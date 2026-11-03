Subida de precios del choclo, bonito y verduras disparan el presupuesto de los hogares

Así, la inflación acumulada alcanzó 4,60% a nivel nacional y 4,88% en Lima Metropolitana, mientras que la variación de los últimos doce meses en la capital llegó a 5,25%, por encima del umbral del 5,0%. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

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El costo de vida volvió a presionar la economía de los hogares al cierre de octubre. Durante el décimo mes de 2026, el Índice de Precios al Consumidor aumentó 0,56% a nivel nacional y 0,57% en Lima Metropolitana, según el informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Con este resultado, la inflación acumulada llegó a 4,60% en el país y 4,88% en la capital. En tanto, la tasa anualizada de Lima superó el 5,0% y se ubicó en 5,25%.

El resultado mensual estuvo impulsado principalmente por la división de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, que registró un incremento de 1,62% en Lima Metropolitana. Junto con Transporte (0,77%), Alojamiento, Electricidad y Gas (0,39%), y Restaurantes y Hoteles (0,22%), estos rubros explicaron el 99% de la variación general. El aumento de los precios de productos básicos afectó el presupuesto de los hogares, en un escenario marcado por alteraciones en el abastecimiento de los mercados.

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Alza en la canasta básica y los productos marinos

Los mayores incrementos en la canasta alimentaria se concentraron en hortalizas, legumbres y tubérculos, cuyos precios subieron 8,2% en Lima. El choclo registró el alza más pronunciada, con 45,3% en la capital y 38,4% en 18 ciudades. Le siguieron la zanahoria (24,6%) y la arveja verde (24,3%). También aumentaron los precios de variedades de papa, como la color (14,4%) y la amarilla (13,5%), además del olluco (13,9%) y la cebolla de cabeza (10,8%). En contraste, el pollo eviscerado bajó 1,5% y los huevos de gallina, 5,3%.

Detrás de estas variaciones estuvieron factores climáticos adversos y el incremento de los costos operativos. Los efectos asociados al Fenómeno El Niño Costero afectaron las cosechas y la actividad pesquera. En este último sector, el precio del bonito aumentó 26,9% y el de la caballa, 17,5%, debido a los oleajes anómalos y las aguas cálidas que alejaron a estas especies. A ello se sumó el encarecimiento de los fertilizantes, que elevó los costos de producción agrícola y se trasladó a los precios al consumidor.

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Presentadores de Latina Noticias reportan sobre los efectos del fenómeno El Niño en los precios de los alimentos. Durante la transmisión informativa se proyectan imágenes de calles anegadas por lluvias y puestos de venta con hortalizas y tubérculos en un mercado. La cobertura analiza advertencias económicas sobre el incremento de la inflación alimentaria y la disminución de la producción agrícola en diversos países de América Latina.

Combustibles y tarifas públicas elevan los gastos del hogar

El rubro Transporte registró un incremento de 0,77% en Lima Metropolitana y de 0,89% a nivel nacional, en un contexto de mayores cotizaciones internacionales del petróleo crudo. En la capital, los combustibles vehiculares subieron 3,6%, principalmente por el alza del gas licuado de petróleo vehicular (5,8%), el gasohol (3,8%) y el diésel (1,7%). Este comportamiento también se reflejó en las tarifas de transporte: los pasajes aéreos nacionales aumentaron 3,7%, el transporte interprovincial en autobús, 3,1%, y el servicio de taxi, 0,8%.

Los gastos relacionados con la vivienda también registraron aumentos por el comportamiento de los combustibles domésticos y la energía. La persistencia del conflicto en Medio Oriente mantuvo elevadas las cotizaciones internacionales del crudo, lo que incidió en el precio del gas doméstico, que subió 0,9% en Lima y 1,2% en 24 ciudades. Asimismo, la tarifa de electricidad residencial aumentó 0,5% desde el 4 de octubre de 2026, debido a una actualización técnica en el componente de distribución.

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Diferencias en la inflación de las ciudades del interior

Las 26 ciudades consideradas en el informe registraron aumentos mensuales en sus índices de precios. Las mayores variaciones se observaron en Huancavelica, con 1,03%; Cerro de Pasco, con 0,96%; y Puerto Maldonado, con 0,92%. Estos resultados estuvieron influidos por las presiones en los precios de los alimentos y los fletes. En el extremo opuesto, Pucallpa presentó el menor incremento, con 0,07%, seguida de Tumbes (0,10%) y Tacna (0,15%).

Las diferencias también se reflejaron en la evolución de los precios durante los últimos doce meses. Puerto Maldonado registró la inflación interanual más alta del país, con 9,58%, seguida de Cerro de Pasco (6,13%) y Moquegua (5,53%). Por el contrario, Tumbes presentó la menor variación anual, con 1,62%, lo que evidencia las distintas presiones inflacionarias que enfrentan los hogares en las ciudades del país.

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Los precios del rubro Transporte aumentaron 0,77% en Lima Metropolitana y 0,89% en el ámbito nacional, impulsados por el alza de las cotizaciones internacionales del petróleo crudo. Foto: difusión