Perú

Ministro Alberto Beingolea al banquillo: este miércoles 4 de noviembre inicia el juicio en su contra por corrupción en GORE Callao

El titular de Cultura enfrentará el proceso junto a tres exfuncionarios, para quienes la Fiscalía solicitó penas de hasta 10 años de prisión efectiva

Alberto Beingolea
El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, afrontará desde este miércoles 4 de noviembre un juicio oral por presunta colusión agravada en una contratación con el GORE Callao en 2019
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El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, afrontará desde este miércoles un juicio oral por el presunto delito de colusión agravada durante su contratación como asesor legal del Gobierno Regional del Callao (GORE Callao) en 2019.

El proceso también comprende a tres exfuncionarios de dicha entidad, según informó la Corte Superior de Justicia. La audiencia estará a cargo del Primer Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y comenzará a las 09:00 horas.

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Por esta causa, el Ministerio Público solicitó 10 años de prisión efectiva para Beingolea, excomentarista deportivo, y los exgerentes regionales Omar Romero Aquino y Carlos Palacios Meza, y nueve años para José Izquierdo Rodríguez, exencargado de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la entidad.

De acuerdo con la investigación, tramitada bajo el expediente 1462-2021-93, Beingolea fue contratado entre febrero y marzo de 2019 para brindar asesoría legal a la Gerencia General Regional. No obstante, el servicio no se habría prestado, pese a que se efectuaron pagos por esa contratación.

La acusación fiscal se sustenta en 33 elementos de convicción, entre ellos un informe de la Contraloría General de la República, declaraciones de consejeros regionales y una pericia contable.

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Juicio oral
El Ministerio Público solicitó 10 años de cárcel para Beingolea y dos exgerentes regionales, Omar Romero Aquino y Carlos Palacios Meza. Para el exencargado de Adquisiciones, José Izquierdo Rodríguez, pidió nueve años

Durante el control de acusación, la defensa de Beingolea solicitó el archivo del caso y presentó una excepción de improcedencia de acción, al alegar que no existen pruebas de una concertación con funcionarios y que las irregularidades corresponden a faltas administrativas, no a delitos.

Ambos recursos fueron rechazados por el juzgado y la Sala Penal de Apelaciones, que consideraron que existen indicios suficientes para llevar el caso a juicio oral.

Beingolea ha calificado de “patraña” el proceso, aseguró que la acusación “se va a caer de todas maneras” y sostuvo que el caso reaparece cada vez que postula a un cargo público.

“Este es un tema que tiene años de años de años y que me sale cada vez. Yo no sé si ustedes tienen un poco de memoria, cada vez que yo postulé, salía el tema de nuevo y salía el tema de nuevo y salía el tema de nuevo. Es una patraña”, declaró en RPP.

Alberto Beingolea
Según la Fiscalía, Beingolea recibió pagos por una asesoría legal a la Gerencia General Regional que no habría realizado. La acusación se sustenta en 33 elementos de convicción, entre ellos un informe de la Contraloría y una pericia contable

“Soy abogado, tengo una maestría en Derecho Penal por la Católica, terminé mis estudios de doctorado en la San Marcos, venía de ser cinco años congresista y haber postulado a la alcaldía de Lima. ¿Cómo no tenía condiciones para asesorar al gerente?”, sostuvo al aseurar que cumplió “escrupulosamente” con todos los requisitos de los términos de referencia.

El funcionario cuestionó el plazo que la Fiscalía atribuye a sus servicios y aseguró que su vínculo con el GORE Callao se extendió durante dos años, y no 70 días, como sostiene la acusación. Además, afirmó que cuenta con informes que acreditan el trabajo realizado y que estos fueron entregados dentro de los plazos establecidos.

“¿Cómo se demuestra un trabajo con una orden de servicio? Con los informes. Están los informes presentados, todos en la fecha, en la época, con sello de recepción de la secretaría, o sea, todo por la vía regular”, manifestó.

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