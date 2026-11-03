Fabián Bustos alista un cambio sustancial en Universitario para enfrentar a Sport Boys: Miguel Vargas regresaría al arco ‘crema’

El portero chileno de 30 años sería de la partida en el duelo ante Sport Boys por el partido pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: X L1 MAX.

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Universitario de Deportes prepara un cambio en el arco para el partido pendiente contra Sport Boys, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Miguel Vargas fue probado como titular en la última práctica y tendría posibilidades de volver a defender la portería crema en reemplazo de Diego Romero.

La información fue compartida por el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de MAX’. El comunicador sostuvo que el comando técnico de Fabián Bustos trabajó la modificación durante la jornada del martes, aunque la decisión se confirmará cuando se publiquen las alineaciones oficiales.

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“Hay que esperar la oficialización cuando salgan las alineaciones, pero no tapa Diego Romero, tapa Miguel Vargas. Hoy trabajó eso en la práctica Fabián Bustos. Todo hace indicar que a Miguel Vargas le toca tapar mañana”, indicó Peralta.

El choque se disputará este miércoles 4 de noviembre, desde las 20:30 horas, en el estadio Monumental de Ate. Universitario necesita imponerse para llegar a 33 puntos y recuperar el liderato del Clausura, por encima de Sporting Cristal y Sport Huancayo.

Miguel Vargas se alista para regresar al arco de Universitario. Crédito: Universitario.

El posible retorno de Vargas implica una variante relevante en la recta final de la competencia. El arquero chileno, de 30 años, no juega un partido oficial desde el empate 0-0 frente a Nacional de Uruguay, el 20 de mayo, por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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Vargas suma 12 compromisos en la temporada 2026. En ellos recibió 12 goles y logró cinco vallas invictas. Esas cifras, junto con la necesidad de contar con una alternativa bajo los tres palos, podrían darle una oportunidad para recuperar continuidad en el equipo crema.

La posibilidad de apostar por el guardameta chileno estaba sobre la mesa desde el regreso de Bustos al banco de Universitario. Sin embargo, el técnico mantuvo a Romero como titular durante las últimas fechas, pese a que el arquero nacional recibió cuestionamientos por su irregularidad.

El escenario cambió luego del triunfo por 3-1 ante Atlético Grau en Trujillo. Universitario revirtió el marcador, pero el primer gol del elenco piurano llegó tras un despeje defectuoso de Romero dentro de su área. Adrián Fernández aprovechó la acción y abrió la cuenta.

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Adrián Fernández aprovechó un mal despeje de Diego Romero y puso el primero de los piuranos - Crédito: L1MAX.

El posible ingreso de Vargas busca darle mayor seguridad a la última línea de la ‘U’. El cuadro de Ate mostró una mejor respuesta defensiva desde el retorno de Bustos, aunque todavía necesita reducir errores puntuales para sostener su pelea por el título.

Dos vallas invictas para Romero en 14 partidos

Diego Romero atajó los 14 encuentros que Universitario disputó en el Torneo Clausura 2026. En ese recorrido, solo consiguió dos vallas invictas, ambas en condición de local: frente a Los Chankas y Juan Pablo II.

La estadística refleja parte de las dificultades defensivas que atravesó el conjunto crema. Universitario recibió goles en 12 de sus 14 presentaciones, aunque la responsabilidad no corresponde únicamente al arquero, ya que el equipo también mostró problemas en su funcionamiento colectivo.

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Romero tuvo intervenciones importantes, pero no logró sostener actuaciones regulares. Esa falta de continuidad abrió un debate en torno al arco crema, especialmente porque Vargas permaneció como alternativa desde fines de mayo.

El arquero 'crema' respondió tras su error que provocó el gol del cuadro piurano en el encuentro en Trujillo. (Video: Fútbol en América)

El error ante Atlético Grau amplificó los cuestionamientos. El portero intentó rechazar un balón aéreo, pero no logró alejarlo del área. Fernández apareció atento y conectó de cabeza para marcar el 1-0 parcial en el estadio Mansiche.

Tras el encuentro, Romero reconoció su responsabilidad. “El primer gol de ellos viene de una jugada de mala fortuna mía que el balón me baja muy rápido”, declaró después de la remontada. Bustos tendrá la última palabra antes del decisivo duelo ante Sport Boys.

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¿Cuándo juegan Universitario y Sport Boys?

El partido entre Universitario y Sport Boys se jugará este miércoles 4 de noviembre de 2026, en el Estadio Monumental U Marathon, ubicado en el distrito Ate. El encuentro está programado para las 20:30 horas de Perú y corresponde al compromiso pendiente de la jornada 14 del Torneo Clausura.

En cuanto a la transmisión, el enfrentamiento podrá verse EN VIVO por L1 MAX, señal encargada de llevar los partidos de la Liga 1. Asimismo, los aficionados tendrán la opción de seguirlo vía streaming a través de L1 Play. Asimismo, en Infobae Perú realizaremos la cobertura minuto a minuto de la contienda.

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Universitario enfrentará a Sport Boys en el Monumental por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP