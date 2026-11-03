El gesto de la familia de Robert Prevost antes de ser Papa León XIV: donó una camioneta a la comunidad agustina en Perú

El Padre Gioberty Calle OA comparte sus experiencias y anécdotas junto al Papa León XIV durante sus misiones pastorales en el Perú. Descubre momentos únicos y la sencillez del Sumo Pontífice.| Video: TV PERÚ

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La familia del papa León XIV donó una camioneta de cabina y media para el servicio de la comunidad agustina en Perú, según relató el padre Gioberti Calle, quien compartió años de formación con el entonces sacerdote estadounidense. En ese entonces, Robert Prevost llegó al territorio peruano como parte de su misión.

Durante una entrevista en TV Perú, Calle recordó que el vehículo quedó destinado a la casa de formación de la comunidad. De acuerdo con su testimonio, fue el propio Prevost quien decidió que la camioneta se utilizara allí.

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“Su familia donó una camioneta para la comunidad”, afirmó el sacerdote. Precisó que se trataba de “una camioneta de una cabina y media” y que la familia quiso que permaneciera en la casa de formación para servicio de la comunidad.

La familia de León XIV donó una camioneta a una comunidad agustina en Perú| Foto: Difusión

El padre de Robert Prevost se identificó con el trabajo de su hijo en el Perú

Calle señaló que el padre de Prevost, a quien conocían como Luigi, se acercó a la realidad peruana a partir de la labor pastoral de su hijo. El religioso sostuvo que el progenitor del actual pontífice llegó al país y estableció vínculos con la comunidad agustina.

“¿Qué padre no se siente feliz cuando ve a su hijo feliz?”, expresó Calle al explicar la cercanía de Luigi con el trabajo que Robert Prevost desarrollaba en Perú.

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El sacerdote describió al padre del papa como una persona con sentido del humor y recordó que dentro de la comunidad lo identificaban como el padre de uno de sus formadores y hermanos mayores.

Visita del papa León XIV: la organización reporta avances de hasta 95%| Foto: AFP/Canva

Robert Prevost dispuso que el vehículo quedara al servicio de los agustinos

Según el relato, la donación fue entregada a la comunidad religiosa y Prevost resolvió que el vehículo quedara asignado a la casa de formación. Calle indicó que los integrantes de la comunidad conocían el origen de la camioneta y el destino que se le dio.

“Su familia decidió donarle y el papa decidió que sea ahí, que esté en la casa de formación para servicio de la comunidad”, señaló el padre Gioberti Calle.

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De esta manera, los vínculos de la familia de Prevost se mantuvo con Perú durante los años en que el actual papa León XIV desarrolló parte de su labor religiosa y formativa en el país.

Todo lo que debes saber de la misa del papa en Las Palmas

La misa del papa León XIV se realizará el lunes 16 de noviembre, a las 10:00, en la Base Aérea Las Palmas. Las entradas digitales estarán disponibles entre el 5 y el 8 de noviembre desde las 10:00, mediante Ticketmaster Perú.

Cada persona podrá solicitar hasta ocho boletos, aunque cada uno deberá estar asociado a un documento de identidad. Los extranjeros podrán registrarse con pasaporte o carné de extranjería. Las entradas serán nominales e intransferibles.

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Los accesos se habilitarán desde las 22:00 del domingo 15, pero cada ticket indicará una hora y puerta de ingreso. El acceso cerrará a las 8:00 del lunes 16, por el protocolo previsto para la llegada del pontífice y su recorrido en papamóvil.

Se permitirá llevar agua embotellada, alimentos empaquetados y snacks en cantidades moderadas. Adultos mayores y gestantes podrán ingresar con sillas plegables pequeñas.

El Arzobispado recomendó utilizar transporte público, ya que no habrá estacionamientos. También habrá puntos de hidratación y atención médica.

El sector Salud aconsejó llevar medicamentos personales, usar gorro, lentes de sol, ropa de manga larga y bloqueador con factor mayor a 50. Quienes tengan fiebre o malestar deben evaluar no asistir.

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Recuerda que cualquier emergencia puedes solicitar apoyo de los voluntariados, ya sea a los servicios higiénicos o para una emergencia médica.