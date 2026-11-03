Cinesmero anunció el nacimiento de su primera hija con Romina Delgado: “Cada día trato de ser un mejor hombre para ustedes”

La modelo y periodista compartió imágenes de su embarazo y explicó por qué la pareja mantuvo en reserva la llegada de la bebé.

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Hugo Lezama, conocido en redes sociales como ‘Cinesmero’, confirmó el nacimiento de su primera hija, Amarena, fruto de su relación con la modelo y periodista Romina Delgado, conocida como Flor Carnal. El creador de contenido compartió un mensaje dirigido a su esposa, con quien inició una nueva etapa familiar.

Lezama, de 36 años, es conocido por sus reseñas, comentarios y análisis sobre cine en YouTube y otras plataformas digitales. El anuncio sobre la llegada de la bebé se produjo después de que Flor Carnal publicara imágenes familiares y explicara que ambos habían decidido mantener la noticia en reserva durante los primeros meses.

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La pareja buscó preservar la intimidad de la niña y postergar su presentación pública. Sin embargo, la modelo manifestó su malestar porque personas ajenas a la familia difundieron la información antes de que ella y Lezama pudieran hacerlo por cuenta propia.

En una publicación en Instagram, Flor Carnal compartió un collage de fotografías de su embarazo, de momentos junto a Hugo Lezama y de la bebé. La periodista acompañó las imágenes con una reflexión sobre la decisión de proteger a Amarena de la exposición en redes sociales.

Hugo Lezama dedicó un mensaje a su esposa y a su hija Amarena

Luego de que Flor Carnal hiciera pública la noticia, Hugo Lezama dejó un comentario en la publicación de su esposa con una declaración de afecto hacia ella y su hija. El influencer señaló que la paternidad modificó sus prioridades y lo llevó a plantearse un compromiso personal con su familia.

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“Cada día trato de ser un mejor hombre por y para ustedes. Por suerte, la vida me llevó a este camino lleno de magia, whimsyness y mucho cine. Te amo de aquí hasta Alfa Centauro, esposa mía”, escribió el exintegrante de Moloko Podcast.

La publicación reunió comentarios de seguidores y personas cercanas a la pareja, quienes los felicitaron por la llegada de Amarena. Las imágenes mostraron parte del proceso de embarazo de Flor Carnal y algunos registros familiares posteriores al nacimiento de la niña.

Hugo Lezama, conocido como Cinesmero, y Flor Carnal anunciaron el nacimiento de Amarena, su primera hija.

Flor Carnal explicó por qué decidió mantener la noticia en privado

La modelo y periodista explicó que la decisión de no anunciar de inmediato el nacimiento no respondió a un sentimiento de vergüenza ni a una intención de ocultar a Amarena. Según expuso, buscó resguardar a la niña de las reacciones y opiniones que suelen circular en redes sociales.

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“Durante estos meses su existencia fue lo más sagrado que tuvimos. Algo tan nuestro, tan íntimo, que quisimos guardarlo un poco más. No por vergüenza ni por miedo de amarla en voz alta. Sino porque el mundo a veces es cruel y ella todavía es demasiado pequeña para saberlo”, escribió Flor Carnal.

Flor Carnal expresó su malestar porque la noticia sobre el nacimiento de Amarena se conoció antes de que la pareja pudiera anunciarla.

La comunicadora señaló que le habría gustado comunicar la noticia en el momento que considerara adecuado. Por ello, expresó que la revelación anticipada por parte de terceros afectó una decisión que la pareja había tomado de forma conjunta.

A pesar de ese malestar, la publicación estuvo centrada en la bienvenida a Amarena. “Y sin embargo, aquí estás. Ajena a todo. Tan pequeña. Tan viva. Tan absolutamente hermosa”, escribió la madre en el mismo mensaje.

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El nacimiento de Amarena marca la primera experiencia como padres para Hugo Lezama y Flor Carnal. La pareja compartió algunas imágenes de esta etapa, pero evitó ofrecer información adicional sobre la niña.

Lezama construyó una comunidad digital a partir de contenidos vinculados al cine, mientras que Flor Carnal combina su trabajo como modelo y periodista con su presencia en redes sociales. La pareja suele compartir aspectos de su vida cotidiana, aunque en este caso optó por preservar la intimidad de su hija durante sus primeros meses.

Cinesmero dedicó un mensaje a Flor Carnal tras confirmarse que ambos se convirtieron en padres por primera vez.