Corte de agua para este jueves 05 de noviembre por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal señaló que las labores contribuirán a optimizar la infraestructura encargada de distribuir el agua potable y precisó que el suministro se restablecerá de manera gradual en las zonas afectadas después de culminar las intervenciones previstas - Créditos: Magnific.

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Los vecinos de distintos puntos de Lima Metropolitana deberán tomar precauciones ante la suspensión del servicio de agua potable programada para este jueves 05 de noviembre. La interrupción fue anunciada por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) como parte de una serie de trabajos técnicos que se ejecutarán en las redes de distribución. Estas labores buscan realizar mejoras en el sistema y prevenir inconvenientes en la infraestructura que permite llevar el recurso hídrico a los hogares.

La restricción no se aplicará necesariamente en todos los sectores de los distritos comprendidos, por lo que los usuarios deberán identificar si sus calles, urbanizaciones o asociaciones figuran en el anuncio oficial. El cronograma de la empresa estatal detalla los puntos afectados, así como las horas en las que comenzará la interrupción y el plazo estimado para recuperar el abastecimiento.

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La falta de suministro podría alterar las actividades cotidianas de miles de familias, además de repercutir en negocios y establecimientos que necesitan este recurso para funcionar. Por ese motivo, se recomienda revisar con anticipación los horarios establecidos y organizar las tareas del hogar antes de que comiencen las intervenciones.

La interrupción afectará a viviendas y establecimientos comerciales ubicados en las zonas comprendidas en el aviso - Créditos: Magnific.

Entre las principales medidas preventivas figura reservar agua en baldes, bidones o tanques limpios, siempre que permanezcan correctamente tapados para evitar la entrada de polvo, insectos u otros agentes contaminantes. También es conveniente calcular la cantidad necesaria según el número de personas que viven en cada inmueble y evitar desperdiciar las reservas durante la jornada.

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Durante el periodo de restricción, se debe dar prioridad a las necesidades básicas, como cocinar, beber y mantener la higiene personal. De esta manera, los usuarios podrán afrontar la interrupción sin mayores contratiempos mientras Sedapal ejecuta los trabajos previstos.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Pachácamac

Asoc. de Vivienda Las Casuarinas de Conallac (24 de junio)

Asoc. Vivienda Virgen de Chapi Portada de Manchay - Ampliación

A. H. Portada de Manchay II

Asoc. Vivienda Corazón de María

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Sector 446 Manchay:

Las Casuarinas de Conallac (24 de Junio)

Sector 429 Manchay

Asoc. Viv. Virgen de Chapi Portada de Manchay - Ampliación

A. H. Portada de Manchay II

Asoc. Viv. Corazón de María

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Las autoridades aconsejaron a los residentes de Lima mantenerse informados y aplicar acciones para reducir el uso de agua en sus viviendas - Créditos: Magnific.

Ate

A. H. Huaycán zona Q

A. H. Huaycán zona Z

UCV 199 - 200 - 200B Ampl., UCV 230-231-195 ampliación afecta CR-283, CR-284, ALA R-1 ALA

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

San Juan de Lurigancho

Asoc. San Hilarión

Hora: 8 a. m. - 11:50 p. m.

Los usuarios que necesiten realizar consultas o informar sobre problemas relacionados con la suspensión del servicio pueden comunicarse con Sedapal mediante el Aquafono, llamando al (01) 317-8000.

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La compañía también señaló que difundirá información sobre el restablecimiento del abastecimiento y exhortó a la población a mantenerse atenta a sus plataformas oficiales para conocer las actualizaciones del servicio.

Consejos para ahorrar el agua

Cerrar los caños: Evita dejar correr el agua mientras te cepillas los dientes, te afeitas o enjabonas los utensilios de cocina.

Reutilizar el recurso: Aprovecha el agua utilizada para lavar frutas y verduras para regar las plantas o limpiar los pisos.

Tomar duchas breves: Reduce el tiempo en la ducha y cierra la llave mientras te aplicas champú o jabón.

Reparar las fugas: Revisa periódicamente los grifos, tuberías y sanitarios para detectar filtraciones que puedan ocasionar desperdicios.

Usar la lavadora con carga completa: Junta la ropa suficiente antes de poner en funcionamiento este electrodoméstico para evitar ciclos innecesarios.

Lavar los utensilios en un recipiente: En lugar de mantener el caño abierto, utiliza un lavadero con agua para enjabonar y enjuagar los platos.

Regar en horarios adecuados: Hazlo temprano por la mañana o al anochecer para reducir la evaporación.

Almacenar responsablemente: Guarda el agua en recipientes limpios y tapados, y utiliza únicamente las cantidades necesarias.