3-0 a Deportivo Soan. Luego repitió el marcador frente a Deportivo Wanka y, en la tercera jornada, superó a Olva Latino.

El cuadro ‘merengue’ comparte la cima con la Universidad San Martín, que dejó escapar un set en uno de sus encuentros. Esa diferencia sitúa a las ‘cremas’ en el primer lugar de la primera fase por ratio de sets.

La principal figura de Universitario en estas tres fechas fue la estadounidense Cat Flood. La punta acumula 51 puntos y figura entre las seis máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley. Además, alcanzó los 500 puntos con la camiseta de la ‘U’.

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Universitario asume el liderato de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 en el inicio de la Fase 1. Crédito: FPV

Del otro lado estará Rebaza Acosta, una de las revelaciones de la temporada en la Liga Peruana de Vóley. El equipo dirigido por Martín Rodríguez tuvo un inicio destacado y busca alcanzar el podio por primera vez en su historia.

En su debut, el conjunto llevó al vigente tricampeón, Alianza Lima, hasta el quinto set, aunque cayó por 3-2 en uno de los partidos más disputados del torneo. En la segunda fecha, volvió a jugar cinco sets frente a Atlético Atenea, pero esta vez consiguió la victoria por 3-2.

Rebaza Acosta cerró la tercera jornada con un triunfo por 3-0 ante Perú Sub 19. Con esos resultados, ocupa el quinto puesto, detrás de Universitario de Deportes, Universidad San Martín, Alianza Lima y Atlético Atenea, y por encima de Regatas Lima.

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Su principal carta ofensiva es Sofía Neves, segunda máxima anotadora del campeonato con 71 puntos. La uruguaya disputa su primera temporada en Perú. También destaca la central estadounidense Aayinde Smith.

Tabla de máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 luego de jugarse la fecha 3. Créditos: Perú Vóley.

Así se jugará toda la fecha 4

Sábado 7 de noviembre

14:45 horas | Deportivo Soan vs. Olva Latino

17:00 horas | Universidad San Martín vs. Deportivo Wanka

19:00 horas | Universitario vs. Rebaza Acosta

Domingo 8 de noviembre

14:15 horas | Perú Sub-19 vs. Regatas Lima

16:30 horas | Circolo Sportivo Italiano vs. Atlético Atenea

18:30 horas | Alianza Lima vs. Deportivo Géminis

Programación oficial de la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: LPV