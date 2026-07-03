Indecopi puso la mira a más de 1200 grifos a nivel nacional

Una estación de servicio en Lima, Perú, muestra los precios del gasohol, diésel y GLP en soles mientras varios vehículos esperan para cargar combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre marzo y junio de este año, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) realizó 1223 acciones de monitoreo en estaciones de servicio de todo el país para verificar si la venta de combustibles se realiza con información clara de precios y con mecanismos mínimos de atención al consumidor.

El operativo, difundido este viernes 3 de julio de 2026, apuntó a constatar que los grifos exhiban sus tarifas en lugares visibles, cobren lo que anuncian al momento del pago y cuenten con herramientas para canalizar reclamos, como el Libro de Reclamaciones. Según el reporte, durante las visitas también se comprobó la disponibilidad y comercialización efectiva de combustibles en los establecimientos supervisados.

PUBLICIDAD

Qué halló Indecopi en el control de precios y reclamos

De acuerdo con la información del organismo, el 97,1 % de estaciones inspeccionadas exhibía sus precios en puntos visibles, mientras que el 98,4 % cobraba el precio informado. Para Indecopi, esos resultados aportan a la transparencia del mercado y facilitan que los usuarios comparen antes de abastecerse.

El principal foco de alerta apareció en el sistema de reclamos. El Indecopi informó que el 88 % de los establecimientos cuenta con Libro de Reclamaciones, pero advirtió que un 46,8 % de estaciones no lo tiene implementado con las características exigidas por la normativa, lo que puede dificultar el ejercicio del derecho a reclamar.

PUBLICIDAD

Una estación de servicio en Lima, Perú, muestra surtidores de gasolina, diésel, GNV y GLP junto a un tablero electrónico con los precios actualizados en soles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo no detalló en su comunicado cuáles fueron las deficiencias más frecuentes, pero sostuvo que este tipo de verificación busca asegurar que el consumidor pueda registrar su queja de forma efectiva cuando considere que sus derechos han sido vulnerados.

Un expediente en trámite y vigilancia del mercado de combustibles

Tras el trabajo de campo, la información recabada fue trasladada a la Comisión de Protección al Consumidor N.° 3 del Indecopi, que abrió un expediente de indagación para verificar el cumplimiento del Código de Protección y Defensa del Consumidor. A la fecha, ese expediente se encuentra en trámite, según el comunicado oficial.

En paralelo, el Indecopi mantiene un monitoreo permanente del mercado de combustibles para analizar la evolución de los precios e identificar posibles indicios de prácticas anticompetitivas. En ese punto, la entidad indicó que, de acuerdo con los monitoreos realizados hasta ahora, no se han detectado indicios de concertación de precios y que las variaciones observadas responden principalmente a factores internacionales.

PUBLICIDAD

Una estación de servicio en Perú exhibe los precios de gasohol regular y premium, diésel, GLP y GNV en sus surtidores digitales, junto a un tótem del aplicativo Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hace Indecopi en el Perú y cómo denunciar malos servicios

Indecopi tiene como función principal velar por los derechos de los consumidores y promover una competencia leal en el mercado peruano. Su labor abarca la supervisión y fiscalización de bienes y servicios, así como la protección de la propiedad intelectual. Indecopi interviene cuando existen posibles vulneraciones a los derechos de los usuarios, investigando y sancionando prácticas abusivas, publicidad engañosa o incumplimientos contractuales.

Cuando un ciudadano percibe un mal servicio o considera que sus derechos han sido afectados, puede presentar una denuncia ante Indecopi. El procedimiento más común es registrar el reclamo en el Libro de Reclamaciones del establecimiento, el cual debe estar disponible de forma física o virtual. Si la respuesta del proveedor no es satisfactoria o no se atiende el reclamo, el consumidor puede acudir a Indecopi con la documentación correspondiente para iniciar un proceso de queja o denuncia formal, que será evaluado por la entidad.

PUBLICIDAD

Indecopi pone a disposición del público diferentes canales para presentar denuncias:

Te léfono:- Lima: 224-7777- Regiones: 0-800-44040 (gratis) Hor ario: De lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

C orreo: sacreclamo@indecopi.gob.pe

W eb: Reclama Virtual (para presentar reclamos en línea)

Presencial: Oficinas a nivel nacional y Centros MAC