Lluvias en Tumbes y el norte del Perú: precipitaciones intensas por el Fenómeno El Niño inundan calles y activan quebradas en la región

Las precipitaciones ocasionaron acumulaciones de agua en calles y vías rurales durante la noche del domingo. Senamhi pronosticó nuevos episodios de lluvia intensa en la costa norte y otras regiones del país. Composición: Infobae

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Las precipitaciones registradas durante la noche del domingo 1 de noviembre afectan distintos sectores de la región Tumbes. Las lluvias provocaron acumulaciones de agua en calles y dificultades para el desplazamiento de vehículos y peatones, mientras varias localidades reportan condiciones meteorológicas adversas.

La situación también alcanza a las zonas rurales, donde el incremento de las precipitaciones ocasionó la activación de quebradas y problemas en algunas vías de comunicación. Uno de los sectores afectados corresponde al tramo que conecta Corrales con el centro poblado de Rica Playa.

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Los reportes incluyen incidencias en la ciudad de Tumbes, San Jacinto, Pampa Grande y la provincia de Zarumilla. En estos lugares, las lluvias mantienen en alerta a los pobladores ante el riesgo de aniegos y complicaciones en el tránsito.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso de corto plazo por lluvias intensas, vigente desde las 13:00 horas del domingo 1 de noviembre, con una duración de 24 horas. El pronóstico contempla precipitaciones de distinta intensidad en varias regiones del norte y otras zonas del país.

Seis quebradas se activan y afectan la carretera entre Corrales y Rica Playa

Se registra la activación de las quebradas Rica Playa, Higuerón, La Capitana, Vaquería, La Jardina y Corrales, en la provincia de Tumbes, afectando la transitabilidad vial entre Corrales y Rica Playa. Senamhi

Las precipitaciones de gran intensidad provocaron la activación de seis quebradas en la provincia de Tumbes. De acuerdo con los reportes difundidos por las autoridades, los cauces de Rica Playa, Higuerón, La Capitana, Vaquería, La Jardina y Corrales registraron esta condición.

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El incremento del caudal y las escorrentías afectan la transitabilidad en la carretera que comunica Corrales con el centro poblado de Rica Playa. La presencia de agua y el posible arrastre de material sobre la vía representan un riesgo para los conductores, transportistas y habitantes que utilizan esta conexión.

El Senamhi informó que continúa el monitoreo de las condiciones meteorológicas e hidrológicas en la región, ante la persistencia de las precipitaciones.

Pampa Grande registra calles inundadas por las precipitaciones

Varias calles quedaron cubiertas de agua, especialmente en los alrededores del CETPRO, lo que complicó el desplazamiento de peatones y vehículos. Tumbes de Miercoles

En el barrio Pampa Grande, varias calles quedaron cubiertas de agua luego de las lluvias registradas durante las últimas horas. Uno de los puntos afectados corresponde a los alrededores del Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) de esta localidad.

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Las imágenes difundidas desde el sector muestran vías con acumulación de agua, situación que dificulta el desplazamiento de peatones y vehículos. Los conductores deben transitar por calles afectadas por los aniegos, mientras los habitantes enfrentan complicaciones para movilizarse.

Este escenario también se reportó en otros puntos de la región, donde las precipitaciones incrementaron el riesgo de acumulación de agua en espacios urbanos y caminos rurales.

San Jacinto y Zarumilla también reportan lluvias intensas

De acuerdo con el pronóstico, entre las 7:00 p. m. y las 9:00 p. m., Tumbes y Zarumilla podrían registrar acumulados de lluvia de entre 5 y 15 milímetros. En Zorritos se estiman valores de entre 1 y 5 milímetros. Senamhi

El distrito de San Jacinto figura entre las localidades afectadas por las precipitaciones. El caserío de Higuerón registró lluvias de gran intensidad, de acuerdo con los reportes meteorológicos difundidos durante la jornada.

La provincia de Zarumilla también soportó precipitaciones fuertes durante la noche. Las condiciones meteorológicas generan preocupación por posibles inundaciones en las calles y dificultades en los caminos que conectan las localidades de esta jurisdicción.

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Matapalo registra 58,5 mm de lluvia y Ayabaca alcanza 21,7 mm

El SENAMHI informa que en la noche de hoy, 01 de noviembre, y la madrugada y primeras horas de mañana, 02 de noviembre, se prevén lluvias de moderada a extrema intensidad, acompañadas de descargas eléctricas.

En su reporte meteorológico del 1 de noviembre, con información de las últimas 24 horas, el Senamhi identificó a Matapalo, en la provincia de Zarumilla, Tumbes, como el sector con mayor acumulado de precipitaciones, con 58,5 milímetros. El organismo calificó esta condición como un día extremadamente lluvioso.

En Ayabaca, región Piura, el acumulado llegó a 21,7 milímetros, cifra que corresponde a un día muy lluvioso, según la clasificación del reporte.

Senamhi pronostica acumulados de lluvia en Tumbes y Piura

Se prevén lluvias en los distritos de Casitas, San Jacinto, Pampas de Hospital, San Juan de la Virgen y Matapalo, con acumulados estimados entre 1 y 5 mm durante el periodo de 5:00 p. m. a 7:00 p. m. Senamhi

En su pronóstico para las próximas horas, el Senamhi estimó acumulados de lluvia de entre 5 y 15 milímetros en las ciudades de Tumbes y Zarumilla, durante el periodo comprendido entre las 19:00 y las 21:00 horas.

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Para Zorritos, el organismo meteorológico calculó valores de entre 1 y 5 milímetros en el mismo intervalo. Sin embargo, precisó que las precipitaciones podrían presentarse de manera localizada y variar de intensidad según el sector.

El aviso de corto plazo también contempla lluvias de moderada a extrema intensidad en Tumbes y la costa interior de Piura. En la costa de Lambayeque y La Libertad se esperan precipitaciones de ligera a moderada intensidad, mientras que en la costa centro y sur se pronostican lloviznas localizadas de ligera intensidad.

Aviso meteorológico incluye precipitaciones en la sierra y la selva

Se registra lluvia de gran intensidad en Caserío de Higuerón, distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes. Senamhi

El pronóstico del Senamhi no se limita a la costa norte. Para la sierra norte de Piura se prevén lluvias de fuerte a extrema intensidad, mientras que en el resto de la sierra norte y centro se esperan precipitaciones de ligera a fuerte intensidad.

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Estos eventos podrían presentarse junto con descargas eléctricas y ráfagas de viento. Además, el organismo meteorológico contempla la posibilidad de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar de la cordillera centro y sur.

En la selva, principalmente en Loreto, se pronostican lluvias y chubascos de ligera a moderada intensidad. Estas condiciones también podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento, con mayor probabilidad durante la tarde, noche y madrugada.

Ante las condiciones previstas en Tumbes, el Senamhi recomendó tomar precauciones frente a posibles aniegos, acumulación de agua y dificultades en el tránsito.