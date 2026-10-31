Perú

Sube el balón de gas en Lima otra vez: Este 31 de octubre se reporta nueva alza

Reportes en medios revelan nueva subida del balón de gas. Familias peruanas serán afectadas con el alza en noviembre

Balón de gas.
Balón de gas se encarece en Perú. - Crédito Difusión
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Nuevo impacto para las familias peruanas. El balón de gas sube en Lima. Tras reportes de medios como 24 Horas, se ha revelado que el precio del balón de gas ha subido en aproximadamente S/2,50 justo este 31 de octubre, y el costo se encarecería ya todo este mes de noviembre.

Infobae Perú también pudo consultar a distribuidoras, y vio que sí se reporta un alza de alrededor de S/1,50 para distritos como Santiago de Surco, con respecto a valores del mes anterior.

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En ATV, el exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Erick García, explicó que esto se debería al aumento de los precios internacionales.

balón de gas - perú - precio - glp - gnv - Perú - 10 marzo
Composición: Infobae Perú

¿Cuánto está un balón de gas?

Según el reporte de 24 Horas, diversos proveedores anunciaron que el costo del balón de gas aumentará, información que obtuvo el medio a través de un recorrido por diversas distribuidoras.

Así, a partir de este 31 de octubre habría un alza en el balón de gas de S/2,50; esto, pese a que en octubre ya el precio había aumentado. Solo hace una semana atrás había subido, con dos alzas: una inicial de S/2,00, y luego de S/2,50 más.

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El precio de un balón de gas, dependiendo del distrito, podría llegar a costar desde S/55, ahora el precio estaría desde S/57 hasta los S/65 (precio reportado en Santiago de Surco).

Las familias y los dueños de restaurantes y otros negocios enfrentan una constante alza en el precio del gas licuado. Con aumentos semanales que van desde un sol para los balones domésticos hasta cinco soles para los industriales, la preocupación crece en todo el país. | ATV Noticias

¿A qué se debería el alza?

Erick García explicó en ATV que Perú pasó de importar alrededor del 30% del GLP que consumía a depender del exterior para cubrir casi el 46% de su demanda. Así, señaló que el precio de referencia del combustible subió de S/3,13 por kilo el 21 de octubre a S/3,96 soles el 30 de octubre (incluido el IGV). Esto representaría un incremento aproximado del 26%.

Y con ese precio de referencia, un balón de 10 kilos en materia prima, con impuestos y salido de la planta de Pisco, cuesta casi S/40, acotó el experto.

Pero a este monto se deben sumar los gastos de transporte, envasado y comercialización, por lo que el precio final variaría entre S/56 y S/60. Ahora, como se ha visto, este precio puede llegar hasta los S/65, en distritos como Santiago de Surco.

Los taxistas y amas de casa son los más afectados con el riesgo de desabastecimiento de GLP.
El balón de gas es uno de los principales gastos de las familias peruanas. - Crédito Difusión

¿Dónde ver el precio del gas?

¿Sabías que hay un aplicativo para ver el precio del balón de gas por zonas? “Los consumidores pueden conocer dónde comprar los combustibles (gasolina, petróleo, GLP vehicular, gas natural vehicular) al mejor precio, gracias a la aplicación Facilito de Osinergmin, disponible para Smartphone iPhone y Android y en la página web www.facilito.gob.pe”, apunta el Gobierno.

Así, esta herramienta ofrece información acerca de los precios de venta al público de todos los grifos formales, así como su ubicación geográfica, para que los usuarios puedan escoger el más conveniente.

Es importante recordar que conforme a la Ley General de Hidrocarburos, en el Perú, los precios de los combustibles son de libre mercado. Con Facilito, Osinergmin busca promover la transparencia en los precios y brindar información a los usuarios para que puedan tomar una mejor decisión de compra, fomentando así la competencia entre los grifos.

SPGL - GLP - balon de gas - cocina
SPGL - GLP - balon de gas - cocina

“Todos los comercializadores formales de combustibles están obligados a reportar las actualizaciones de sus precios de venta en el Facilito. Asimismo, Osinergmin verifica periódicamente que dichos comercios cumplan con ofrecer en el punto de venta los mismos precios que reportaron en el sistema web. De esta forma, los usuarios pueden tener información confiable para su decisión de compra”, se aclara.

Asimismo, Osinergmin supervisa todos los comercios formales de combustibles para que cumplan con las condiciones de seguridad y que el combustible que se ofrece sea de calidad y en la cantidad exacta por la que el usuario paga.

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