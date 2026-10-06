Ministro de Cultura sobre entradas a Machu Picchu: “Se acabó el tema de las mafias” tras cambios en el sistema de venta de boletos

Nuevo sistema: desde el 22 de septiembre, Tu Boleto aplica una nueva modalidad para comprar entradas a Machu Picchu y los Caminos Inca. Composición: Infobae

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La venta de entradas para el Santuario Histórico de Machu Picchu atraviesa una nueva etapa tras los cambios aplicados por el Ministerio de Cultura al procedimiento de adquisición. El titular de esa cartera, Alberto Beingolea, sostuvo que las modificaciones permitieron liberar boletos que permanecían bloqueados.

En declaraciones a Radio Programas del Perú, el ministro señaló que todavía existe disponibilidad para los próximos meses. Según detalló, existen más de 1.000 entradas para octubre, 29.000 para noviembre y más de 60.000 para diciembre.

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Beingolea explicó que, hasta dos semanas antes, no existían boletos disponibles debido a que algunas personas los separaban en grandes cantidades con la finalidad de adquirirlos después para su reventa. Frente a esta situación, el Ministerio de Cultura optó por desbloquear esas entradas.

El funcionario afirmó que el nuevo mecanismo elimina la posibilidad de separar boletos antes de concretar la compra. Bajo este esquema, el visitante debe ingresar sus datos personales y efectuar el pago para obtener la entrada.

Ministerio de Cultura elimina las reservas de entradas

El Ministerio de Cultura de Perú cambió la venta de entradas a Machu Picchu y eliminó la reserva previa por grupos. (Fotocomposición: Infobae Perú) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal cambio aplicado por el Ministerio de Cultura consiste en retirar del reglamento la modalidad de reserva de boletos. Beingolea explicó que una persona ya no puede separar una entrada sin completar la adquisición.

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“Ya no puedes reservar. Por tanto, tienes que comprar. Cómo ocurre en cualquier caso, ingresas (a la página web), pones tu DNI, tu nombre y pagas”, señaló el ministro en entrevista con Radio Programas del Perú.

El procedimiento permite adquirir los boletos a través de la plataforma web. También continúa habilitada la venta presencial en Machupicchu Pueblo, por lo que existen dos vías para acceder a las entradas.

El ministro indicó que el sistema presencial cuenta con cinco ventanillas. Según su reporte, el nuevo mecanismo funciona de manera fluida y sin las colas que, de acuerdo con sus declaraciones, se presentaban antes de los cambios.

La denominada “marcha blanca” comenzó junto con la aplicación de los nuevos parámetros y se extenderá hasta el 22 de octubre. Durante este periodo, el Ministerio de Cultura evalúa el funcionamiento de la modalidad implementada.

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Beingolea afirma que existe disponibilidad para los próximos meses

Fotografía de archivo en la que se captó a un grupo de turistas en la ciudadela de Machu Picchu, en Cuzco (Perú). EFE/Paco Chuquiure

Uno de los datos mencionados por el titular de Cultura corresponde al número de entradas que permanecen disponibles para los meses siguientes. El ministro indicó que existen más de 1.000 boletos para octubre, 29.000 para noviembre y más de 60.000 para diciembre.

Beingolea contrastó estas cifras con la situación registrada dos semanas antes, cuando no figuraban entradas disponibles debido al bloqueo de boletos separados en grandes cantidades para una posterior reventa.

“Lo que hemos hecho es desbloquearlas”, explicó el titular del Ministerio de Cultura.

Sobre el funcionamiento del nuevo sistema, sostuvo que los reportes recibidos por su sector resultan favorables durante los primeros días de aplicación. “Los reportes que tenemos todos son exitosos”, afirmó.

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El ministro también sostuvo que las modificaciones permitieron reducir las dificultades asociadas al acceso a los boletos. “Parece evidentemente que se acabó el tema de las mafias. Todo el día puedes entrar (a la página web) y puedes encontrar entradas para Macchupicchu sin dificultad”, recalcó.

Ministerio de Cultura prepara programa piloto en Machu Picchu

Las medidas intersectoriales buscan ordenar accesos, fortalecer la conservación y garantizar información precisa para operadores y turistas. El paquete incluye venta anticipada, una plataforma renovada de boletos y un nuevo estudio de capacidad de carga. (Difusión)

Beingolea también anunció una próxima visita al Santuario Histórico de Machu Picchu. El ministro señaló que acudirá al lugar para participar en el inicio de un programa piloto relacionado con la ciudad incaica.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. De acuerdo con lo señalado por el titular de Cultura, dicha entidad “está invirtiendo en una tecnología de punta para el trabajo arqueológico”.

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El anuncio se suma a las actividades previstas por el Ministerio de Cultura en materia arqueológica durante octubre. Entre el 13 y el 16 de octubre se realizará en Chachapoyas la tercera edición del Congreso Nacional de Arqueología.

El encuentro reunirá a aproximadamente mil personas entre público y expertos nacionales y extranjeros, según informó Beingolea.