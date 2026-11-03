Fenómeno El Niño: Botas de hule e impermeables ya se venden en el Cercado de Lima

Ciudadanos ya tomas sus precauciones ante eventuales inundaciones por el Fenómeno El Niño.

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La venta de botas de hule, impermeables, ponchos y materiales de protección para viviendas comenzó a aumentar en el Cercado de Lima, según comerciantes del centro ferretero Las Malvinas. La demanda se incrementó ante las precipitaciones registradas en distintas regiones y las alertas por los posibles efectos del Fenómeno El Niño.

Los negocios ofrecen botas para lluvia desde S/ 25, ponchos de plástico desde S/ 15 y lonas para cubrir techos, patios u otras superficies. Los compradores buscan principalmente productos que permitan enfrentar el agua acumulada en calles o reducir filtraciones en viviendas y comercios.

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Una vendedora de artículos de protección indicó a Exitosa Noticias que las botas sin punta de acero son las más solicitadas por las lluvias. “Tenemos precio desde S/ 25, S/ 35 y los precios de los ponchos para la lluvia tenemos desde S/ 15 en adelante”, señaló.

La comerciante confirmó que las ventas han tenido un aumento. “Sí, ha subido un poco por lo que se está corriendo del Fenómeno El Niño”, afirmó.

La población debe mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles deslizamientos e inundaciones, especialmente en zonas propensas. (Andina)

Lonas y plásticos también registran mayor demanda

Los comercios de Las Malvinas también ofrecen plásticos y lonas para proteger viviendas, techos, mercancías y otros espacios expuestos a lloviznas o lluvias de mayor intensidad.

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Alfredo, comerciante del sector La Bellota, señaló que las lonas figuran entre los productos más buscados. “Esta lona Tarfes es la más vendida, la más económica y liviana para estas lluvias que se van a aproximar por estos días”, indicó.

El vendedor explicó que estas lonas tienen un ancho de cuatro metros y se comercializan por metro. “El metro está en S/ 10”, precisó.

En el caso de los plásticos, los precios varían según el grosor y las características del material. Los plásticos de doble cara o azules se venden desde S/ 4 hasta S/ 5 por metro, mientras que las versiones más delgadas pueden encontrarse desde S/ 3.

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“Los plásticos doble cara o los azules, el metro está en S/ 5, S/ 4 también; es de S/ 3 los más delgaditos”, detalló Alfredo.

El comerciante indicó que el aumento de la demanda ya tuvo efectos sobre los precios. Según relató, el valor de algunos plásticos subió entre S/ 3 y S/ 5 por metro, una variación que podría continuar si se incrementan las precipitaciones.

Los comerciantes recomendaron a los compradores verificar el tamaño, grosor y uso previsto de cada producto antes de adquirirlo. Las botas, ponchos, lonas y plásticos se mantienen como algunas de las opciones disponibles en las principales ferreterías del Cercado de Lima ante la temporada de lluvias.

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El Senamhi advierte sobre la continuidad de lluvias en Lima Metropolitana. (Andina)

Estado de emergencia por Fenómeno El Niño

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en varios distritos de provincias de 25 departamentos y de la Provincia Constitucional del Callao, ante el peligro inminente de intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

La medida fue establecida a través del Decreto Supremo N.º 149-2026-PCM que se publicó este 3 de noviembre en el diario El Peruano. El dispositivo dispone la ejecución de medidas de excepción, inmediatas y necesarias para reducir el Muy Alto Riesgo identificado, además de acciones de respuesta y rehabilitación en las zonas comprendidas.

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El decreto alcanza a distritos de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, además de la Provincia Constitucional del Callao.