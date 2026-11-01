Natalie Vértiz, Rodrigo Cuba, María Pía Copello, Karla Tarazona y otras figuras del espectáculo sorprenden con sus disfraces de Halloween

Figuras de la televisión y redes sociales de Perú exhiben diversas caracterizaciones y atuendos con motivo de las celebraciones de Halloween.

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Halloween 2026 volvió a convertirse en una ocasión para que distintas figuras de la farándula peruana mostraran su creatividad en redes sociales. Entre caracterizaciones inspiradas en cine, series animadas y producciones familiares, conductores, modelos e influencers compartieron imágenes que generaron miles de reacciones entre sus seguidores.

La variedad de propuestas incluyó desde personajes de ciencia ficción hasta íconos de terror clásico, además de referencias cargadas de humor sobre la vida personal de algunas de estas figuras.

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Natalie Vértiz lució dos transformaciones: Neytiri de ‘Avatar’ y Maléfica

Natalie Vértiz sorprendió a sus seguidores al compartir su caracterización como Neytiri, personaje principal de la saga ‘Avatar’, dirigida por James Cameron. La modelo explicó que se trataba de una transformación que tenía pendiente desde hacía tiempo, debido a comentarios recurrentes sobre su parecido con la protagonista interpretada por Zoe Saldaña.

La modelo Natalie Vértiz posa caracterizada como el personaje Neytiri de la película Avatar en una publicación de redes sociales para la celebración de Halloween.

“No saben los años que llevaba queriendo convertirme en Neytiri”, escribió la exreina de belleza al publicar las fotografías del resultado final en su cuenta de Instagram. En el mismo mensaje, agregó: “Convertirme en un Avatar ha sido mucho más que eso... y creo que oficialmente este es mi disfraz favorito de todos los tiempos, y ahora, cómo superamos esto”. La conductora también reconoció el trabajo de la maquilladora Sandra Llosa, encargada de lograr la caracterización inspirada en el universo de la película.

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La modelo peruana Natalie Vértiz posa con maquillaje y vestimenta inspirados en el personaje Neytiri de la película Avatar con motivo de las celebraciones de Halloween.

La publicación recibió comentarios como el de la conductora Paloma Fiuza, quien escribió: “Qué guapa eres por Dios, de Avatar estás hermosa”. Vértiz no se quedó solo con esa transformación: además compartió una segunda caracterización, esta vez como Maléfica, el personaje antagonista de las producciones animadas de Disney, con un atuendo que incluyó cuernos y capa negra inspirados en la versión clásica del personaje.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo combinaron comedia y terror en sus disfraces familiares

Rodrigo Cuba y su pareja, Ale Venturo, optaron por un disfraz en pareja inspirado en la película ‘¿Y dónde están las rubias?’. El futbolista se transformó en una de las protagonistas de la cinta, lo que implicó una caracterización completa como mujer, mientras que Venturo recreó al otro personaje principal.

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Rodrigo Cuba y Ale Venturo recrean a las protagonistas de la película ¿Y dónde están las rubias? en un video difundido a través de Instagram.

“Halloween 2026”, escribió Cuba junto a las fotografías publicadas en Instagram, que superaron los 35.000 “me gusta”. Entre los primeros comentarios apareció el de Natalie Vértiz, quien reaccionó con un mensaje de aprobación hacia la pareja. Los seguidores también destacaron la complicidad entre ambos: “Qué bella pareja, complementada hasta para Halloween” y “qué química de pareja, ya ustedes se quedan hasta viejitos, supieron encontrar el secreto del amor” se lee entre los comentarios.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo exhiben sus caracterizaciones inspiradas en películas de terror y la comedia '¿Y dónde están las rubias?'.

La pareja amplió la propuesta con una segunda publicación en la que ambos aparecieron nuevamente caracterizados como las protagonistas de la cinta, esta vez en un video grabado dentro de su vivienda. “A veces pienso que actúas como hombre”, escribió Venturo junto al clip, que generó bromas entre sus seguidores. “El gatito encontró a su alma gemela” y “parecen hermanas jajajaja”, comentaron algunos usuarios.

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Rodrigo Cuba y Ale Venturo posan junto a sus hijas caracterizados como personajes del cine de terror durante las celebraciones de Halloween.

Además de la referencia cinematográfica, Cuba y Venturo compartieron un disfraz familiar centrado en personajes de terror. En la fotografía, el futbolista apareció caracterizado como Michael Myers, de la saga ‘Halloween’, mientras que Venturo lució el atuendo de Pennywise, el payaso de ‘It’. Junto a ellos posaron la hija mayor de Venturo y la hija que ambos tienen en común, ambas vestidas como Ghostface, de la franquicia ‘Scream’. “Halloween 2026, fue un reto que se pongan esas máscaras”, escribió Venturo al publicar la imagen, que fue recibida con comentarios como “me encanta que linda familia” y “me encantó, Ale, excelente disfraz”.

Karla Tarazona, María Pía Copello y Samahara Lobatón completaron la lista de disfraces más comentados

Karla Tarazona eligió un enfoque distinto para su disfraz. La conductora se caracterizó como “las mentiras de su ex”, una idea difundida por Radio Panamericana que incluyó frases como “si te extraño, regreso”, “ya no volverá a pasar” y “confía en mí”, impresas en el atuendo. “Me disfracé de sus mentiras, eso sí da miedo”, escribió la emisora junto a la fotografía. La propuesta generó opiniones divididas: “Reina, no da risa, da vergüenza ajena” y “tú no dejes que nadie te humille, que tú puedes sola” fueron algunos de los comentarios registrados, que reavivaron recuerdos sobre la mediática separación de Tarazona y Christian Domínguez, ocurrida en 2016.

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La conductora Karla Tarazona posa con un atuendo cubierto de frases alusivas a engaños sentimentales durante una actividad temática de Radio Panamericana.

María Pía Copello también se sumó a las celebraciones con una caracterización de Marge Simpson, personaje de la serie animada ‘Los Simpson’. “Ese peinadito todo que ver, Homero, no me esperes despierto”, escribió la conductora en su cuenta de Instagram. La presentadora extendió la idea con una serie de publicaciones bajo el concepto “si Marge Simpson fuera peruana”, en las que apareció realizando actividades cotidianas como subir a una mototaxi, comprar cerveza y barrer la calle, siempre vestida con el atuendo del personaje.

Natalie Vértiz luce una caracterización de Maléfica junto a María Pía Copello disfrazada del personaje animado Marge Simpson durante las celebraciones de Halloween.

Samahara Lobatón, por su parte, compartió distintos disfraces junto a su pareja, Renato Rossini Jr. La pareja se caracterizó primero como el Hombre Araña y después recreó a los personajes de la película ‘Aladino’, con Rossini como el protagonista y Lobatón en el rol de la princesa Jasmine.

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Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. posan con disfraces inspirados en el Hombre Araña y los personajes de Aladino durante la celebración de Halloween.

Lobatón también publicó fotografías de sus hijos disfrazados como integrantes de la familia protagonista de la cinta ‘Los Increíbles’, en una sesión que reunió a distintas generaciones dentro del mismo grupo familiar.

Samahara Lobatón luce de Gatúbela y también de los Increíbles junto a sus tres hijos.