Perú

Mininter endurece control a extranjeros: registro obligatorio de foráneos en hospedajes y arrendamientos

La medida exige reportar los datos de huéspedes e inquilinos extranjeros a Migraciones y contempla multas de hasta dos Unidades Impositivas Tributarias

180 hospedajes son sancionados por alojar extranjeros y no reporta a Migraciones
180 hospedajes son sancionados por alojar extranjeros y no reporta a Migraciones
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El Ministerio del Interior (Mininter) recordó que los hoteles, hostales y quienes alquilan viviendas a ciudadanos extranjeros deben registrar obligatoriamente a sus huéspedes y arrendatarios en la plataforma de Migraciones.

La exigencia, establecida en el Decreto Supremo N.° 011-2024-IN, forma parte de las medidas de seguridad nacional y control migratorio que el sector busca aplicar antes de iniciar acciones de fiscalización. La obligación alcanza a personas naturales, empresas inmobiliarias y establecimientos de hospedaje que reciban o cedan inmuebles a personas de otra nacionalidad.

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El incumplimiento puede generar multas de entre una y dos unidades impositivas tributarias (UIT). Por ello, la Superintendencia Nacional de Migraciones desarrolla una etapa de orientación dirigida a los responsables de los inmuebles y alojamientos.

El objetivo es que se incorporen al sistema y remitan los datos solicitados antes de que comiencen las verificaciones y los procedimientos sancionadores. El superintendente nacional de Migraciones, Luis Fares Yunis Herrera, indicó que el cumplimiento de la norma permite reforzar el control de personas extranjeras que permanecen temporalmente en hospedajes o viven bajo contrato de alquiler.

El registro es virtual y gratuito. Para cumplirlo, el representante legal del hospedaje o quien arrienda una propiedad debe crear primero una cuenta en la Plataforma de Migraciones y recibir sus credenciales de acceso. Después, deberá ingresar la información de cada huésped o inquilino extranjero.

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El sistema solicita nombres y apellidos, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, número del documento de identidad o viaje, fecha de ingreso al país y fecha probable de salida. La obligación comprende cada estadía o arrendamiento comunicado. La transmisión de datos debe efectuarse mediante el portal habilitado por la entidad.

El Mininter sostiene que la información permitirá mejorar la fiscalización y disponer de registros actualizados para las acciones que correspondan dentro del control migratorio. La medida no modifica las condiciones que regulan los contratos de alquiler ni convierte a los arrendadores en autoridades migratorias.

Su deber consiste en reportar los datos requeridos por la norma. Migraciones habilitó dos etapas digitales: una para el registro del responsable y la obtención de usuario y contraseña, y otra para el ingreso de la información de quienes se hospedan o alquilan el inmueble. Ambas gestiones se realizan sin pago.

180 hospedajes son sancionados por alojar extranjeros y no reporta a Migraciones
180 hospedajes son sancionados por alojar extranjeros y no reporta a Migraciones

Armas, expulsiones y puertos

Como información complementaria sobre las acciones del Ejecutivo para reducir la criminalidad en el país, el titular del Ministerio del Interior, César Augusto Astudillo, presentó ante el Senado cuatro propuestas legislativas durante el debate sobre la delegación de facultades al Ejecutivo.

Una de ellas plantea establecer límites a la cantidad de armas que una persona puede registrar para actividades de caza, deporte o colección. Astudillo afirmó que la iniciativa no pretende prohibir la tenencia legal para uso personal.

El planteamiento busca revisar las categorías que permiten adquirir o importar armas, ante la posibilidad de que sean utilizadas por organizaciones criminales, según explicó el ministro durante la sesión.

El ministro también solicitó ampliar de 24 a 48 horas el plazo para ejecutar expulsiones administrativas de extranjeros con situación migratoria irregular. Además, propuso reforzar las herramientas contra la extorsión por llamadas, líneas telefónicas y aplicaciones de mensajería, mediante geolocalización, coordinación con empresas y bloqueo de chips asociados a ilícitos.

El cuarto pedido plantea ampliar la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) en puertos y otros espacios donde existan indicios de narcotráfico o tráfico de armas. La Comisión de Constitución continuará el análisis el 14 de octubre a las 10:00.

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