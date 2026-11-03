¿Cuánto cuesta prender la parrilla hoy? El presupuesto del asado dominguero, según datos del INEI

Las principales alzas vinculadas a la preparación de una parrilla se registraron en los productos que acompañan las carnes. Foto: cortesía

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Organizar un asado durante el fin de semana implica revisar el presupuesto familiar, especialmente tras los últimos resultados publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En octubre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana aumentó 0,57%, con lo que acumuló una variación de 4,88% entre enero y octubre y alcanzó una tasa anualizada de 5,25%. A nivel nacional, el indicador mensual subió 0,56% y registró un avance acumulado de 4,60% en los primeros diez meses del año.

Este comportamiento respondió principalmente al incremento de precios en la división de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, que avanzó 1,62% en Lima (1,49% a escala nacional). Este resultado, junto con las variaciones registradas en transporte y servicios básicos, repercute en el costo de los productos y recursos necesarios para preparar una parrilla, desde las guarniciones hasta los combustibles utilizados para encender el fuego.

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Alzas en guarniciones y combustibles para el fuego

Los mayores incrementos que afectan la preparación de una parrilla se concentraron en las guarniciones. En Lima Metropolitana, el grupo de hortalizas, legumbres y tubérculos registró un alza de 8,2% en octubre (7,5% a nivel nacional). Entre los productos con mayores variaciones destacaron el choclo, cuyo precio subió 45,3%; la zanahoria, con 24,6%; la arveja verde, con 24,3%; la papa color, con 14,4%; y la papa amarilla, con 13,5%. Según el INEI, estos incrementos estuvieron asociados a factores climáticos relacionados con el Fenómeno El Niño Costero y al encarecimiento de los fertilizantes.

Reporte informativo de Latina Noticias desde un mercado en San Juan de Lurigancho sobre el incremento en los precios de alimentos e insumos para el ceviche. Los comerciantes informan el alza en productos como el perico y el limón, atribuyendo la variación del costo a las condiciones climáticas del fenómeno de El Niño.

El presupuesto también debe considerar los insumos necesarios para encender las brasas. En Lima, el carbón de palo, incluido entre los combustibles sólidos, presentó un incremento de 0,21%, mientras que el gas doméstico subió 0,9%, debido a las cotizaciones internacionales del crudo. A ello se sumaron las alzas del gasohol (3,8%) y el diésel (1,7%), que también repercuten en los costos logísticos del traslado de alimentos hacia los mercados de abasto.

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Comportamiento cárnico y consumo fuera del hogar

En contraste con el encarecimiento de los vegetales, los precios de las carnes registraron una disminución de 0,6% en Lima Metropolitana y de 0,4% a nivel nacional. Entre los productos que bajaron de precio figuraron el pollo eviscerado, con una caída de 1,5%, además de la pierna (-0,8%) y la pechuga (-0,6%). Por otro lado, entre las bebidas que suelen acompañar estos encuentros, la cerveza rubia aumentó 0,5% en la capital, variación que incidió en el comportamiento del grupo de bebidas alcohólicas.

Quienes optan por comer fuera de casa también enfrentaron algunos reajustes. La división de restaurantes y hoteles registró un incremento de 0,22% en Lima Metropolitana y de 0,28% a escala nacional. Dentro de esta categoría, el servicio de carne a la parrilla subió 0,3% en la capital y 0,4% en el país. Asimismo, el chicharrón de chancho aumentó 0,5% y la cerveza servida presentó una variación de 0,5%, reflejando incrementos moderados en los precios de los establecimientos gastronómicos.

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La tradición parrillera también se celebrará fuera de casa en Parriland 2026, un encuentro que reunirá diversas propuestas gastronómicas y técnicas de preparación alrededor de las brasas. Foto: cortesía

Encuentros gastronómicos y alternativas frente a las brasas

La tradición parrillera también tiene espacios fuera del ámbito doméstico, con actividades que reúnen distintas propuestas gastronómicas y técnicas de preparación. Una de ellas será Parriland 2026, festival que se realizará el sábado 21 de noviembre en el Parque de Exposiciones Magdalena del Mar. Organizado por Filo, el encuentro contará con 13 propuestas gastronómicas, cortes de alta gama como el wagyu y distintas técnicas culinarias alrededor de las brasas.

“Parriland nace de las ganas de celebrar la parrilla como lo que es: un ritual que une a la gente. Queríamos juntar a quienes mejor dominan el fuego en Lima y crear una experiencia que nadie quiera que termine”, señala Nachi Benza, de Filo, organizador del festival.

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Como parte de la programación, se instalará el Jardín de Fuegos junto a la Sociedad Peruana de Parrilleros, donde se mostrarán diferentes métodos de cocción, entre ellos jaulas, asadores y túneles. También participarán parrilleros como Jose Luis “Chiki” Castro y se realizarán colaboraciones gastronómicas, como la de El Jefe e Isolina. La jornada incluirá música en vivo con agrupaciones como Tierra Sur y La Mente. En cuanto a los precios, las entradas tendrán un costo de S/ 30 en preventa, S/ 60 en la modalidad general y S/ 80 en puerta.