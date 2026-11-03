Pablo Guede prepara su defensa: los argumentos a presentar en Comisión Disciplinaria para evitar sanción y situarse en zona técnica con Alianza Lima

Pablo Guede lleva la conducción en Alianza Lima durante el 2026. - Crédito: ITEA

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Pablo Guede buscará evitar una suspensión ante la Comisión Disciplinaria mediante un descargo elaborado por la Gerencia de Legales de Alianza Lima y su abogado personal. La defensa pedirá que el expediente sea archivado o, si se determina una responsabilidad, que la sanción se limite a una multa económica.

El argumento central será que hubo casos recientes con incidentes comparables que no derivaron en suspensiones. Los letrados sostendrán que el contacto físico entre Pablo Guede y Hernán Barcos no constituyó una agresión.

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Pablo Guede dirigiéndose a la zona técnica de Alianza Lima, en el Rímac. - Crédito: Paloma del Solar

La presentación citará la situación de cinco jugadores de Los Chankas, quienes tuvieron un cruce con hinchas de su propio club después de una derrota ante Deportivo Garcilaso. Aquellos futbolistas recibieron multas de entre dos y cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT), sin quedar suspendidos.

La defensa también mencionará el antecedente de Claudio Biaggio, quien insultó a Horacio Melgarejo al finalizar un encuentro entre Comerciantes Unidos y Cienciano. Según el planteo, al ‘Pampa’ ni siquiera se le abrió un expediente disciplinario.

Los abogados del entrenador argentino señalarán, entretanto, que el partido transcurrió en un clima de tensión. Desde la tribuna, según su versión, arrojaron monedas contra el líder argentino y el banco de suplentes de Alianza Lima.

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El descargo también hará referencia a supuestos gestos que Barcos habría dirigido hacia Guede y los integrantes del banco. Con esos elementos, la defensa buscará que la Comisión Disciplinaria descarte una suspensión para el técnico.

La discusión de Hernán Barcos con Pablo Guede en el estadio Alberto Gallardo. - Crédito: Buena Pepa

Volcados con Pablo

En la interna de Alianza Lima no hay ningún sector que no esté del lado de Pablo Guede. El área directiva ha cerrado filas con el técnico al igual que los futbolistas, que desde que empezó al año le demostraron respeto y entrega sobre el campo.

De la mano del argentino, quien sucedió a Néstor Gorosito en el cargo, el club de La Victoria alcanzó su mayor pico de rendimiento, sobre todo en la primera parte del año. La consecución del Torneo Apertura, con una amplia ventaja sobre el resto, lo demuestra.

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Pablo Guede consiguió ese logro imprimiendo un sello clásico suyo: seguridad en defensa, equilibrio en el mediocampo y eficacia en ataque. De ahí que Alianza Lima haya sido un merecido ganador en el primer tramo del curso.

No es menos cierto que en el Clausura 2026 hubo un declive, a partir de una mala secuencia en materia de resultados, pero pese a ello el equipo se mantuvo firme en el ideario de Guede y pudo superar el escollo en un momento sustancial.

Pablo Guede espera cerrar con el título nacional su primera aventura con Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Por el buen trabajo del argentino en los primeros meses, los ‘blanquiazules’ tienen la enorme posibilidad de luchar por su estrella 26°, dado que están clasificados a una final nacional en caso sea la vía de resolución final para proclamar un campeón.

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El contrato de Pablo Guede sigue vigente, pero los altos mandos de Alianza Lima no descartan plantear una renovación siempre y cuando se cumplan con los objetivos propuestos a inicios del periodo. El preparador argentino prefiere focalizarse en ese asunto para luego despejar su futuro en La Victoria.