Isabella Ladera y Hugo García aparecen en evento de gala: ella le acomoda el traje y revelan detalles frustrantes como padres

Isabella Ladera y Hugo García asistieron juntos a la gala Latina Powerhouse 100 de la revista Hola en Miami.

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Isabella Ladera y Hugo García reaparecieron juntos en la alfombra roja de la gala Latina Powerhouse 100 de la revista ¡Hola!, donde hablaron sobre la dinámica que mantienen como padres de Koa y admitieron que no siempre logran cumplir con todas sus responsabilidades. La influencer venezolana señaló que la maternidad trae frustraciones, desvelos y momentos en los que debe dejar de lado el deseo de tener todo bajo control.

La pareja asistió al evento realizado en el Adrienne Arsht Center de Miami, donde Ladera fue una de las invitadas de la noche. En las imágenes compartidas por Ric La Torre en TikTok, la creadora de contenido apareció junto al modelo peruano y, en un momento previo a la entrevista, le acomodó el traje, demostrando lo bien que uno cuida del otro.

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Durante la conversación con ¡Hola!, ambos se refirieron a su organización cotidiana desde que se convirtieron en padres. La entrevista abordó el desafío de conciliar el cuidado de su hijo, las actividades laborales, el descanso y los espacios personales.

Ante la pregunta sobre cómo compaginan su rol de padres con sus demás obligaciones, Isabella Ladera fue directa: “A veces no se puede”. Hugo García respondió que la clave está en el apoyo mutuo, aunque ella profundizó en las dificultades que encuentran durante esa etapa.

Isabella Ladera reconoció que la maternidad también le genera frustración

La influencer señaló que ha debido aprender a aceptar que no siempre podrá controlar los tiempos ni cumplir con todas las exigencias de la vida diaria. En ese sentido, explicó que procura evitar una imagen idealizada de la crianza en redes sociales.

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“Nos apoyamos, pero a veces también dejamos ir y soltamos el control. A veces simplemente toca soltarlo porque hay que ser realistas. Muchas veces no la logramos”, afirmó Ladera durante el diálogo.

La venezolana sostuvo que quería hablar de ese aspecto porque considera que el contenido publicado en internet puede presentar una versión incompleta de la maternidad. “No hay manera de idealizar algo que sea únicamente redes sociales. A veces no nos dan los tiempos, a veces nos frustramos, pero con amor y paciencia”, agregó.

Los influencers contaron que se turnan para cuidar al bebé y admitieron que los tiempos no siempre alcanzan para atender todas sus tareas. Tiktok Ric La Torre

Sus declaraciones se dieron mientras la pareja compartía detalles de su rutina con Koa, quien nació el 11 de julio del 2026. García y Ladera han mostrado parte de esta etapa en sus plataformas digitales, aunque en esta ocasión expusieron con mayor claridad los problemas de organización y descanso que enfrentan como padres recientes.

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La modelo también es madre de Mía Antonella, de seis años, fruto de una relación anterior.

Hugo García explicó cómo se reparten las tareas durante la noche

El modelo peruano explicó que la alimentación de Koa se basa en lactancia materna exclusiva. Por ello, las noches implican una coordinación constante entre ambos, especialmente porque el bebé requiere tomas periódicas.

“Es leche materna exclusiva, entonces cada tres horas...”, señaló García al responder si se desvelan. Ladera confirmó que los despertares forman parte de la rutina diaria y detalló la forma en que se distribuyen el cuidado del niño.

“Yo le doy pecho y le digo: ‘Amor, ya sácale los gases y duérmelo’. Entonces ahí estamos”, relató la influencer. García completó la explicación y señaló que, una vez que Isabella alimenta al bebé, él se encarga de hacerlo dormir.

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El intercambio expuso la dinámica que la pareja aplica para afrontar las exigencias de los primeros meses de vida de Koa. García también había señalado que ambos procuran tomar turnos y que cuentan con la ayuda de familiares cuando necesitan cumplir con otros compromisos o entrenar juntos.

“Tratamos de turnarnos y eso me gusta porque yo la entiendo a ella, ella me entiende a mí, entonces sabemos cuándo cubrirnos”, declaró el exchico reality en la entrevista difundida por la revista.

La pareja descartó planes inmediatos para tener otro hijo

Durante el encuentro, Hugo García e Isabella Ladera también fueron consultados sobre la posibilidad de ampliar la familia. Ambos respondieron con risas, aunque dejaron claro que su prioridad actual está centrada en el cuidado de Koa y en sus actividades profesionales.

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“Déjanos disfrutar al gran Koa. Estamos enfocados al 100% en nuestras redes y súper felices con eso”, respondió García. Ladera sonrió ante la consulta, sin añadir nuevos detalles sobre una futura maternidad.

La presencia de ambos en la gala ocurrió meses después del nacimiento de su hijo. La pareja ha compartido varias escenas familiares en redes sociales, entre ellas momentos vinculados al parto, la lactancia y las primeras semanas de vida del bebé.

La pareja explicó que se turna durante la noche para atender a Koa, quien recibe lactancia materna exclusiva.

En la alfombra roja, Ladera optó por un atuendo negro, mientras que García llevó un traje oscuro. El breve momento en que ella acomodó la vestimenta del modelo también quedó registrado en los videos que circularon en TikTok tras el evento, donde muchos resaltaron el gran equipo que habían formado.

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