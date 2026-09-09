Perú

Viceministro de Cultura sufrió caída durante visita a Chan Chan y fue evacuado en camilla a un centro de salud en Trujillo

Fernando López Sánchez perdió el equilibrio mientras recorría una de las estructuras del complejo arqueológico. Bomberos acudieron para auxiliarlo y trasladarlo en camilla a un centro de salud

El viceministro de Cultura, Fernando López, sufrió una aparatosa caída mientras recorría el complejo arqueológico de Chan Chan. El funcionario fue atendido por bomberos y evacuado en camilla para recibir atención médica por una lesión en el brazo. Conexión Norte﻿
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El viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Fernando López Sánchez, sufrió una caída durante una visita oficial al complejo arqueológico Chan Chan, en Trujillo, región La Libertad. El accidente ocurrió mientras recorría una de las estructuras del sitio.

El funcionario perdió el equilibrio luego de subir a una de las estructuras del complejo, según el registro audiovisual difundido en redes sociales. Personal de seguridad acudió de inmediato para auxiliarlo tras el incidente ocurrido durante su recorrido.

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Bomberos llegaron al lugar para brindar asistencia y participar en la evacuación. López Sánchez fue retirado en camilla y trasladado a un centro de salud local para recibir atención médica y pasar por una evaluación.

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, informó que las primeras indicaciones situaban al viceministro en condición estable. También señaló que presentaba una lesión en el brazo derecho, mientras se esperaba información adicional sobre su estado.

Bomberos auxiliaron al viceministro tras la caída

Fernando López Sánchez perdió el equilibrio después de subir a una de las estructuras de Chan Chan. El incidente quedó registrado en imágenes difundidas en redes sociales. Composición: Infobae
Fernando López Sánchez perdió el equilibrio después de subir a una de las estructuras de Chan Chan. El incidente quedó registrado en imágenes difundidas en redes sociales. Composición: Infobae

El accidente ocurrió durante una actividad desarrollada en Chan Chan. De acuerdo con las imágenes difundidas, López Sánchez subió a una de las estructuras del complejo y, durante el recorrido, perdió el equilibrio.

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Personal de seguridad intervino tras la caída. Poco después, llegaron efectivos del Cuerpo General de Bomberos para prestar asistencia al funcionario y apoyar su evacuación del recinto arqueológico.

López Sánchez fue colocado en una camilla y trasladado a un nosocomio local. El traslado tuvo como finalidad permitir una evaluación médica de la lesión registrada en el brazo derecho.

Alberto Beingolea, ministro de Cultura, declaró que el viceministro se encontraba estable según las primeras indicaciones. “Está estable según las primeras indicaciones”, señaló el titular del sector al referirse a la situación del funcionario.

López Sánchez asumió el cargo en agosto

Fernando López Sánchez ocupa el cargo de viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales desde el 9 de agosto de 2026. Su designación quedó oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 011-2026-MC, publicada en el diario oficial El Peruano.

El despacho que dirige comprende competencias relacionadas con la protección, administración, promoción y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación. Dentro de sus funciones también se encuentran las acciones vinculadas con la declaración y protección de bienes considerados parte del patrimonio cultural peruano.

La visita a Chan Chan se produjo dentro de sus funciones como responsable del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. El accidente interrumpió su recorrido por una de las estructuras del complejo arqueológico.

Chan Chan y su importancia arqueológica

La ejecución de la Vía de Evitamiento Trujillo —parte del megaproyecto vial Autopista del Sol— ha encendido las alarmas por su cercanía al sitio arqueológico de Chan Chan, Patrimonio Mundial de la UNESCO. (Andina)
La ejecución de la Vía de Evitamiento Trujillo —parte del megaproyecto vial Autopista del Sol— ha encendido las alarmas por su cercanía al sitio arqueológico de Chan Chan, Patrimonio Mundial de la UNESCO. (Andina)

Chan Chan se ubica en la costa norte del Perú, en la región La Libertad, y fue construida por la cultura Chimú. El complejo está compuesto por nueve ciudadelas elaboradas en adobe, con corredores, almacenes, patios, espacios ceremoniales, residencias y plataformas funerarias.

La antigua ciudad ocupaba una extensión de aproximadamente veinte kilómetros cuadrados. Sus construcciones incluyen muros de adobe con decoraciones mediante frisos geométricos que representan mamíferos, aves, peces y figuras míticas.

Junto a las ciudadelas también existieron espacios destinados a sectores vinculados con la administración, actividades artesanales y viviendas. Investigaciones citadas en la información proporcionada señalan que la población del lugar pudo alcanzar unos 35.000 habitantes durante su periodo de mayor desarrollo.

La organización del complejo también incluyó plataformas funerarias asociadas con los gobernantes Chimú. Una de ellas corresponde a Nik An, conocida como “Casa del Centro”, donde se identificaron 44 espacios destinados al entierro de acompañantes junto a la tumba del gobernante.

La atención médica quedó a cargo de un centro de salud local

Luego del accidente, el traslado de López Sánchez permitió que recibiera atención médica fuera del complejo arqueológico. La información difundida tras el incidente señaló una lesión en el brazo derecho y una posible fractura en esa extremidad.

El ministro Alberto Beingolea indicó que el funcionario permanecía estable al momento de su evacuación. Las autoridades esperaban mayores detalles sobre el resultado de la evaluación médica realizada tras su ingreso al centro de salud.

La caída ocurrió durante una visita vinculada con las actividades desarrolladas en el complejo arqueológico Chan Chan, uno de los espacios patrimoniales bajo competencia del Ministerio de Cultura.

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