Perú

Indecopi advierte a empresas de transporte: pasajeros pueden reprogramar sus viajes sin penalidad si avisan con 24 horas de anticipación

Las precipitaciones y las 22 alertas viales reportadas por Sutran ponen en riesgo la circulación en distintos tramos del país. La entidad recordó los derechos de los usuarios ante cambios de itinerario, interrupciones y dificultades para trasladarse

La alerta se produce tras registrarse restricciones en distintas carreteras del país. Indecopi también recordó qué pueden solicitar los pasajeros cuando las condiciones climáticas impiden cumplir con los itinerarios.
La alerta se produce tras registrarse restricciones en distintas carreteras del país. Indecopi también recordó qué pueden solicitar los pasajeros cuando las condiciones climáticas impiden cumplir con los itinerarios. Foto: Radio Nacional
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Las lluvias, los huaicos y la activación de quebradas vienen generando dificultades en distintas carreteras del país. Ante este escenario, el Indecopi recordó que los pasajeros tienen derecho a modificar sus planes de viaje sin asumir penalidades, siempre que cumplan con el plazo establecido para comunicar su decisión a las empresas de transporte.

La advertencia cobra relevancia luego de que se reportaran interrupciones y restricciones en varias vías nacionales. La institución también precisó qué alternativas tienen los usuarios cuando las compañías no pueden cumplir con los itinerarios debido a circunstancias ajenas a sus operaciones, como los fenómenos climatológicos.

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¿Cuándo se puede cambiar un pasaje sin pagar penalidad?

El Indecopi recordó que las empresas de transporte terrestre no pueden cobrar penalidades a los pasajeros que soliciten postergar la fecha de un viaje nacional o transferir su boleto a otra persona. Para ejercer este derecho, los usuarios deben comunicar su decisión con al menos 24 horas de anticipación.

Esta disposición permite que los viajeros modifiquen sus planes sin asumir cargos adicionales, siempre que respeten el plazo establecido. Por ello, quienes tengan previsto desplazarse por carretera pueden evaluar estas alternativas si consideran que las condiciones climáticas podrían afectar su traslado.

El Senamhi emite un comunicado crucial sobre las intensas lluvias en Tumbes y el avance del fenómeno El Niño en la costa peruana. Conoce los detalles y las proyecciones. (Crédito: Senamhi)

Asimismo, cuando una empresa no pueda cumplir con el itinerario o se produzcan demoras por motivos externos a sus operaciones, los pasajeros tienen derecho a recibir información oportuna sobre lo ocurrido. En estas circunstancias, pueden solicitar la reprogramación del servicio o la devolución de su dinero, según corresponda.

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Lluvias y huaicos afectan el tránsito en varias regiones

El recordatorio del organismo coincide con las precipitaciones registradas este martes 3 de noviembre desde Tumbes hasta Tacna. Uno de los incidentes más graves ocurrió en la provincia de Zarumilla, en Tumbes, donde la activación de la quebrada El Tutumo destruyó parte de una carretera y dejó aislados a varios pobladores del distrito de Matapalo.

La interrupción también perjudicó a los agricultores de la zona, principalmente dedicados al cultivo de banano, quienes enfrentan dificultades para trasladar sus productos. Además, las lluvias ocasionaron daños en terrenos agrícolas cercanos al río Zarumilla.

En la región Lima, las provincias de Huaura y Barranca registraron una persistente llovizna durante la mañana, que provocó aniegos en diferentes calles y avenidas. En tanto, en la cuenca del río Chancay-Lambayeque, algunas estaciones meteorológicas reportaron acumulados superiores a los 30 milímetros entre el 2 y 3 de noviembre. La estación Cañad alcanzó el mayor registro, con 55 milímetros.

Mapa del norte de Perú con sectores en rojo, naranja y amarillo, acompañado por un panel con cifras de población e infraestructura en riesgo
Un mapa del Senamhi delimita las áreas bajo alerta roja por posible activación de quebradas y huaicos en los departamentos peruanos de Piura y Tumbes. Foto: Senamhi

Sutran reporta 22 alertas viales por eventos naturales

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que mantiene 22 alertas viales relacionadas con eventos naturales que pueden comprometer la circulación de vehículos y el desplazamiento de pasajeros.

El vocero de la institución, Roberto Power, señaló que se realiza un monitoreo permanente mediante el mapa interactivo disponible en alertasviales.sutran.com.pe. Entre las incidencias figura un huaico en la provincia de Padre Abad, en Ucayali, que interrumpió completamente el tránsito en el kilómetro 441 de la carretera Federico Basadre.

También se reportó una restricción en el kilómetro 68 de la carretera Longitudinal de la Sierra Norte, en la sierra de Piura, cerca del límite con Cajamarca. En este tramo se permite el tránsito parcial de peatones y vehículos, aunque las condiciones podrían cambiar dependiendo de la intensidad de las lluvias.

¿Dónde consultar el estado de las carreteras?

Ante el riesgo de nuevas interrupciones, el Indecopi recomendó verificar las condiciones de las vías antes de iniciar un viaje. Para ello, los usuarios pueden consultar el visor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), disponible en https://saecoe.mtc.gob.pe/visor.

La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) alerta que el fenómeno de El Niño costero se extendería hasta fines del otoño de 2027, con magnitud extraordinaria hasta febrero y un descenso gradual hasta junio. En el cintillo informativo inferior se muestran diversos titulares de coyuntura nacional e internacional. Fuente: Canal N

La entidad también aconsejó revisar los canales de comunicación de las empresas de transporte para conocer posibles modificaciones en los itinerarios y contratar únicamente compañías autorizadas para brindar este servicio.

Finalmente, quienes tengan inconvenientes pueden comunicarse con el Indecopi a través del teléfono 224 7777, para Lima y Callao, o mediante el 0800 4 4040, para las demás regiones.

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