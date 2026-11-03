Perú

Cinesmero anunció el nacimiento de su primera hija con Romina Delgado: “Cada día trato de ser un mejor hombre para ustedes”

El influencer compartió una declaración de afecto después de que su esposa publicara fotografías de su embarazo y de la nueva etapa familiar

La modelo y periodista compartió imágenes de su embarazo y explicó por qué la pareja mantuvo en reserva la llegada de la bebé.
La modelo y periodista compartió imágenes de su embarazo y explicó por qué la pareja mantuvo en reserva la llegada de la bebé.
Guardar

Hugo Lezama, conocido en redes sociales como ‘Cinesmero, confirmó el nacimiento de su primera hija, Amarena, fruto de su relación con la modelo y periodista Romina Delgado, conocida como Flor Carnal. El creador de contenido compartió un mensaje dirigido a su esposa, con quien inició una nueva etapa familiar.

Lezama, de 36 años, es conocido por sus reseñas, comentarios y análisis sobre cine en YouTube y otras plataformas digitales. El anuncio sobre la llegada de la bebé se produjo después de que Flor Carnal publicara imágenes familiares y explicara que ambos habían decidido mantener la noticia en reserva durante los primeros meses.

PUBLICIDAD

La pareja buscó preservar la intimidad de la niña y postergar su presentación pública. Sin embargo, la modelo manifestó su malestar porque personas ajenas a la familia difundieron la información antes de que ella y Lezama pudieran hacerlo por cuenta propia.

En una publicación en Instagram, Flor Carnal compartió un collage de fotografías de su embarazo, de momentos junto a Hugo Lezama y de la bebé. La periodista acompañó las imágenes con una reflexión sobre la decisión de proteger a Amarena de la exposición en redes sociales.

Hugo Lezama dedicó un mensaje a su esposa y a su hija Amarena

Luego de que Flor Carnal hiciera pública la noticia, Hugo Lezama dejó un comentario en la publicación de su esposa con una declaración de afecto hacia ella y su hija. El influencer señaló que la paternidad modificó sus prioridades y lo llevó a plantearse un compromiso personal con su familia.

PUBLICIDAD

Cada día trato de ser un mejor hombre por y para ustedes. Por suerte, la vida me llevó a este camino lleno de magia, whimsyness y mucho cine. Te amo de aquí hasta Alfa Centauro, esposa mía”, escribió el exintegrante de Moloko Podcast.

La publicación reunió comentarios de seguidores y personas cercanas a la pareja, quienes los felicitaron por la llegada de Amarena. Las imágenes mostraron parte del proceso de embarazo de Flor Carnal y algunos registros familiares posteriores al nacimiento de la niña.

Hugo Lezama, conocido como Cinesmero, y Flor Carnal anunciaron el nacimiento de Amarena, su primera hija.
Hugo Lezama, conocido como Cinesmero, y Flor Carnal anunciaron el nacimiento de Amarena, su primera hija.

Flor Carnal explicó por qué decidió mantener la noticia en privado

La modelo y periodista explicó que la decisión de no anunciar de inmediato el nacimiento no respondió a un sentimiento de vergüenza ni a una intención de ocultar a Amarena. Según expuso, buscó resguardar a la niña de las reacciones y opiniones que suelen circular en redes sociales.

“Durante estos meses su existencia fue lo más sagrado que tuvimos. Algo tan nuestro, tan íntimo, que quisimos guardarlo un poco más. No por vergüenza ni por miedo de amarla en voz alta. Sino porque el mundo a veces es cruel y ella todavía es demasiado pequeña para saberlo”, escribió Flor Carnal.

Flor Carnal expresó su malestar porque la noticia sobre el nacimiento de Amarena se conoció antes de que la pareja pudiera anunciarla.
Flor Carnal expresó su malestar porque la noticia sobre el nacimiento de Amarena se conoció antes de que la pareja pudiera anunciarla.

La comunicadora señaló que le habría gustado comunicar la noticia en el momento que considerara adecuado. Por ello, expresó que la revelación anticipada por parte de terceros afectó una decisión que la pareja había tomado de forma conjunta.

A pesar de ese malestar, la publicación estuvo centrada en la bienvenida a Amarena. “Y sin embargo, aquí estás. Ajena a todo. Tan pequeña. Tan viva. Tan absolutamente hermosa”, escribió la madre en el mismo mensaje.

El nacimiento de Amarena marca la primera experiencia como padres para Hugo Lezama y Flor Carnal. La pareja compartió algunas imágenes de esta etapa, pero evitó ofrecer información adicional sobre la niña.

Lezama construyó una comunidad digital a partir de contenidos vinculados al cine, mientras que Flor Carnal combina su trabajo como modelo y periodista con su presencia en redes sociales. La pareja suele compartir aspectos de su vida cotidiana, aunque en este caso optó por preservar la intimidad de su hija durante sus primeros meses.

Cinesmero dedicó un mensaje a Flor Carnal tras confirmarse que ambos se convirtieron en padres por primera vez.
Cinesmero dedicó un mensaje a Flor Carnal tras confirmarse que ambos se convirtieron en padres por primera vez.

Temas Relacionados

CinesmeroFlor Carnalperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La IA redacta el CV y la IA lo descarta. En el medio, ningún humano evaluó al candidato

El 61% de las empresas peruanas ya usa inteligencia artificial para seleccionar talento. Desde enero, el artículo 24 del reglamento de la Ley 31814 clasifica ese uso como de riesgo alto. Lo incómodo no es lo que la norma obliga: es lo que dejó a criterio de cada empresa

La IA redacta el CV y la IA lo descarta. En el medio, ningún humano evaluó al candidato

Paro nacional de transportistas de carga pesada por tres días contra el alza del precio de combustibles

Martín Ojeda, representante del gremio, afirmó que el subsidio del gobierno es insuficiente y busca negociar soluciones con el Ministerio de Transportes

Paro nacional de transportistas de carga pesada por tres días contra el alza del precio de combustibles

Lima amanece hoy con lloviznas y no solo por El Niño: qué las provoca y hasta cuándo seguirán

Las precipitaciones comenzaron de forma leve a las 3:15 a. m. de este martes 3 de noviembre y aumentaron su intensidad una hora después. El Senamhi ya había advertido de esto en una alerta de nivel naranja

Lima amanece hoy con lloviznas y no solo por El Niño: qué las provoca y hasta cuándo seguirán

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy

<p>El precio de las gasolinas cambia diariamente en la capital peruana </p>

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy

Cronograma de pensión ONP para jubilados en noviembre: ¿Cuándo depositan?

Los jubilados de la ONP cobrarán en la primera semana de noviembre sus pensiones. Revisa la lista de fechas según los regímenes vigentes

Cronograma de pensión ONP para jubilados en noviembre: ¿Cuándo depositan?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Diputada Jacqueline Tapullima podría ser investigada en Ética por peritaje que detectó falsificación de firma y huella de su inscripción

Diputada Jacqueline Tapullima podría ser investigada en Ética por peritaje que detectó falsificación de firma y huella de su inscripción

Keiko Fujimori ordena reclasificar a todos los presos del Perú y ampliar el trabajo en cárceles: “Habrá varios cambios”

Rafael López Aliaga llama a tomar las calles desde enero: “Por las buenas no se puede en este país”

Ministro de Justicia no descarta corrupción en el INPE y asegura que cambios en penales debilitan a bandas criminales

Indira Huilca: “Yo creo que Pedro Castillo ha sido procesado con serias deficiencias”

ENTRETENIMIENTO

Cinesmero anunció el nacimiento de su primera hija con la modelo Flor Carnal: “Cada día trato de ser un mejor hombre para ustedes”

Cinesmero anunció el nacimiento de su primera hija con la modelo Flor Carnal: “Cada día trato de ser un mejor hombre para ustedes”

Melcochita denuncia que Monserrat Seminario busca impedirle salir del país y exige S/15 mil de pensión: “Quiere verme hundido”

Abogado de Magaly Medina expone mensaje extorsivo y mencionan a Jefferson Farfán y Guizasola: “Se quieren echar grasa, la van a denunciar”

Abogado de Magaly Medina advierte a Jefferson Farfán tras amenazas de muerte: “Si algo nos pasa, es su absoluta responsabilidad”

Magaly Medina exige investigar por qué mencionan a Jefferson Farfán en chats extorsivos: “En todo lo mencionen ¿coincidencia?”

DEPORTES

Universitario vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Universitario vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Partidos de hoy, martes 3 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

¿Juan Reynoso recriminó e hizo llorar a jugador de Necaxa tras cambiarlo por fallar gol?: el descargo del DT peruano

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Matute por fecha 15 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, lunes 2 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo