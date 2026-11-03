Perú Deportes

Las condolencias de Alianza Lima por la muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife

El atacante español tenía 30 años y jugaba en la Segunda División cuando un choque con el portero rival le provocó un traumatismo que los médicos no pudieron revertir. Murió 24 horas después del golpe

Alianza Lima - Jesús de Miguel Alameda - Jesús Owono – Perú – deportes – 3 noviembre
El conjunto blanquiazul se convirtió en el único club de la Primera División peruana en emitir un pronunciamiento formal tras la muerte del atacante español, ocurrida este martes 3 de noviembre de 2026 a las 08.00 horas. (CD Tenerife)
Guardar

El fútbol internacional amaneció este martes enlutado. Jesús de Miguel Alameda, delantero de 30 años del CD Tenerife, murió a las 08.00 horas del 3 de noviembre de 2026 como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio derivado de un violento traumatismo en el tórax que sufrió durante el partido del lunes ante el FC Andorra, correspondiente a la Segunda División de España.

La jugada que desencadenó la tragedia involucró al portero rival Jesús Owono, quien salió de manera temeraria y le impactó la rodilla directamente en el pecho. El atacante fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde permaneció internado durante un día antes de que los médicos confirmaran su deceso. La noticia sacudió a clubes, federaciones y aficionados de todo el planeta.

PUBLICIDAD

Alianza Lima envió su pésame

Alianza Lima - Jesús de Miguel Alameda - Jesús Owono – Perú – deportes – 3 noviembre
Alianza Lima fue el primer club de la Primera División peruana en pronunciarse oficialmente tras la muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, y expresar su solidaridad con el fútbol español (Alianza Lima)

Desde el Perú, Alianza Lima fue el primero —y hasta el momento el único— equipo de la Primera División del fútbol peruano en emitir un comunicado institucional formal. Lo hizo a través de su cuenta oficial en la red social X, con un mensaje que circuló rápidamente entre las comunidades futbolísticas de Perú y España.

“El Club Alianza Lima expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, futbolista de CD Tenerife. Nos solidarizamos con su familia, seres queridos y toda la comunidad del fútbol español ante esta irreparable pérdida. Que en paz descanse”, publicó la institución blanquiazul.

PUBLICIDAD

El gesto del elenco victoriano destacó por su celeridad y por cruzar fronteras en cuestión de horas, en un momento en que el mundo del balompié buscaba palabras para procesar una pérdida que pocos esperaban. Otros clubes históricos del país, como Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Melgar, todavía no habían emitido pronunciamientos institucionales específicos al cierre de esta nota, aunque los principales medios deportivos locales dieron amplia cobertura a la tragedia desde temprano.

El CD Tenerife despidió a uno de los suyos

Alianza Lima - Jesús de Miguel Alameda - Jesús Owono – Perú – deportes – 3 noviembre
La institución española compartió su despedida a través de sus canales oficiales y describió el impacto de una noticia que golpeó profundamente a sus integrantes y a toda la afición del Tenerife. (CD Tenerife)

El propio club canario fue quien confirmó oficialmente el deceso de su jugador con un comunicado que reflejó la magnitud del golpe emocional para toda la institución.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8.00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”, indicó el club en sus canales oficiales.

El mensaje del Tenerife se viralizó en minutos y se convirtió en el eje de una cadena de condolencias que se extendió por todo el continente europeo y llegó hasta América Latina, donde clubes como Alianza Lima tomaron la palabra para acompañar el duelo.

Una jugada que el fútbol no podrá olvidar

Alianza Lima - Jesús de Miguel Alameda - Jesús Owono – Perú – deportes – 3 noviembre
Lo que comenzó como una acción dentro del área terminó en tragedia: el atacante sufrió un traumatismo severo en el tórax tras chocar con la rodilla del guardameta del FC Andorra. (CD Tenerife)

El partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra transcurría con normalidad cuando, en una acción dentro del área, el portero andorrano Jesús Owono abandonó su línea de manera precipitada y chocó con toda su rodilla contra el pecho de De Miguel Alameda. El impacto fue de tal magnitud que el delantero quedó tendido en el césped y debió ser retirado del campo en camilla.

Trasladado de inmediato a un centro hospitalario, el atacante español fue sometido a evaluaciones médicas que confirmaron un traumatismo severo en la caja torácica. A pesar de los esfuerzos del equipo médico durante las horas siguientes, su estado no mejoró y falleció en la madrugada del martes. Tenía 30 años.

La muerte de Jesús de Miguel Alameda abrió un debate urgente en el fútbol español sobre los protocolos de seguridad en el juego aéreo y la responsabilidad de los arqueros en las salidas de área. La Segunda División de España, la Real Federación Española de Fútbol y diversas figuras del deporte se sumaron al luto que, desde este martes, también lleva el nombre de un jugador que no volverá a pisar un campo.

Temas Relacionados

Alianza LimaJesús de Miguel AlamedaJesús Owonoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fabián Bustos alista un cambio sustancial en Universitario para enfrentar a Sport Boys: Miguel Vargas regresaría al arco ‘crema’

‘Manotas’ no se presenta bajo los tres palos del conjunto de Odriozola desde el duelo ante Nacional en Montevideo por Copa Libertadores, allá por fines de mayo del presente curso

Fabián Bustos alista un cambio sustancial en Universitario para enfrentar a Sport Boys: Miguel Vargas regresaría al arco ‘crema’

Pedro Gallese se consolida como una muralla en Colombia: suma otra valla invicta y apenas recibió un gol en cinco partidos

El arquero peruano volvió a destacar con Deportivo Cali en el triunfo por 2-0 ante Boyacá Chicó, manteniendo nuevamente su portería sin goles

Pedro Gallese se consolida como una muralla en Colombia: suma otra valla invicta y apenas recibió un gol en cinco partidos

Pablo Guede prepara su defensa: los argumentos a presentar en Comisión Disciplinaria para evitar sanción y situarse en zona técnica con Alianza Lima

La Gerencia de Legales de la entidad junto al abogado del estratega alistan el informe con el que esperan zanjar el asunto acontecido en el Rímac. La última palabra pasará por el área de justicia

Pablo Guede prepara su defensa: los argumentos a presentar en Comisión Disciplinaria para evitar sanción y situarse en zona técnica con Alianza Lima

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Matute por fecha 15 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

El bloque aliancista necesita los tres puntos para no alejarse más en la pelea por el Clausura. El ‘papá’, entretanto, llega desde el Cusco con una goleada encima y el hambre de dar el golpe en La Victoria

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Matute por fecha 15 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘íntimos’ dejan atrás la incómoda caída contra Cristal para centrarse en una evaluación de altura contra el ‘papá’. Un triunfo local aseguraría el acceso a una final por el título nacional. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro Alberto Beingolea al banquillo: este miércoles 4 de noviembre inicia el juicio en su contra por corrupción en GORE Callao

Ministro Alberto Beingolea al banquillo: este miércoles 4 de noviembre inicia el juicio en su contra por corrupción en GORE Callao

Keiko Fujimori: “El próximo año será peor (por El Niño). El Perú unido va a enfrentar los terribles estragos”

Senador José Castillo defiende amnistía para su hermano: “Pedro Castillo debe estar libre porque no ha hecho nada”

Perú autoriza el ingreso de una unidad naval chilena armada: ¿por qué llegará al puerto de Ilo y qué misión cumplirá en aguas peruanas?

Ricardo Belmont anuncia una reestructuración nacional de Obras: ¿cambiará su postura en el Congreso?

ENTRETENIMIENTO

Susana Baca cantará un poema acompañada de piano para recibir al papa León XIV en la Plaza de Armas de Lima

Susana Baca cantará un poema acompañada de piano para recibir al papa León XIV en la Plaza de Armas de Lima

Isabella Ladera y Hugo García aparecen en evento de gala y revelan detalles de su nueva etapa como padres: “A veces nos frustramos”

Luren Márquez, su preparación para Miss Universo 2026 y el respaldo a Jessica Newton tras dejar Miss Grand Perú: “Sabe lo que hace”

Robbie Williams y el emotivo mensaje que le dedicó al Perú: “Ustedes me hicieron sentir que soy alguien”

Magaly Medina admira la carrera de Gisela Valcárcel pero la sentencia con una frase: "Admiro su trayectoria, mas no la admiro a ella"

DEPORTES

Fabián Bustos alista un cambio sustancial en Universitario para enfrentar a Sport Boys: Miguel Vargas regresaría al arco ‘crema’

Fabián Bustos alista un cambio sustancial en Universitario para enfrentar a Sport Boys: Miguel Vargas regresaría al arco ‘crema’

Pedro Gallese se consolida como una muralla en Colombia: suma otra valla invicta y apenas recibió un gol en cinco partidos

Pablo Guede prepara su defensa: los argumentos a presentar en Comisión Disciplinaria para evitar sanción y situarse en zona técnica con Alianza Lima

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Matute por fecha 15 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026