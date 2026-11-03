Las condolencias de Alianza Lima por la muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife

El conjunto blanquiazul se convirtió en el único club de la Primera División peruana en emitir un pronunciamiento formal tras la muerte del atacante español, ocurrida este martes 3 de noviembre de 2026 a las 08.00 horas. (CD Tenerife)

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El fútbol internacional amaneció este martes enlutado. Jesús de Miguel Alameda, delantero de 30 años del CD Tenerife, murió a las 08.00 horas del 3 de noviembre de 2026 como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio derivado de un violento traumatismo en el tórax que sufrió durante el partido del lunes ante el FC Andorra, correspondiente a la Segunda División de España.

La jugada que desencadenó la tragedia involucró al portero rival Jesús Owono, quien salió de manera temeraria y le impactó la rodilla directamente en el pecho. El atacante fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde permaneció internado durante un día antes de que los médicos confirmaran su deceso. La noticia sacudió a clubes, federaciones y aficionados de todo el planeta.

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Alianza Lima envió su pésame

Alianza Lima fue el primer club de la Primera División peruana en pronunciarse oficialmente tras la muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, y expresar su solidaridad con el fútbol español (Alianza Lima)

Desde el Perú, Alianza Lima fue el primero —y hasta el momento el único— equipo de la Primera División del fútbol peruano en emitir un comunicado institucional formal. Lo hizo a través de su cuenta oficial en la red social X, con un mensaje que circuló rápidamente entre las comunidades futbolísticas de Perú y España.

“El Club Alianza Lima expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, futbolista de CD Tenerife. Nos solidarizamos con su familia, seres queridos y toda la comunidad del fútbol español ante esta irreparable pérdida. Que en paz descanse”, publicó la institución blanquiazul.

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El gesto del elenco victoriano destacó por su celeridad y por cruzar fronteras en cuestión de horas, en un momento en que el mundo del balompié buscaba palabras para procesar una pérdida que pocos esperaban. Otros clubes históricos del país, como Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Melgar, todavía no habían emitido pronunciamientos institucionales específicos al cierre de esta nota, aunque los principales medios deportivos locales dieron amplia cobertura a la tragedia desde temprano.

El CD Tenerife despidió a uno de los suyos

La institución española compartió su despedida a través de sus canales oficiales y describió el impacto de una noticia que golpeó profundamente a sus integrantes y a toda la afición del Tenerife. (CD Tenerife)

El propio club canario fue quien confirmó oficialmente el deceso de su jugador con un comunicado que reflejó la magnitud del golpe emocional para toda la institución.

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“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8.00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”, indicó el club en sus canales oficiales.

El mensaje del Tenerife se viralizó en minutos y se convirtió en el eje de una cadena de condolencias que se extendió por todo el continente europeo y llegó hasta América Latina, donde clubes como Alianza Lima tomaron la palabra para acompañar el duelo.

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Una jugada que el fútbol no podrá olvidar

Lo que comenzó como una acción dentro del área terminó en tragedia: el atacante sufrió un traumatismo severo en el tórax tras chocar con la rodilla del guardameta del FC Andorra. (CD Tenerife)

El partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra transcurría con normalidad cuando, en una acción dentro del área, el portero andorrano Jesús Owono abandonó su línea de manera precipitada y chocó con toda su rodilla contra el pecho de De Miguel Alameda. El impacto fue de tal magnitud que el delantero quedó tendido en el césped y debió ser retirado del campo en camilla.

Trasladado de inmediato a un centro hospitalario, el atacante español fue sometido a evaluaciones médicas que confirmaron un traumatismo severo en la caja torácica. A pesar de los esfuerzos del equipo médico durante las horas siguientes, su estado no mejoró y falleció en la madrugada del martes. Tenía 30 años.

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La muerte de Jesús de Miguel Alameda abrió un debate urgente en el fútbol español sobre los protocolos de seguridad en el juego aéreo y la responsabilidad de los arqueros en las salidas de área. La Segunda División de España, la Real Federación Española de Fútbol y diversas figuras del deporte se sumaron al luto que, desde este martes, también lleva el nombre de un jugador que no volverá a pisar un campo.