Perú

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

<p>El costo de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor </p>

Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)
Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)
Guardar

Antes de llenar el tanque de tu auto, revisa cuáles son los costos de las principales gasolinas en la ciudad peruana de Lima este viernes 30 de octubre publicados en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Es apropiado mencionar que el precio de los combustibles cambia diariamente, por lo que es necesario estar informado sobre su valor más alto y más bajo.

PUBLICIDAD

Es importante recalcar que los precios actualizados por la Facilito son reportados por los propios operadores de las estaciones de servicio a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de la gasolina hoy

Fecha: viernes 30 de octubre de 2026.

Ciudad: Lima.

Gasohol Regular Precio máximo: 24.75 soles el galónPrecio mínimo: 19.89 soles el galón

Gasohol Premium Precio máximo: 26.49 soles el galónPrecio mínimo: 20.49 soles el galón

Diesel B5 S-50 UV Precio máximo: 27.99 soles el galónPrecio mínimo: 24.79 soles el galón

Facilito: Qué es y cómo funciona

El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)
El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los valores de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

PUBLICIDAD

Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

¿Cómo se determina el precio de la gasolina?

Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el valor internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyPrecio de la Gasolina en LimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mucho más que anchoveta

El informe de Apoyo Consultoría estima que la captura del recurso marino caería 82% frente a 2025, bajo un escenario climático que afectaría a la actividad pesquera y sus encadenamientos

Mucho más que anchoveta

Cáncer de piel: Conoce cuándo un lunar requiere una consulta con un dermatólogo y cómo reducir el riesgo ante la alta radiación ultravioleta

La radiación ultravioleta puede alterar las células cutáneas con el paso de los años, por lo que especialistas recomiendan aplicar bloqueador, usar ropa adecuada y consultar ante cambios visibles

Cáncer de piel: Conoce cuándo un lunar requiere una consulta con un dermatólogo y cómo reducir el riesgo ante la alta radiación ultravioleta

Cómo funciona Cami Yaku, la herramienta para conocer cortes de agua y puntos de abastecimiento en Lima

La plataforma digital permite revisar en tiempo real los cortes de agua reportados en el país y localizar alternativas de abastecimiento en caso de una emergencia

Cómo funciona Cami Yaku, la herramienta para conocer cortes de agua y puntos de abastecimiento en Lima

Pescado más caro por fenómeno El Niño: La escasez de especies altera los precios en el terminal pesquero de Lima

Jurel, carajito y cabrilla voladora llegan en cantidades menores, mientras los puestos recortan el volumen de mercadería que adquieren

Pescado más caro por fenómeno El Niño: La escasez de especies altera los precios en el terminal pesquero de Lima

Efemérides 30 de octubre en Perú: Hoy cumple años el chef más prestigioso del país quien catapultó la gastronomía peruana como marca internacional

La fecha reúne la instauración de la provincia iqueña en 1868 y aniversarios vinculados con Miguel Baca Rossi, Federico Barreto, Mario Testino, Gastón Acurio y Eloísa Angulo

Efemérides 30 de octubre en Perú: Hoy cumple años el chef más prestigioso del país quien catapultó la gastronomía peruana como marca internacional
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori invita a Nayib Bukele a visitar Perú y plantea firmar un tratado de libre comercio con El Salvador

Keiko Fujimori invita a Nayib Bukele a visitar Perú y plantea firmar un tratado de libre comercio con El Salvador

Keiko Fujimori confirma construcción de una megacárcel modelo Bukele en Perú: “Es impresionante, presidente”

Keiko Fujimori confirma en El Salvador que las seis cárceles en construcción en Perú incorporarán el modelo Bukele

Diputada Nathaly Molina presenta iniciativa para articular a parlamentarios de distintas bancadas contra el maltrato animal

Keiko Fujimori declarará terroristas a bandas criminales tras conocer el modelo de seguridad y la megacárcel de El Salvador

ENTRETENIMIENTO

¿Por qué Jessica Newton dejó el MGP? Missólogo explica la disputa entre sus dueños y revela el distanciamiento con Luciana Fuster

¿Por qué Jessica Newton dejó el MGP? Missólogo explica la disputa entre sus dueños y revela el distanciamiento con Luciana Fuster

Luciana Fuster aclara cómo contrató a Lutty tras dejar el equipo de Jessica Newton y revela si habló con la empresaria: “Le escribí”

Luciana Fuster cuenta que aceptó dirigir Miss Grand Perú tras recibir una propuesta en Tailandia: “Cómo decir que no”

Magaly Medina lanza advertencia a Jessica Newton tras nombramiento de Luciana Fuster en el Miss Grand Perú: “Se le viene la competencia”

Fiscalía formaliza investigación contra Andrés Hurtado, Josetty, Génesis y su ex Marilú Montiel por presunto lavado de activos

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Clausura y Acumulada

De entrenador principal en Perú a asistente en Estados Unidos: el nuevo desafío de Guilherme Schmitz tras dejar San Martín

Melgar deja escapar una chance inmejorable de ser líder del Torneo Clausura: amargo empate 1-1 ante Comerciantes Unidos en Arequipa

Wilmer Aguirre mandó indirecta a Hernán Barcos tras bronca con Pablo Guede en derrota de Alianza Lima ante Sporting Cristal

Lo que debe pasar para que Sporting Cristal gane el Torneo Clausura de la Liga 1 2026: los rivales a vencer