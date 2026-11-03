Keiko Fujimori: “El próximo año será peor (por El Niño). El Perú unido va a enfrentar los terribles estragos”

Keiko Fujimori advirtió que sus efectos se extenderán hasta febrero de 2027 y anticipó mayores dificultades para el país durante el próximo año

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La presidenta Keiko Fujimori llamó este martes a dejar de lado las diferencias políticas y regionales para afrontar los efectos del fenómeno El Niño, cuya intensidad será extraordinaria en las costas peruanas hasta febrero de 2027, según las previsiones climáticas.

“El Niño nos da otro indicativo de que el próximo año será peor. Y por eso, la llegada de estos vehículos es tan importante en estos momentos”, afirmó ante el embajador japonés, Tsuyoshi Yamamoto, durante la ceremonia de entrega de cinco vehículos al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

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Fujimori explicó que el fenómeno El Niño, caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, puede generar dos escenarios de riesgo: lluvias intensas y periodos de sequía que favorecen la propagación de incendios.

Al respecto, mencionó las emergencias registradas recientemente en distintas regiones y destacó la labor de los bomberos voluntarios para controlar los siniestros y asistir a las poblaciones afectadas.

La mandataria pidió a las autoridades y a las instituciones coordinar esfuerzos, sin distinciones partidarias ni regionales, para afrontar las emergencias climáticas

“Estamos enfrentando el fenómeno El Niño, que trae dos consecuencias muy graves. Una son las lluvias, que están empezando a llegar en la costa norte, sobre todo del Perú, y lo otro son las sequías y, por lo tanto, los incendios”, sostuvo.

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La mandataria también invocó a las autoridades y a las instituciones a coordinar esfuerzos frente a estas contingencias, más allá de sus diferencias políticas o regionales.

“No importa de qué color político uno pueda ser, no importa en qué región vivamos. El Perú unido va a enfrentar esta adversidad y vamos a poder enfrentar los terribles estragos que este fenómeno está trayendo”, manifestó.

La donación busca reforzar la capacidad de respuesta de los bomberos ante incendios y otras emergencias. El equipamiento comprende cuatro autobombas y una unidad de rescate, que serán distribuidas entre Lima y las regiones de Ayacucho, Cusco y Arequipa.

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“Recibir estos cinco vehículos de emergencia donados con tanta generosidad significa motivo de muchísima ayuda para nuestro país. Servirán además algunos en la capital y otros irán a regiones como Ayacucho, Cusco y Arequipa. Este es un apoyo directo a cada una de estas regiones”, señaló.