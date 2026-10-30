Magaly Medina lanza advertencia a Jessica Newton tras nombramiento de Luciana Fuster en el Miss Grand Perú: “Se le viene la competencia”

La periodista puso atención en el futuro de ambas figuras dentro de los concursos de belleza tras conocerse el cambio en la dirección nacional del Miss Grand Perú. ATV/ Magaly TV La Firme.

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El nombramiento de Luciana Fuster como nueva directora nacional del Miss Grand Perú generó comentarios en el mundo del espectáculo y no pasó desapercibido para Magaly Medina. La conductora dedicó parte de su programa a analizar el cambio que representa esta designación para la modelo, quien pasó de competir por una corona internacional a asumir una responsabilidad dentro de la organización del certamen en el país. Sin embargo, más allá del nuevo cargo, la presentadora puso el foco en lo que podría significar este movimiento para Jessica Newton, quien anteriormente estaba vinculada a la franquicia.

Durante la emisión de Magaly TV La Firme, la periodista comentó la noticia y dejó entrever que el nombramiento de la modelo podría modificar el escenario de los concursos de belleza en Perú. La modelo tendrá ahora la responsabilidad de dirigir la representación nacional del Miss Grand, una organización en la que ya tuvo protagonismo cuando participó como candidata y consiguió la corona internacional en 2023.

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“Se le viene la competencia a la Newton”: Magaly Medina analiza el nuevo papel de Luciana Fuster. Captura: Magaly TV La Firme.

Para Magaly, este nuevo paso no debe pasar inadvertido, pues Luciana ya conoce desde dentro la dinámica de la competencia y ahora tendrá la oportunidad de asumir un papel distinto. Su labor estará relacionada con la organización del certamen y la elección de la representante peruana que buscará competir a nivel internacional.

La conductora también recordó que Jessica continuará vinculada al Miss Perú Universo, mientras que la dirección nacional del Miss Grand Perú estará en manos de Luciana. Este cambio fue el punto de partida de su comentario sobre el nuevo escenario que podría abrirse entre ambas figuras, conocidas por su participación en el mundo de los concursos de belleza.

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Al referirse a lo que viene para la modelo, Magaly dejó clara su expectativa y lanzó una frase que llamó la atención: “Esperemos y Luciana sorprenda. Se le viene la competencia a la Newton”.

“Se le viene la competencia a la Newton”: Magaly Medina analiza el nuevo papel de Luciana Fuster. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina analiza el nuevo papel de Luciana Fuster en los certámenes de belleza

Durante la emisión de Magaly TV La Firme, la periodista calificó el movimiento como un asunto que habría generado incomodidad y recordó que los organizadores del Miss Grand International decidieron entregar la representación peruana a la exreina de belleza. En su análisis, también mencionó la cercanía que Jessica mantenía con Nawat Itsaragrisil, fundador del concurso que se realiza anualmente en Tailandia.

“Lío, un lío gordo, porque no me digan que esto no le ha molestado a la Newton, que los organizadores del Miss Grand, que se hace anualmente en Tailandia, le hayan quitado a la Newton la representación en Perú. Ella era la organizadora de ese concurso, pues ahora solo se quedó con el Miss Perú Universo. Ya no tiene el Miss Grand. ¿Y a quién se lo dieron los organizadores? A una ex Miss Grand Internacional como Luciana Fuster. A ella se lo han dado, ella será la organizadora e incluso se ha llevado a trabajar consigo al ex mano derecha de la Newton”, expresó.

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“Se le viene la competencia a la Newton”: Magaly Medina analiza el nuevo papel de Luciana Fuster. Captura: Magaly TV La Firme.

Para Magaly, el hecho de que Luciana haya recibido la franquicia representa un movimiento importante dentro del ambiente de los concursos de belleza. La conductora recordó que la modelo ya había tenido una relación directa con la organización internacional, pues fue precisamente en el Miss Grand donde alcanzó reconocimiento al representar al Perú y conseguir la corona en 2023.

“Se le viene la competencia a la Newton”: Magaly Medina analiza el nuevo papel de Luciana Fuster. Captura: Magaly TV La Firme.

Luciana Fuster expresa su emoción tras asumir la dirección nacional del Miss Grand Perú

La designación también fue comentada por la propia Luciana Fuster, quien compartió su reacción en redes sociales luego de que se difundiera el anuncio. La modelo reconoció que no esperaba que la noticia se hiciera pública tan pronto y manifestó su alegría por la oportunidad que recibió.

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“El anuncio, una bomba para mí también. De verdad que no, no pensé que lo iban a publicar tan rápido, pero estoy muy contenta, de verdad que estoy demasiado feliz. Antes cuando, [ríe] cuando estaba en Miss Grand, ahora soy directora. Oh my god, de verdad que es algo que increíble”, expresó.

Sus palabras reflejaron la sorpresa que le generó el anuncio y la emoción por asumir una función distinta dentro de la organización. Su experiencia como ganadora del Miss Grand International le permitió conocer el certamen desde la perspectiva de una participante, pero ahora tendrá que asumir responsabilidades relacionadas con su desarrollo en el país.

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“Se le viene la competencia a la Newton”: Magaly Medina analiza el nuevo papel de Luciana Fuster. Captura: Magaly TV La Firme.

La modelo también agradeció a Lutty por acompañarla en este nuevo proyecto. “Gracias, mi Lu, por caminar a mi lado, por creer en mí y por permitirme ser parte de este sueño”, escribió en su publicación.

Por su parte, Nawat Itsaragrisil, figura principal de la organización internacional del Miss Grand, también le dio la bienvenida a través de un mensaje: “Warm welcome, Luciana Fuster”. La publicación acompañó el anuncio de la nueva responsabilidad que tendrá la modelo.

“Se le viene la competencia a la Newton”: Magaly Medina analiza el nuevo papel de Luciana Fuster. Captura: Magaly TV La Firme.

El nuevo escenario que anticipa Magaly Medina

La conductora explicó que Nawat Itsaragrisil anunció el nombramiento de Luciana a través de las redes sociales. También recordó que él fue quien la coronó cuando ganó el Miss Grand International, por lo que ambos ya tenían un vínculo previo dentro de la organización.

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“Bueno, el Nawat, el fundador de, del Miss Grand Internacional, lo dio a conocer en las redes sociales, el mismo que la coronó, eh, hace algún tiempo y dice ella que se lo ofrecieron en persona. O sea, viajó a, a Tailandia por ser una ex Miss Grand y se encontró con el dueño del concurso y él se lo propuso”, comentó.

“Se le viene la competencia a la Newton”: Magaly Medina analiza el nuevo papel de Luciana Fuster. Captura: Magaly TV La Firme.

A partir de ese relato, Magaly consideró que el cambio de dirección nacional no se habría concretado de un momento a otro. La conductora interpretó que las conversaciones entre Luciana y el representante de la organización internacional ya venían desarrollándose desde antes de que el nombramiento se hiciera público.“O sea, esto ya se venía elaborando desde hace algún tiempo, no fue que de un día para otro, entonces”, añadió.

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“Se le viene la competencia a la Newton”: Magaly Medina analiza el nuevo papel de Luciana Fuster. Captura: Magaly TV La Firme.