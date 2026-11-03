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Pedro Gallese se consolida como una muralla en Colombia: suma otra valla invicta y apenas recibió un gol en cinco partidos

El arquero peruano volvió a destacar con Deportivo Cali en el triunfo por 2-0 ante Boyacá Chicó, manteniendo nuevamente su portería sin goles

Pedro Gallese está teniendo una gran temporada en el fútbol colombiano.
Pedro Gallese está teniendo una gran temporada en el fútbol colombiano. Crédito: Prensa club
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Pedro Gallese atraviesa un gran momento en el fútbol colombiano. El último fin de semana, el ‘Pulpo’ fue nuevamente titular en Deportivo Cali y respondió con seguridad en el compromiso frente a Boyacá Chicó. Su equipo consiguió una importante victoria por 2-0, aunque tuvo que afrontar una situación complicada tras la expulsión de Nicolás Benedetti a los 59 minutos.

Con un futbolista menos durante buena parte del segundo tiempo, el conjunto caleño necesitó mantener el orden defensivo para proteger su ventaja. En ese contexto, el arquero de la selección peruana volvió a transmitir seguridad bajo los tres palos y consiguió terminar el encuentro sin recibir goles.

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El resultado también permitió extender los buenos registros individuales del guardameta. Pedro Gallese acumula 34 partidos disputados, 25 goles recibidos y 15 porterías imbatidas en lo que va de su campaña en este 2026. Es decir, dejó su arco en cero en casi la mitad de sus presentaciones con la camiseta del Deportivo Cali.

Pedro Gallese recibió solo un gol en sus últimos cinco partidos

La regularidad del golero peruano también se refleja en sus actuaciones más recientes. En sus últimos cinco compromisos con Deportivo Cali, Gallese apenas recibió un gol, una cifra que evidencia el buen momento que atraviesa junto con la línea defensiva del equipo ‘verdiblanco’.

Pedro Gallese ha dejado su valla invicta en 15 ocasiones con Deportivo Cali este 2026.
Pedro Gallese ha dejado su valla invicta en 15 ocasiones con Deportivo Cali este 2026. Crédito: Prensa club

Después del triunfo ante Boyacá Chicó, el guardameta fue consultado por el rendimiento defensivo del conjunto colombiano y por su condición de equipo menos batido del campeonato. En respuesta, resaltó que los resultados son consecuencia del esfuerzo colectivo y también reconoció la confianza que genera esta estadística dentro del plantel.

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“Estoy muy contento, porque es el trabajo de todo el equipo y el trabajo de uno mismo. Ser la valla menos batida me llena de confianza y a la defensa también, le da tranquilidad a los atacantes”, manifestó.

Sus palabras reflejan la importancia que tiene la solidez defensiva para el funcionamiento del elenco ‘azucarero’. Mantener el arco en cero no solo representa un registro favorable para el arquero, sino que también permite que los futbolistas ofensivos afronten sus responsabilidades con mayor despreocupación.

Deportivo Cali pelea por el título del fútbol colombiano

El buen momento de Pedro Gallese coincide con una etapa decisiva para Deportivo Cali. El equipo del portero peruano se ubica actualmente en el tercer puesto del Clausura colombiano, por detrás de Atlético Nacional y América de Cali. Con pocas diferencias en la parte alta de la clasificación y solo dos jornadas pendientes, el conjunto caleño todavía tiene posibilidades de pelear por el primer lugar.

En ese escenario, las intervenciones del arquero peruano pueden resultar determinantes. Su experiencia y regularidad representan un respaldo para un equipo que necesita sumar en el cierre del campeonato y mantener la solidez que lo ha convertido en el menos batido de la competencia.

El arquero peruano se lució con un gran pase de larga distancia para la anotación de Steven Rodríguez. (Video: Win Sports)

El siguiente desafío será especialmente exigente: Deportivo Cali afrontará el clásico vallecaucano frente a América de Cali este sábado 7 de noviembre. Se trata de un compromiso clave para sus aspiraciones en el torneo, pues se medirá ante uno de los equipos que lo supera en la parte alta de la tabla.

Pedro Gallese buscará prolongar su buen momento y volver a demostrar por qué se ha convertido en una de las piezas importantes del conjunto colombiano. En su primera experiencia en el fútbol de ese país, el arquero nacional viene firmando una temporada destacada, con 15 porterías invictas y apenas un gol recibido en sus cinco presentaciones más recientes.

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