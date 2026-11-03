Temblor hoy en Perú EN VIVO: sismo en Huarmey de 5.0, según reporte del IGP este martes 3 de noviembre

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene el monitoreo de las condiciones climáticas en el territorio nacional durante este martes 3 de noviembre, ante la previsión de lluvias y lloviznas en Lima y otras regiones del país. La capital afrontará una jornada con temperaturas máximas de hasta 26 °C en Lima oeste y este, aunque las precipitaciones podrían presentarse principalmente durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, acompañadas de incremento de viento, nubosidad y neblina en sectores cercanos al litoral.

De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 450, las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad continuarán hasta el miércoles 4 de noviembre en la costa central y sur. Para Lima e Ica se estiman acumulados superiores a 2 mm por día durante esta jornada. Estas condiciones se presentan en un contexto de monitoreo permanente del Fenómeno El Niño Costero, cuyo comportamiento podría influir en las condiciones climáticas de los próximos meses.

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Especialistas del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional monitorean los mapas meteorológicos ante las lluvias intensas en el norte de Perú. (Presidencia de la República)

Huarmey, una zona con historial de sismos de gran magnitud

Según el Catálogo Sísmico del Instituto Geofísico del Perú (IGP), la ciudad de Huarmey y la costa central del país han sido afectadas históricamente por sismos de gran magnitud, entre ellos los ocurridos en 1940 (8,0 Mw), 1966 (7,5 Mw), 1970 (7,7 Mw), 1974 (7,5 Mw) y 1996 (7,7 Mw). Estudios del organismo señalan que los principales daños en estos eventos se concentraron en viviendas construidas con adobe y quincha.

El IGP ha identificado además zonas de acumulación de esfuerzos o “asperezas” en la costa peruana, una de las cuales se ubica en la región central, abarcando parte de Áncash, asociada al terremoto de 1746. De acuerdo con estimaciones del organismo, un sismo originado en esa zona podría alcanzar una magnitud de entre 8,5 y 8,7 Mw.

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El silencio sísmico pendiente en el sur del país

Especialistas del IGP han identificado una zona de silencio sísmico frente a las costas del sur de Perú, particularmente en Arequipa, Moquegua y Tacna, donde no se ha liberado energía acumulada desde hace varias décadas. Este fenómeno ocurre cuando una región no registra sismos de gran magnitud durante un periodo prolongado, pese a la acumulación constante de tensión en la falla geológica.

Los científicos advierten que esta acumulación de energía podría derivar en un sismo de gran magnitud en el futuro, razón por la cual recomiendan mantener protocolos de prevención activos en las regiones del sur, consideradas de alto riesgo sísmico.

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Diferencias entre temblor y terremoto

La clasificación de un movimiento telúrico depende de su magnitud, medida en la escala de Richter, y de su intensidad, evaluada según la escala de Mercalli Modificada. Un temblor corresponde a sismos de magnitud moderada, generalmente entre 4,0 y 6,0 grados, mientras que un terremoto implica magnitudes superiores a 7,0, con capacidad de provocar daños severos en infraestructura.

El IGP precisa que la magnitud mide la energía liberada en el epicentro, mientras que la intensidad describe los efectos percibidos en superficie, por lo que un mismo sismo puede registrar distintos niveles de intensidad según la distancia al epicentro y las condiciones del suelo en cada localidad.

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La infografía detalla las diferencias entre sismo, temblor y terremoto, explicando sus usos técnicos y populares, y señalando la inexistencia de un umbral de magnitud oficial que los distinga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

/peru/2026/11/02/sismo-de-magnitud-50-sacude-hoy-huarmey-se-sintio-con-mayor-intensidad-en-chimbote-barranca-y-lima/

En cuanto a los sismos, el último movimiento reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ocurrió el domingo 1 de noviembre, a las 8:50 a. m., y alcanzó una magnitud de 3.6. El epicentro se ubicó a 43 kilómetros al oeste de Santa Cruz de Succhabamba, en la provincia de Santa Cruz, Cajamarca, con una profundidad de 13 kilómetros. Por otro lado, las lluvias también ocasionaron un huaico en la carretera Federico Basadre, en el sector Santa Rosa, distrito de Boquerón, provincia de Padre Abad, Ucayali, que afectó el tránsito en esta vía.

Lluvias intensas en Piura y Tumbes disminuirán su fuerza hasta el 4 de noviembre. Captura: X.

Información útil para enfrentar un sismo en Perú

Ante la posibilidad de un sismo importante, las autoridades y expertos recomiendan a la población mantener la calma y actuar con rapidez. Entre las recomendaciones clave destacan:

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Identificar zonas seguras dentro de la vivienda , lejos de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

Establecer rutas de evacuación y puntos de encuentro familiares.

Participar en simulacros nacionales de sismos organizados por INDECI.

Revisar periódicamente la estructura de la vivienda, especialmente si se encuentra en zonas antiguas o vulnerables.

Durante la mañana, el Indeci instaló en la zona un vehículo simulador que permitió a los asistentes vivir, de forma controlada, la experiencia de un sismo de gran magnitud. Foto: TV Perú

Mochila de emergencia: ¿qué debe contener?

La mochila de emergencia es un elemento fundamental en la estrategia de preparación. Las autoridades recomiendan que cada hogar cuente con una mochila lista para cada integrante de la familia, con suministros suficientes para al menos 48 horas. El contenido sugerido incluye:

Agua potable (2 litros por persona por día).

Alimentos no perecibles (barritas energéticas, enlatados, galletas).

Linterna y baterías de repuesto.

Botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos y personales.

Documentos personales en una bolsa hermética.

Radio portátil con pilas.

Ropa de abrigo y manta ligera.

Mascarillas y alcohol en gel.

Silbato y cuaderno con números de emergencia.

Un kit de emergencia familiar muestra una mochila abierta con elementos esenciales para la preparación ante eventualidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer si vivo en un departamento de piso elevado durante un sismo fuerte?

Quienes residen en edificios de varios pisos deben tomar precauciones específicas. El IGP sugiere permanecer en el interior de la vivienda durante el movimiento y no utilizar ascensores. Las recomendaciones incluyen:

Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.

Protegerse bajo una mesa sólida o junto a una columna estructural.

Esperar a que termine el movimiento antes de evacuar, verificando la seguridad de las escaleras.

Mantener la calma y seguir las indicaciones del personal de seguridad del edificio, si lo hubiera.

Participantes de un simulacro de evacuación practican las rutas de salida en un edificio residencial moderno de una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acciones después de un sismo

Al finalizar el movimiento sísmico, es fundamental realizar una evaluación rápida del entorno. Las autoridades aconsejan:

Revisar si hay daños estructurales en la vivienda.

Cortar el suministro eléctrico y de gas si se detectan fugas o desperfectos.

Comunicarse con familiares y autoridades mediante mensajes de texto para evitar la saturación de las líneas telefónicas.

Prestar atención a las réplicas que suelen seguir a un sismo de magnitud considerable.

Cientos de personas evacuan edificios en una ciudad peruana durante un simulacro sísmico, supervisados por brigadistas y con la bandera del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en primer plano, reforzando la cultura de prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas existen para reforzar la seguridad en Lima?

Los municipios y el Gobierno central impulsan programas de revisión y reforzamiento de escuelas, hospitales y edificios públicos. Además, promueven la actualización de los códigos de construcción para incorporar tecnologías antisísmicas. Entre las acciones destacadas:

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Inspección periódica de estructuras críticas y obras en zonas de alto riesgo.

Capacitaciones dirigidas a brigadas comunitarias.

Incentivos para la construcción de viviendas seguras.

Simulacro en Palacio de Gobierno 2026 - PCM

Consejos prácticos para la familia peruana

La preparación familiar puede marcar la diferencia en una emergencia. Las principales sugerencias de los especialistas incluyen:

Conversar abiertamente sobre los riesgos sísmicos y definir roles dentro del hogar.

Mantener la mochila de emergencia en un lugar accesible.

Practicar rutas de evacuación y puntos de encuentro fuera de la vivienda.

Enseñar a los niños cómo actuar en caso de sismo, sin alarmarlos.

La reciente experiencia en Lima, relatada ampliamente en Radio Nacional, demuestra la necesidad de fortalecer la cultura de prevención. La seguridad ante terremotos depende tanto de la infraestructura como de la preparación individual y colectiva.

Una familia en un hogar peruano se resguarda junto a una columna durante un simulacro de sismo, con una mochila de emergencia en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles de los sismos registrados

El sismo de mayor magnitud ocurrió a las 10:15 al sureste de Tacna, con una magnitud de 4.1 y una profundidad de 134 kilómetros. Este movimiento fue sentido con intensidad II-III en la ciudad de Tacna, sin reportes de afectaciones.

Horas más tarde, un evento de magnitud 3.5 se registró a 14 kilómetros al noroeste de Aguaytía, en la región Ucayali. Este sismo, con una profundidad de 15 kilómetros, también alcanzó intensidad II-III en la zona.

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Una densa nube de polvo asciende sobre un cerro en la provincia de Chupaca, Junín, tras un sismo de magnitud 5.0. (Foto: Facebook)

Por la noche, un sismo de 3.9 grados se localizó a 23 kilómetros al oeste de Locumba, en la región de Jorge Basadre (Tacna), con una profundidad de 15 kilómetros y una intensidad III. Minutos después, a las 21:02, se reportó otro sismo de magnitud 3.8 a 22 kilómetros al sur de Chupaca, Junín, con una profundidad de 10 kilómetros e intensidad III.

También el IGP reportó un sismo de magnitud 4.3 a las 23:05:39, con una profundidad de 11 kilómetros. El epicentro se localizó a 19 kilómetros al sur de Chupaca, en la región Junín, a una latitud de -12.22 y longitud de -75.35. El movimiento telúrico registró una intensidad III en Chupaca

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Las autoridades mantienen el monitoreo constante y recomiendan a la población seguir las indicaciones de defensa civil ante posibles réplicas o nuevos eventos sísmicos.