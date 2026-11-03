Reimond Manco resaltó a Edison Flores para explicar la mejora de Universitario en el Torneo Clausura: “Empezó a jugar y todos subieron su nivel”

El exfutbolista habló de la relevancia del 'Orejas' en el cuadro 'crema', que creció notablemente en el Torneo Clausura 2026. (Video: Juego Cruzado)

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Universitario de Deportes encadena cuatro partidos sin perder en el Torneo Clausura 2026 desde que volvió el técnico Fabián Bustos, quien no dudó en volver a darle rodaje a varios jugadores tricampeones, entre ellos Edison Flores. La reconsideración del ‘Orejas’ coincidió con la mejora del equipo en el campeonato y reabrió el debate por su lugar ante Lisandro Alzugaray.

Reimond Manco tomó posición sobre el tema y priorizó al mediocampista peruano para la actualidad de la ‘U’. “Yo jugaría con el ‘Orejas’, porque viene haciendo las cosas bien, y en una eventual final, haría lo mismo pero invertido: lo tiro desde el arranque a Alzugaray y el ‘Orejas’ lo que me pueda dar al final. En una eventual final, donde el campeonato o todo lo del año se define en uno o dos partidos, ahí necesitas a los mejores”, declaró en el programa Juego Cruzado.

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La valoración del ‘Rei’ sobre el atacante nacional se sostiene, sobre todo, en su capacidad para influir en el resto del grupo. “La influencia que tiene Edison Flores en el grupo es muy grande. Flores no jugaba y la ‘U’ no andaba bien, pero empezó a jugar y todos subieron su nivel. Tiene esa influencia en el grupo, ese contagio, esa admiración que causa el respeto, que tú ves a Flores en el campo y todos quieren jugar. Básicamente por eso es que 60 minutos y listo”, indicó.

Fabián Bustos charló con Andy Polo y Edison Flores de cara a una mejora de Universitario en la Liga 1 2026. - créditos: Universitario

Manco recurrió a un ejemplo con Jairo Concha para explicar su postura. Si Lisandro Alzugaray pierde la pelota, según señaló, el resto puede exigir una recuperación inmediata y responsabilizar a otros jugadores por no colaborar en la marca. No obstante, el escenario cambia cuando quien pierde el balón es Edison Flores. De acuerdo con Reimond, la reacción de los compañeros puede ser de mayor predisposición para cubrir espacios y recuperar la posesión.

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“Pero si la pierde Flores, ¿sabes qué? Me tiro de cabeza y corro por él”, afirmó. Para el exmediocampista, esa conducta favorece al conjunto ‘merengue’ porque compromete a los jugadores en una misma tarea.

El ex’jotita’ insistió en que se trata de un ejemplo para describir el efecto que puede tener un referente en el campo. “Eso no solamente hace ver bien a Concha, sino que le conviene a la ‘U’”, comentó.

Reimond Manco resaltó a Edison Flores para explicar la mejora de Universitario en el Torneo Clausura.

Fabián Bustos sobre la disputa entre Edison Flores y Lisandro Alzugaray en Universitario

La mirada de Fabián Bustos sobre la competencia entre Edison Flores y Lisandro Alzugaray fue distinta: el técnico argentino destacó que ambos son recursos valiosos para afrontar la recta final del Clausura.

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“Me la hacen muy difícil, son terribles jugadores, tienen zurdas mágicas”, declaró en conferencia de prensa. El entrenador resaltó que los dos jugadores marcaron goles importantes para los resultados recientes de Universitario.

El DT argentino no presentó la pugna como una elección definitiva. Su planificación considera el momento físico de cada futbolista y la posibilidad de cambiar el rumbo de un encuentro con las variantes. “El equipo no solo es los 11 que inician, sino también son los que están en banca y los que se quedaron en Lima”, expresó.

Eso sí, Bustos remarcó que el elenco ‘estudiantil’ mantiene su atención en los objetivos que quedan por delante. “Seguimos enfocados en lo nuestro y nos quedan tres finales”, sostuvo.

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El DT argentino se pronunció por el triunfo de la 'U' ante el cuadro 'albo' en Trujillo por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. (Video: Inka Digital TV)

Próximo partido de Universitario

Universitario recibirá a Sport Boys el miércoles 4 de noviembre, desde las 20:30 horas en el estadio Monumental. El compromiso corresponde a un partido pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura y será transmitido por L1 MAX.

El cuadro ‘crema’ afrontará ese duelo desde la tercera ubicación del campeonato, pero con el panorama de que un triunfo lo mete a la punta. En tanto, los ‘rosados’ sueñan con meterse a un torneo internacional e intentarán dar el golpe en Ate.