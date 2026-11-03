Melcochita denuncia que Monserrat Seminario busca impedirle salir del país y exige S/15 mil de pensión: “Quiere verme hundido”

El humorista de 90 años cuestionó que su expareja continúe con los procesos judiciales después de mudarse a España. Su abogado, Ysrael Castillo, sostuvo que la situación podría tener consecuencias penales. ATV/ Magaly TV La Firme.

Guardar

La distancia entre Melcochita y Monserrat Seminario no ha puesto fin a los conflictos que mantienen desde su separación. Aunque la expareja del reconocido humorista se trasladó a España junto a su nueva pareja, los procesos judiciales que inició contra él continúan avanzando y ahora vuelven a generar preocupación en el entorno del artista. El principal punto de discordia es la pensión de alimentos que ella solicita para sus tres hijas, cuyo monto asciende a 15 mil soles mensuales, una cantidad que el cómico considera imposible de asumir con sus actuales ingresos.

La situación tomó por sorpresa a Pablo Villanueva, nombre real del artista, quien aseguró que no esperaba que las demandas siguieran su curso después de los cambios que se produjeron en la vida personal de Monserrat. Según la información difundida en ‘Magaly TV La Firme’, los procesos judiciales no han sido desestimados y las demandas ya fueron admitidas, por lo que el enfrentamiento legal entre ambos continúa pese a que ella reside actualmente fuera del Perú.

PUBLICIDAD

Melcochita podría enfrentar impedimento de salida por demanda de Monserrat: “¿Qué plata les voy a dar a mis hijas?”. Captura: Magaly TV La Firme.

El humorista expresó su indignación al conocer que su expareja mantiene las acciones legales y cuestionó especialmente la suma que estaría solicitando para la manutención de sus pequeñas. A sus 90 años, considera que su capacidad económica ya no es la misma que tenía cuando desarrollaba una mayor cantidad de presentaciones y compromisos laborales.

“Yo quisiera tener esa plata, 15 mil soles. No sé qué tendrá en su masa encefálica, porque hemos estado bien, tranquilos. Hasta le hemos ayudado en la mudanza, tal vez para que yo no me dé cuenta de que me va a meter puñales”, declaró Melcochita ante las cámaras del programa conducido por Magaly Medina.

PUBLICIDAD

Melcochita podría enfrentar impedimento de salida por demanda de Monserrat: “¿Qué plata les voy a dar a mis hijas?”. Captura: Magaly TV La Firme.

La controversia no se limita al dinero que podría tener que entregar mensualmente. Para el cómico, existe otro riesgo que podría complicar todavía más su situación: la posibilidad de que se dicte un impedimento de salida del país si no cumple con las obligaciones alimentarias que establezca la justicia.

Melcochita podría enfrentar impedimento de salida por demanda de Monserrat: “¿Qué plata les voy a dar a mis hijas?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Esta eventual medida es una de las principales preocupaciones del artista, debido a que sus viajes al extranjero representan una oportunidad importante para conseguir ingresos. Melcochita explicó que todavía realiza presentaciones fuera del Perú, aunque con menor frecuencia que en años anteriores. Por ello, considera que cualquier restricción migratoria podría afectar directamente su capacidad para trabajar y, paradójicamente, dificultar que consiga el dinero necesario para cumplir con la pensión de sus hijas.

PUBLICIDAD

“Quiere verme fracasado y hundido”, afirmó al referirse a las acciones legales de su expareja. El humorista considera que quedarse sin la posibilidad de viajar tendría consecuencias económicas importantes, especialmente porque ya no cuenta con el mismo volumen de contratos que antes.

Melcochita podría enfrentar impedimento de salida por demanda de Monserrat: “¿Qué plata les voy a dar a mis hijas?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Melcochita teme quedarse sin trabajo en el extranjero por posible impedimento de salida

Durante su conversación con el equipo de ‘Magaly TV La Firme’, el artista explicó que sus compromisos laborales fuera del territorio peruano no son permanentes, pero sí representan una fuente de ingresos que necesita conservar. De acuerdo con su testimonio, suele viajar aproximadamente dos veces al año para realizar presentaciones y obtener dinero.

Por ese motivo, la posibilidad de que se le impida salir del país le genera especial preocupación. A diferencia de otras épocas, cuando tenía una mayor actividad artística, actualmente depende de oportunidades puntuales para continuar trabajando y sostener sus responsabilidades familiares.

PUBLICIDAD

Melcochita podría enfrentar impedimento de salida por demanda de Monserrat: “¿Qué plata les voy a dar a mis hijas?”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Al año viajo dos veces para trabajar. Mira la maldad. Si hay impedimento, no salgo y qué plata les voy a dar a mis hijas. Prácticamente está diciendo que me friegue acá y que no tenga cómo mantenerlas”, manifestó.

El humorista también cuestionó que se le solicite una pensión de 15 mil soles para sus tres hijas, pues considera que el monto no guarda relación con su realidad económica actual. A sus 90 años, sostiene que sus posibilidades de generar ingresos han cambiado y que ya no puede mantener el ritmo de trabajo que tenía durante sus mejores años en el espectáculo.

PUBLICIDAD

Melcochita podría enfrentar impedimento de salida por demanda de Monserrat: “¿Qué plata les voy a dar a mis hijas?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Abogado de Melcochita advierte sobre posibles consecuencias judiciales

La preocupación del cómico también fue respaldada por su abogado, Ysrael Castillo, quien se pronunció sobre el escenario que enfrenta su patrocinado y dejó una advertencia respecto a las consecuencias que podrían derivarse de los procesos.

El letrado fue contundente al interpretar las acciones emprendidas contra el artista y sostuvo: “Lo que está buscando es mandarlo preso”.

Mientras tanto, Melcochita continúa expresando su rechazo a la cantidad solicitada por Monserrat Seminario y teme que el enfrentamiento termine perjudicando su actividad laboral. El humorista insiste en que necesita mantener la posibilidad de viajar para conseguir contratos y generar ingresos, precisamente para responder por sus responsabilidades familiares.

PUBLICIDAD

Melcochita podría enfrentar impedimento de salida por demanda de Monserrat: “¿Qué plata les voy a dar a mis hijas?”. Captura: Magaly TV La Firme.