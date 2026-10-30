Cómo funciona Cami Yaku, la herramienta para conocer cortes de agua y puntos de abastecimiento en Lima

Durante una entrevista en los estudios de Exitosa, un especialista presenta la plataforma digital Cami Yaku de la Sunass. En pantalla se muestra un mapa interactivo diseñado para monitorear en tiempo real las interrupciones del servicio de agua potable en diferentes regiones de Perú, como Piura y Lima. La herramienta emplea un sistema de semáforos por colores para señalar la duración estimada de los cortes del suministro y la localización de los puntos de abastecimiento en emergencias.

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La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) puso a disposición CAMI YAKU, una plataforma digital que reúne información sobre interrupciones del servicio de agua potable y puntos de abastecimiento ante emergencias. El sistema permite a los usuarios revisar los cortes informados por las empresas prestadoras, conocer las zonas afectadas y verificar las alternativas disponibles si las lluvias intensas o una inundación afectan la infraestructura.

La herramienta muestra en un mapa los sectores donde se registran restricciones y detalla la causa de cada caso, la fecha de inicio y el plazo estimado para el restablecimiento. El objetivo es que la población cuente con información previa para organizar el almacenamiento doméstico de agua y conocer los mecanismos de atención que pueden activarse durante una emergencia climática.

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CAMI YAKU permite ubicar cortes de agua y puntos de abastecimiento en un mismo mapa, con datos que se actualizan a partir de los reportes remitidos por las empresas de saneamiento. Al ampliar la visualización sobre una ciudad, distrito o barrio, los usuarios pueden identificar las áreas afectadas y revisar la información asociada a cada interrupción registrada.

Un programa informativo expone el funcionamiento de la plataforma CAMI YAKU de Sunass para consultar cortes de agua y abastecimiento en Perú.

El mapa clasifica los cortes según el tiempo previsto para recuperar el servicio

El sistema utiliza un esquema de colores para diferenciar la duración estimada de las interrupciones. El color verde corresponde a cortes de menos de dos días; el amarillo, a suspensiones de entre dos y siete días; y el rojo, a casos que superan una semana. Esta clasificación permite advertir cuándo una restricción puede requerir medidas de abastecimiento alternativas.

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El portal Cami Yaku de la Sunass registra en un mapa interactivo las interrupciones del servicio de agua potable reportadas en distintos departamentos de Perú.

Roy Cóndor, especialista económico del Centro de Análisis y Monitoreo de la Información de Sunass, explicó que la plataforma incorpora cada incidente cuando la empresa responsable informa una interrupción. De ese modo, el mapa ofrece una referencia sobre el alcance territorial del problema, el motivo de la suspensión y el periodo calculado para normalizar la atención a los usuarios.

La plataforma Cami Yaku de la Sunass presenta las áreas de Piura y Tumbes con infraestructura de saneamiento en riesgo por lluvias según datos del Senamhi.

Los plazos pueden variar según el daño detectado y la disponibilidad de repuestos o equipos. Una avería en una cámara de bombeo, por ejemplo, puede exigir el traslado de una pieza desde otra región o incluso desde el exterior. En esas situaciones, la interrupción del servicio puede extenderse hasta un mes, de acuerdo con la evaluación técnica y el tiempo que demande la reparación de la infraestructura afectada.

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Las lluvias pueden afectar pozos, plantas de tratamiento y redes de distribución

Las precipitaciones intensas representan un riesgo para los sistemas de agua potable por dos vías principales. Una inundación puede dejar fuera de operación un pozo de extracción, mientras que el aumento de la turbiedad en las fuentes de agua puede obligar a una planta de tratamiento a reducir su producción o suspenderla de forma temporal. Ambas situaciones pueden derivar en restricciones para miles de usuarios.

La plataforma digital de la Sunass reporta los puntos con interrupciones del servicio de agua potable programadas e imprevistas en el departamento de Lima, Perú.

Para anticipar esos escenarios, Sunass incorporó una capa de información sobre afectaciones asociadas al incremento de lluvias. El mapa recibe proyecciones diarias del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú y permite identificar zonas donde se esperan precipitaciones de mayor intensidad. A partir de esos datos, los usuarios pueden verificar si existen infraestructuras de agua expuestas en los sectores con mayor riesgo.

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El sistema de monitoreo de la Sunass registra los reportes de interrupciones del suministro de agua potable en la provincia de Lima, en Perú.

Cuando el suministro se interrumpe durante varios días, las empresas prestadoras deben aplicar mecanismos de contingencia. Entre las alternativas figura el traslado de agua mediante camiones cisterna, además de la habilitación de puntos fijos de reparto. La población puede solicitar información sobre estas medidas y reportar problemas vinculados al servicio a través de la línea 1899, atendida a nivel nacional.

Más de 130 infraestructuras del norte presentan riesgos ante eventos climáticos

La entidad identificó más de 130 infraestructuras de empresas de agua vulnerables en el norte del Perú ante posibles fenómenos climáticos. Entre las principales necesidades detectadas figura la falta de grupos electrógenos, equipos necesarios para mantener el funcionamiento de las bombas de extracción si ocurre un corte de energía durante una inundación o una emergencia vinculada a lluvias.

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La plataforma digital de la Sunass localiza 433 puntos provisionales de abastecimiento de agua en Lima Metropolitana, distribuidos entre 389 hidrantes y 44 cámaras especiales.

La interrupción eléctrica puede afectar la continuidad del servicio incluso cuando los pozos y las redes no presentan daños visibles. Sin energía, las bombas no pueden extraer ni impulsar el agua hacia los reservorios y las conexiones domiciliarias. Por ese motivo, la disponibilidad de equipos de respaldo resulta determinante en localidades donde las lluvias pueden afectar tanto el sistema eléctrico como las instalaciones de saneamiento.

Una tableta digital presenta el mapa de cortes de agua y puntos de distribución de la Sunass sobre una mesa de trabajo en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las proyecciones revisadas por la entidad situaron los mayores riesgos de lluvias en Tumbes y el norte de Piura. El mapa también registró interrupciones de categoría amarilla en El Alto, Piura y parte de Mala, asociadas a labores de limpieza en cámaras de bombeo antes de una posible emergencia. Cóndor sostuvo que las instituciones deben coordinar acciones antes de la llegada de las precipitaciones, con recursos que puedan utilizarse de inmediato.

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La plataforma digital Yakumap de la Sunass reúne datos y mapas sobre proyectos de agua y cobertura para identificar zonas expuestas ante lluvias en el Perú.

CAMI YAKU está dirigido a usuarios, autoridades locales y responsables de las empresas prestadoras que necesiten seguir la evolución de los cortes y las zonas expuestas. La plataforma puede encontrarse con las búsquedas “semáforo de interrupciones Sunass” o “herramientas CAMI YAKU”, y también está disponible en el portal oficial de CAMI YAKU de Sunass.