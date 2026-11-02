Perú

El Niño ya empieza a afectar la canasta básica familiar: estos son los alimentos que empezaron a subir de precio

El INEI reportó una variación acumulada de 5,25% en los últimos doce meses para la capital, mientras el índice nacional se situó en 4,83%, según cifras difundidas por Latina durante el mes

En general los principales recursos (durante el fenómeno El Niño) son la pota, el jurel, los langostinos, la concha de abanico. | Andina
El precio de varios alimentos registró alzas durante octubre en Lima Metropolitana, donde la inflación acumulada de los últimos 12 meses llegó a 5,25%. (Andina)
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El precio de varios alimentos registró alzas durante octubre en Lima Metropolitana, donde la inflación acumulada de los últimos 12 meses llegó a 5,25%, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El incremento alcanzó al choclo, el bonito y distintas variedades de papa, productos de consumo frecuente en los mercados peruanos.

La variación implica que un producto que costaba S/ 100 en noviembre de 2025 pasó a costar S/ 105,25 en octubre de 2026, de acuerdo a los cálculos. A nivel nacional, el indicador de inflación se ubicó en 4,83%.

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El resultado de Lima Metropolitana superó el rango de entre 1% y 3% que contempla el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) como expectativa para la inflación.

El caudal del río Zarumilla alcanzó 242 metros cúbicos por segundo y la municipalidad provincial entregó ayuda humanitaria a 100 familias.
El caudal del río Zarumilla alcanzó 242 metros cúbicos por segundo y la municipalidad provincial entregó ayuda humanitaria a 100 familias. (Mindef)

El choclo y el bonito

Entre los productos que más se encarecieron en octubre figura el choclo, cuyo precio subió 45%, casi la mitad de su valor previo. También se registraron aumentos en la zanahoria y la arveja.

El bonito tuvo un alza superior al 20%, mientras que la papa color y la papa amarilla elevaron sus precios por encima del 10%. La información difundida por Latina mostró que, frente a los meses anteriores, los productos con mayores incrementos presentaron variaciones de dos dígitos.

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El comportamiento de esos precios llega a los compradores a través del gasto cotidiano en los mercados. El aumento de la inflación refleja una elevación general de precios: en el caso de Lima Metropolitana, el indicador superó el 5% en la medición correspondiente a octubre.

Perico - pesca
El valor del pescado bonito aumentó más de 20% y las variedades de papa subieron más de 10%.

Producción agrícola y combustibles

La información presentada señaló que las condiciones climáticas asociadas a El Niño pueden ejercer presión sobre la producción agrícola. Una menor disponibilidad de productos puede trasladarse a los precios de venta.

También se mencionó el costo de los combustibles como otro elemento que incide en los valores de los alimentos. El traslado de productos desde las zonas de producción hacia los mercados depende del transporte, por lo que un aumento en ese rubro puede repercutir en la cadena de comercialización.

El programa citó además una referencia de Naciones Unidas sobre una “inflación climatológica”, vinculada al impacto de El Niño en sectores agrícolas.

Monitor de computadora con un mapa meteorológico en tonos rojos y verdes de Perú y Sudamérica, junto al hombro desenfocado de una persona
Un mapa meteorológico de la plataforma Windy proyecta las temperaturas de Perú y regiones limítrofes durante el seguimiento del fenómeno El Niño. (Presidencia de la República)

Su nivel más alto en 38 meses

Latina indicó que la inflación de octubre fue la más alta de los últimos 38 meses. El nivel actual se acercó a los registros observados en agosto de 2023, tras un período en el que el indicador había descendido desde los picos registrados durante la pandemia y la pospandemia.

La evolución de los precios será seguida durante la semana con un desglose por producto y por zonas de producción. El reporte también mencionó que nueve de cada diez analistas anticipaban una posible subida de la tasa de interés por parte del Banco Central de Reserva del Perú.

El panorama incluye lluvias reportadas en Tumbes y Piura, mientras el pronóstico citado anticipaba nuevas precipitaciones hacia jueves y viernes.

La difusión de estos indicadores busca que los consumidores cuenten con referencias sobre las variaciones de precios antes de realizar sus compras. Durante el programa se señaló que la información puede ayudar a identificar posibles casos de especulación o acaparamiento, prácticas que pueden encarecer determinados productos en algunos mercados mayoristas.

El seguimiento de octubre también mostró que hubo productos con reducciones de precio, aunque los mayores incrementos se concentraron en alimentos como el choclo, el bonito y las papas. La próxima revisión contemplará la evolución de cada producto y las condiciones en sus zonas de producción para determinar si las alzas se mantienen en los siguientes meses.

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