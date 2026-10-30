Efemérides 30 de octubre en Perú: Hoy cumple años el chef más prestigioso del país quien catapultó la gastronomía peruana como marca internacional

Una mesa con preparaciones e ingredientes tradicionales del Perú ilustra la proyección internacional de su gastronomía junto a pasaportes y una maleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El 30 de octubre concentra en el calendario peruano la creación oficial de la provincia de Chincha y fechas ligadas a figuras de la escultura, la poesía, la fotografía, la gastronomía y la música criolla. La jornada permite recorrer expresiones que, desde distintos territorios y generaciones, integran una identidad cultural diversa.

La provincia de Chincha, ubicada en el departamento de Ica, fue instaurada el 30 de octubre de 1868, durante el gobierno de José Balta. Su formación respondió al proceso de organización administrativa que atravesaba el país en el siglo XIX, con nuevas jurisdicciones y delimitaciones territoriales.

PUBLICIDAD

Ese mismo día también recuerda trayectorias personales vinculadas con el arte y la cultura. Entre ellas figura la cantante criolla Eloísa Angulo, quien murió el 30 de octubre de 1991, un día antes de cumplir 72 años, después de una carrera iniciada durante su infancia.

Un grupo interpreta música tradicional afroperuana con cajones y guitarras junto a los viñedos del valle de Chincha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chincha conserva una herencia afroperuana y una economía agrícola

Con una superficie cercana a los 3.000 kilómetros cuadrados, Chincha limita al norte con Cañete, al sur con Pisco, al este con Huancavelica y al oeste con el océano Pacífico. La provincia está integrada por 11 distritos y tiene como capital a Chincha Alta.

El territorio se localiza a unos 200 kilómetros al sur de Lima. La agricultura mantiene un lugar central en su economía, junto con las actividades de exportación, comercio local y turismo. Los valles de la zona facilitaron el desarrollo de cultivos y concentraron parte de la actividad productiva de la costa sur peruana.

PUBLICIDAD

Chincha Alta también constituye un espacio asociado con la presencia afrodescendiente en el Perú. Su memoria colectiva reúne tradiciones musicales, danzas, celebraciones religiosas y prácticas comunitarias que conservaron elementos de la cultura afroperuana a lo largo de varias generaciones.

Una maqueta topográfica de Chincha reúne elementos agrícolas, gastronómicos e históricos de la costa peruana sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miguel Baca Rossi llevó la figura humana a plazas y espacios públicos

El escultor Miguel Baca Rossi nació el 30 de octubre de 1917 en Pimentel, Lambayeque. Su formación se desarrolló en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, institución en la que estudió con artistas de generaciones anteriores y donde luego ejerció la docencia.

Su obra se distinguió por el trabajo sobre el volumen, la anatomía y la presencia corporal de sus personajes. Las figuras humanas ocuparon un lugar frecuente en su producción, con referencias a hechos históricos, símbolos nacionales y escenas vinculadas con la identidad peruana.

PUBLICIDAD

Las esculturas de Baca Rossi fueron instaladas en plazas, parques, museos y espacios culturales dentro y fuera del país. Su trabajo atravesó encargos públicos y proyectos personales, con una producción que buscó trasladar al bronce, la piedra y otros materiales una lectura visual de la historia nacional.

Miguel Baca Rossi, nacido en 1917, transformó la escultura peruana al unir realismo, anatomía y fuerza expresiva. Su legado perdura en monumentos que reflejan identidad y memoria nacional. (Lima Gris)

Federico Barreto escribió sobre Tacna durante la ocupación chilena

El poeta Federico Barreto murió el 30 de octubre de 1929 en Marsella, Francia. Había nacido el 8 de febrero de 1868 en Tacna y recibió el apelativo de “El cantor del cautiverio” por sus textos dedicados a la situación de su ciudad natal durante la ocupación chilena.

Su producción combinó poemas patrióticos y composiciones amorosas con influencias modernistas. Barreto participó en publicaciones como El Progresista y La Voz del Sur, además de integrar el círculo literario La Bohemia Tacneña, que reunió a autores de su región.

PUBLICIDAD

Entre sus libros aparecen Algo mío, publicado en 1912, y Aroma de mujer, de 1927. Sus restos regresaron al Perú en 1968 y fueron reinhumados en el Cementerio General de Tacna, donde su figura mantiene un vínculo con la memoria histórica de la ciudad.

Federico Barreto murió en 1929 en Marsella, pero su voz quedó como símbolo del patriotismo y del amor por Tacna, con obras que fundieron emoción, protesta y elegancia modernista. (BNP)

Mario Testino y Gastón Acurio proyectaron sus carreras fuera del Perú

El fotógrafo Mario Testino nació en Lima el 30 de octubre de 1954 con el nombre de Mario Eduardo Testino Silva. En 1976 se trasladó a Londres, ciudad desde la cual desarrolló una carrera en la fotografía de moda, el retrato editorial y las campañas para firmas internacionales.

Su trabajo apareció en publicaciones como Vogue, Vanity Fair y GQ, además de campañas para casas de lujo. Testino también promovió iniciativas artísticas y culturales en el Perú. En años recientes, su trayectoria recibió cuestionamientos por denuncias de conducta inapropiada formuladas por modelos masculinos.

PUBLICIDAD

Fotografía de archivo en la que se captó al fotógrafo peruano Mario Testino, en el Museo de Fotografía de la Fundación Helmut Newton, en Berlín (Alemania). EFE/Clemens Bilan

El chef Gastón Acurio nació en Lima el 30 de octubre de 1967. Tras iniciar estudios de Derecho, optó por la cocina y se formó en Le Cordon Bleu. En 1994 abrió Astrid & Gastón, restaurante que se convirtió en una plataforma para difundir productos y técnicas de la gastronomía peruana.

Acurio impulsó marcas como La Mar y Tanta, con presencia en varios países, y promovió espacios de formación para cocineros. También participó en el desarrollo de la feria Mistura, que reunió a productores, restaurantes y representantes de cocinas regionales del Perú.

Gastón Acurio, figura esencial de la cocina peruana, nació en 1967 y cambió la historia culinaria del país al combinar tradición, innovación y una proyección internacional. (Panamerican World)

Eloísa Angulo dejó una voz asociada a la canción criolla

Eloísa Angulo Mansilla nació en el Callao en 1919 y se acercó a los escenarios desde niña. En 1932 formó el dúo Las Criollitas junto con Margarita Cerdeña, experiencia que marcó el inicio de una trayectoria dentro de la música popular peruana.

PUBLICIDAD

Desde sus primeros años, Eloísa Angulo demostró un talento innato para la música, comenzando su carrera en concursos de radio que la llevaron a convertirse en un ícono de la canción criolla. (El Peruano)

Con el tiempo construyó un recorrido propio y compartió escenarios con intérpretes como Jesús Vásquez, Alicia Lizárraga y Delia Vallejos. Su registro vocal y su repertorio la llevaron a recibir el título de “La Soberana de la Canción Criolla”, una denominación asociada con su presencia en ese género.

Eloísa Angulo, conocida como “La Criollita”, es recordada como una de las figuras más emblemáticas de la música criolla peruana, dejando una huella imborrable en el corazón de los peruanos. (El Peruano)

Su muerte, ocurrida el 30 de octubre de 1991, cerró una carrera de casi seis décadas. La fecha que recuerda la creación de Chincha también reúne a artistas y referentes que dejaron aportes en campos distintos de la cultura peruana.