Ventiladores se convierten en los productos más buscados en el Centro de Lima: modelos de pared, mesa y piso desde S/80

Los ventiladores digitales de pared incorporan control remoto, tres velocidades, movimiento oscilatorio y temporizador para programar el apagado automático (Créditos: Latina)

Guardar

El incremento de las temperaturas por el fenómeno El Niño y la sensación de bochorno durante los últimos días ha llevado a numerosas familias a buscar alternativas para refrescar sus viviendas. En medio de este escenario, los ventiladores se han convertido en uno de los productos más solicitados en los establecimientos comerciales del Centro de Lima, donde los vendedores reportan una mayor demanda. Los precios varían según el tamaño, la potencia y las funciones que incorporan, con alternativas desde S/80.

Durante un recorrido realizado por Latina en la intersección de los jirones Puno y Paruro, una de las zonas comerciales de la capital, se evidenció la variedad de modelos disponibles para quienes buscan aliviar el calor sin recurrir a otros sistemas de refrigeración. Gerardo, uno de los comerciantes entrevistados, señaló que en una jornada favorable pueden vender más de 200 unidades al día, cantidad que podría incrementarse conforme aumenten las temperaturas.

PUBLICIDAD

El vendedor explicó que el movimiento comercial no disminuye necesariamente cuando desaparece el sol, debido a que la sensación de bochorno permanece durante buena parte de la jornada. Esta situación impulsa a los compradores a acudir a los establecimientos en busca de equipos que permitan mantener sus habitaciones, oficinas y espacios de trabajo más ventilados.

Los comerciantes reportan un incremento en la demanda de ventiladores debido a las altas temperaturas y la sensación de bochorno - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

¿Cuánto cuestan los ventiladores en el Centro de Lima?

Entre las opciones económicas destaca un modelo tres en uno, cuyo precio comienza en S/80. Este dispositivo puede instalarse en el piso, colocarse sobre una mesa o fijarse a la pared, por lo que ofrece distintas posibilidades de uso dependiendo del espacio disponible. De acuerdo con Gerardo, cuenta con una potencia de 70 vatios.

PUBLICIDAD

Otra alternativa que concentra la atención de los compradores es un ventilador de procedencia taiwanesa, también con características tres en uno. Durante la entrevista con Latina, el comerciante destacó la importancia de revisar las especificaciones técnicas antes de adquirir uno de estos artículos, especialmente cuando se trata de la potencia eléctrica anunciada por los fabricantes.

Según explicó, algunos productos comercializados en el mercado presentan diferencias entre los vatios declarados y la potencia que realmente ofrecen. Como ejemplo, mencionó aparatos que anuncian 200 vatios, pero que, de acuerdo con su experiencia comercial, tendrían un rendimiento correspondiente a 30 o 40 vatios. Por ello, recomendó prestar atención a las características técnicas y no elegirlos únicamente por las cifras impresas en sus presentaciones.

PUBLICIDAD

Gerardo, vendedor entrevistado por Latina, asegura que en una jornada favorable pueden comercializar más de 200 ventiladores al día - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

La oferta también incluye alternativas con funciones adicionales para quienes buscan mayor comodidad. Uno de los modelos exhibidos durante el recorrido fue un ventilador digital de pared que incorpora control remoto, tres velocidades y movimiento oscilatorio de izquierda a derecha. Además, dispone de un temporizador que permite programar el apagado automático después de un periodo determinado.

Este mecanismo puede resultar útil para las personas que acostumbran dejar encendido el aparato mientras descansan, pues permite establecer un tiempo de funcionamiento sin necesidad de levantarse para desconectarlo. En el establecimiento, Gerardo ofreció este equipo por S/130, luego de realizar un descuento al periodista que conducía el reportaje.

PUBLICIDAD

Modelos, potencia y garantía: qué otras alternativas se ofrecen

La variedad de productos no se limita a los equipos de pared o los tradicionales ventiladores de pedestal. Durante la visita también se mostró un modelo compacto de 120 vatios, pensado para colocarse sobre escritorios y utilizarse en oficinas o ambientes reducidos.

El comerciante destacó que cada presentación responde a diferentes necesidades y dimensiones de los espacios. Por esa razón, los compradores pueden encontrar dispositivos pequeños para uso individual, así como alternativas de mayor tamaño destinadas a refrescar habitaciones completas.

Respecto a la durabilidad, Gerardo indicó que algunos de los equipos comercializados cuentan con una garantía de hasta un año. Asimismo, aseguró que los establecimientos mantienen existencias de distintos modelos para atender a las personas que llegan en busca de estos artículos ante el aumento de las temperaturas.

PUBLICIDAD

La oferta disponible en los jirones Puno y Paruro permite encontrar alternativas con precios y características diferentes. Antes de realizar una compra, conviene comparar la potencia, las velocidades, el consumo eléctrico, las dimensiones y las condiciones de garantía. También es recomendable verificar que las especificaciones anunciadas correspondan al producto adquirido.