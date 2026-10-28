Perú

Extorsiones en el transporte público: Comando Unificado refuerza inteligencia policial para enfrentar atentados

La PNP, la Digimin y las Fuerzas Armadas ampliaron sus acciones en empresas de transporte de Lima, con patrullaje aéreo, acompañamiento de unidades y una plataforma para reportar amenazas

Comando Unificado refuerza inteligencia policial y despliegue militar para enfrentar extorsiones al transporte.
Comando Unificado refuerza inteligencia policial y despliegue militar para enfrentar extorsiones al transporte.
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El Comando Unificado reforzó las acciones de inteligencia frente a las extorsiones que afectan a empresas de transporte público en Lima. El titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo Salcedo, encabezó una reunión con representantes del sector y mandos policiales para coordinar medidas de prevención, investigación y respuesta ante amenazas contra conductores, cobradores, empresarios y pasajeros.

La reunión se realizó en el patio de maniobras de la empresa Patrón San Sebastián, conocida como “La 50”, en San Juan de Lurigancho. Antes del encuentro, el titular del Ministerio del Interior recorrió las instalaciones para supervisar el resguardo brindado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

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El despliegue se enmarca en una estrategia que combina vigilancia en recorridos, protección de los patios de maniobras e intercambio de información con las empresas. La meta es que las alertas de los transportistas lleguen a las unidades encargadas de las investigaciones y permitan identificar a quienes realizan las amenazas.

Astudillo señaló que el sector busca mantener una coordinación directa con los empresarios para que continúen con sus operaciones.

Nosotros queremos que trabajen, contraten, sean prósperos, que sus empresas puedan salir adelante sin ningún problema”, expresó.

El encuentro contó con la participación de Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú (Conet); Luis Miguel Flores Alván, director general de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin); y el general PNP Víctor Hugo Meza Farfán, jefe de la Región Policial Lima Centro.

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Comando Unificado refuerza inteligencia policial y despliegue militar para enfrentar extorsiones al transporte.
Comando Unificado refuerza inteligencia policial y despliegue militar para enfrentar extorsiones al transporte.

Patrullaje aéreo y tecnología se suman a la vigilancia en rutas

El Ministerio del Interior informó que la Policía Nacional trabaja con la Digimin y las Fuerzas Armadas para fortalecer las investigaciones sobre extorsión al transporte público. Las labores incluyen personal especializado, herramientas tecnológicas y seguimiento de información que pueda orientar intervenciones contra redes delictivas.

La estrategia se complementa con patrullaje aéreo y terrestre en empresas de transporte de Lima Metropolitana. El operativo incorpora helicópteros de la Dirección de Aviación Policial, efectivos de la Subunidad de Acciones Tácticas y equipos de inteligencia operativa.

La presencia policial busca acompañar a las unidades durante sus recorridos y reforzar la seguridad en puntos donde se concentran vehículos, trabajadores y usuarios. El despliegue se desarrolla en respuesta a las denuncias de amenazas y cobros extorsivos que han afectado al sector durante los últimos meses.

Astudillo remarcó que las denuncias de los agraviados resultan necesarias para reunir elementos que permitan identificar a los responsables. “Es muy importante su denuncia, la información que nos brindan es insumo para la investigación policial”, afirmó.

El ministro explicó que los reportes facilitan el rastreo de números telefónicos, cuentas bancarias, billeteras digitales y otros mecanismos utilizados por los extorsionadores. Esa información puede ser contrastada con los registros policiales y las investigaciones que ya están en curso.

La Dirección de Investigación Criminal de la PNP implementó la plataforma web Alerta Transportista, destinada a recibir reportes de amenazas y extorsiones. Según el Mininter, el sistema permite bloquear y encriptar el número telefónico denunciado, con el propósito de preservar la información para las pesquisas.

Rau Rau destacó la presencia de las autoridades en la empresa de transporte y pidió mantener el trabajo conjunto. “Señor ministro, es importante la visita que está usted haciendo a diferentes empresas de transporte para ver el tema de la seguridad. Gracias por la visita”, manifestó.

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