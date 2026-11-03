Susana Baca cantará un poema acompañada de piano para recibir al papa León XIV en la Plaza de Armas de Lima

Susana Baca participará en la bienvenida oficial al papa León XIV en la Plaza de Armas de Lima.

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Susana Baca confirmó que tendrá un papel central en la bienvenida musical al pontífice durante su primera visita a Perú como líder de la Iglesia católica. La cantante, de 82 años, reveló que interpretará una pieza en la Plaza de Armas de Lima ante el papa León XIV, en un acto que forma parte de la agenda oficial programada para los días que el Sumo Pontífice permanecerá en el país.

La artista, tres veces ganadora del Latin Grammy, se sumó así a la lista de músicos peruanos que acompañarán la visita de Robert Francis Prevost, el primer papa con vínculos directos con Perú, donde ejerció como obispo de Chiclayo antes de asumir el pontificado. La noticia se conoció este martes 3 de noviembre, a pocos días del inicio de la gira apostólica.

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Baca adelanta que cantará un poema acompañada de piano

La cantante contó que aceptó la invitación del Arzobispado de Lima de manera inmediata, sin dudarlo. “Casi me desmayo”, recordó Baca al describir su reacción cuando recibió la propuesta, en declaraciones a Latina Noticias.

La intérprete adelantó que su presentación tendrá un formato específico, aunque evitó precisar el contenido exacto de la pieza que ejecutará frente al pontífice.

La cantante peruana Susana Baca interpretará una pieza musical ante el papa León XIV durante la visita oficial del pontífice a Perú.

“Voy a cantar un poema con mi compañero músico Francisco Haya de la Torre en el piano”, señaló la compositora e investigadora musical, quien se mostró conforme con el nivel de preparación alcanzado de cara al evento.

Baca optó por no adelantar el repertorio para mantener la sorpresa entre los asistentes y el propio pontífice. Incluso bromeó sobre el efecto que suele generar su voz en el público. “No quiero que el papa llore, porque siempre que canto la gente llora”, comentó.

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La cantante pidió privacidad y evitará dar entrevistas previas

A través de sus redes sociales, la artista expresó su emoción por haber sido convocada para este homenaje y pidió comprensión al público respecto a los detalles de su participación.

“Soy una mujer afortunada. Mi camino de hoy tiene luces, mucha luz y paz y alegría. Me han pedido que le cante al papa cuando visite nuestro Perú, un país que él conoce en sus esencias más que muchos. Un Perú que él lo lleva adentro… Hasta la raíz”, escribió Baca en el comunicado difundido en sus plataformas.

La cantante explicó que no ofrecerá entrevistas sobre el tema hasta después de su presentación, ya que considera que el acto tiene un carácter espiritual que no debe exponerse de antemano.

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La cantante Susana Baca difunde un comunicado en redes sociales en el que confirma su participación musical durante la visita papal a Perú.

“Yo quisiera que mi canto ese día tenga las esencias y la fuerza para transmitirle todo lo que las mujeres y los hombres de nuestra tierra quisieran decir. Voy a salir a cantar con mi corazón elevado a Dios”, manifestó.

La artista añadió que, más allá de su presentación, el principal pedido de los peruanos hacia el pontífice es que interceda por el país en un contexto que calificó de necesidad de reconciliación. “Estos actos sagrados no son para exhibirlos, sino más bien son actos de recogimiento, sagrados y de espíritu. Creo, eso sí, que el clamor como sentido de todos al papa es que ore por el Perú, que tanto necesitamos de él. El Perú que necesita su reconciliación…”, finalizó.

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Otros artistas peruanos también rendirán homenaje al pontífice

La presentación de Baca se suma a una serie de actividades musicales organizadas en distintas regiones del país durante la gira. Tania Libertad ofrecerá una presentación en Zaña, en la región Lambayeque, donde interpretará el Ave María, de Franz Schubert. Por su parte, Lita Pezo estará a cargo de la actividad musical programada en Pucallpa, región Ucayali.

La artista detalla la invitación recibida por parte del obispado y sus interpretaciones dentro de recintos religiosos, además de recordar sus inicios musicales en Iquitos

Baca, exministra de Cultura, señaló que no ha tenido la oportunidad de conocer personalmente a Prevost, aunque indicó que conocidos suyos de Chiclayo lo recuerdan con afecto. La cantante también hizo referencia a la encíclica Magnifica Humanitas del pontífice, de la que destacó los pasajes vinculados a la cercanía con las personas humildes y la justicia para los sectores más pobres.

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La visita del papa León XIV a Perú está programada del 11 al 16 de noviembre, según el itinerario confirmado por el Vaticano. El pontífice llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre y al día siguiente participará en un encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional. El recorrido también contempla actividades en Chiclayo, Cusco y Pucallpa, antes de la misa de clausura prevista para el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco.

El Arzobispado de Lima informó que las entradas gratuitas para esa misa estarán disponibles del 5 al 8 de noviembre a través de la plataforma Ticketmaster Perú, con un límite de boletos por persona según lo dispuesto por la organización del evento.

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