Perú

Efemérides del 28 de octubre en Perú: el terremoto y tsunami más devastador que destruyó Lima y Callao, pero no pudo derribar un mural

A 280 años del sismo que dejó miles de víctimas, Perú recuerda hechos políticos, patrimoniales y religiosos ocurridos durante esta jornada en distintos períodos

Ilustración de un muro de adobe con una pintura de Cristo crucificado, rodeado de escombros de vigas y tejas, frente a una catedral con humo
Una recreación visual ilustra la permanencia del muro de adobe con la pintura del Señor de los Milagros en medio de las ruinas causadas por los terremotos del periodo virreinal en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El 28 de octubre reúne episodios que atravesaron la historia política, territorial, religiosa y social del Perú. La fecha recuerda desde la rebelión de Gonzalo Pizarro contra la Corona española hasta la proclamación de la Confederación Perú-Boliviana, la creación de la provincia de Yungay y la declaración del Balcón de Huaura como Monumento Histórico Nacional.

El hecho que dejó una huella más profunda ocurrió en 1746. Esa noche, un terremoto seguido de un tsunami destruyó gran parte de Lima y arrasó el Callao, entonces uno de los principales puertos del virreinato. La catástrofe modificó la fisonomía urbana de ambas ciudades y alimentó una devoción que continúa vigente en el primer puerto.

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La fecha también está asociada con la veneración del Señor del Mar, imagen religiosa considerada patrona y protectora del Callao. La tradición popular vincula su culto con los sobrevivientes del desastre de 1746 y con el hallazgo de una talla de Cristo entre los restos que dejó el mar.

Pared de adobe con una pintura de la crucifixión intacta entre escombros de edificios caídos y personas arrodilladas en actitud de rezo
Varios devotos rezan ante la pintura del Señor de los Milagros conservada en pie sobre un muro de adobe tras un terremoto en la Lima virreinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gonzalo Pizarro desafió a la Corona española desde Lima en 1544

El 28 de octubre de 1544, Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador Francisco Pizarro, se proclamó gobernador del Perú. La decisión constituyó un abierto desafío a la autoridad del virrey Blasco Núñez Vela, enviado por la Corona española para aplicar las Leyes Nuevas, un conjunto de disposiciones que buscaba limitar los privilegios de los encomenderos.

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Efemérides – Perú – historias – 9 abril
En un decisivo enfrentamiento, Pedro de La Gasca logra derrotar a Gonzalo Pizarro, marcando un antes y un después en el control del imperio español en América.(PUCP)

Pizarro reunió el respaldo de conquistadores y colonos que rechazaban las restricciones a sus beneficios económicos y políticos. Desde Lima, desplazó a la autoridad virreinal y consolidó un gobierno de facto que puso en tensión el control español sobre sus territorios americanos pocos años después de la conquista.

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Un día como hoy de 1540, Francisco Pizarro ratificó a Gonzalo Pizarro como gobernador de Quito. El conquistador partió luego a liderar una difícil expedición amazónica que buscaba riquezas legendarias. (BNP)

La rebelión se extendió hasta 1548, cuando las fuerzas de Pedro de la Gasca derrotaron a Gonzalo Pizarro en la batalla de Jaquijahuana, cerca de Cusco. Tras su captura, fue ejecutado. El desenlace permitió a la Corona restablecer su autoridad en el virreinato y afianzar la estructura administrativa colonial.

Gonzalo Pizarro - Francisco Pizarro - decapitación - Perú - historias - 8 abril
La osada exploración de Gonzalo Pizarro en la Amazonía no descubrió la esperada riqueza, pero abrió nuevas rutas y expandió el conocimiento geográfico de la región. (Rincón de la historia peruana)

El sismo de 1746 dejó a Lima en ruinas y al Callao bajo el mar

A las 22:30 del 28 de octubre de 1746, un gran terremoto sacudió la costa central peruana. Las estimaciones del Instituto Geofísico del Perú sitúan su magnitud probable en 8,8, con una intensidad extrema en Lima y el Callao. El movimiento duró varios minutos y derribó viviendas, iglesias, torres, murallas y edificios públicos.

Calle de Lima cubierta de escombros después del sismo. Foto: TV Perú
Calle de Lima cubierta de escombros después del sismo. Foto: TV Perú

En Lima, que entonces tenía cerca de 60 mil habitantes, la destrucción fue casi total. De unas 3 mil viviendas distribuidas en 125 manzanas, solo 25 permanecieron en pie, según reconstrucciones históricas. Las víctimas mortales superaron las 2 mil en la capital, donde la población quedó expuesta a la falta de refugio, alimentos y condiciones sanitarias.

Monumentos reducidos a escombros, un testimonio mudo de la furia del terremoto. Foto: TV Perú
Monumentos reducidos a escombros, un testimonio mudo de la furia del terremoto. Foto: TV Perú

Media hora después, el mar se retiró en el Callao y regresó convertido en una serie de olas que superaron los 10 metros de altura. El tsunami avanzó hasta cinco kilómetros tierra adentro, destruyó fortificaciones, embarcaciones y viviendas. De los cerca de 5 mil habitantes del puerto, sobrevivieron alrededor de 200. La reconstrucción posterior, encabezada por el virrey José Antonio Manso de Velasco, redefinió parte de la infraestructura y el orden urbano de la capital virreinal.

Ruinas del puerto del Callao, arrasado por el tsunami que siguió al terremoto. Foto: Gobierno del Perú
Ruinas del puerto del Callao, arrasado por el tsunami que siguió al terremoto. Foto: Gobierno del Perú

El Señor del Mar quedó ligado a la memoria religiosa del Callao

La tragedia de 1746 también quedó incorporada a la tradición religiosa chalaca. Diez años después del terremoto y tsunami, los esposos Casavilca encontraron una imagen de Cristo dentro de una caja, entre los restos del navío San Fermín. El hallazgo dio origen a una devoción que vinculó la protección espiritual con la memoria de quienes murieron en el desastre.

Calle colonial destruida con escombros, una campana caída en el suelo, papeles sobre una mesa y un muro con una pintura religiosa al fondo.
Una recreación histórica ilustra las ruinas coloniales de Lima tras el sismo de 1746, donde se conserva el mural del Señor de los Milagros entre los escombros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imagen, conocida primero como Señor de la Caña y luego como Señor Justo Juez, recibió con el tiempo el nombre de Señor del Mar. La talla es atribuida por la tradición al escultor español Juan Martínez Montañés. Cada 28 de octubre, miles de fieles acompañan su procesión por calles del Callao, con una ceremonia en homenaje a las víctimas frente al mar.

Pared de adobe dañada con un cuadro de Cristo crucificado junto a restos de madera, piedras caídas y el mar al fondo.
Una recreación visual sitúa el mural del Señor de los Milagros sobre un muro de adobe agrietado entre los escombros provocados por el terremoto y tsunami en Lima durante el siglo XVIII. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Cultura declaró la festividad Patrimonio Cultural de la Nación en 2016. La resolución reconoció su valor como expresión de memoria colectiva, práctica religiosa y tradición local. La fecha central del culto coincide con el aniversario del desastre, mientras que cada 24 de mayo se realiza otra procesión en recuerdo del terremoto de 1940.

Escultura religiosa sobre una mesa de madera con flores blancas, velas encendidas, maderas, redes y un cuadro de fondo frente al mar.
Un altar dedicado al Señor del Mar en el Callao reúne elementos marinos y religiosos vinculados a la conmemoración del tsunami de 1746. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Confederación Perú-Boliviana buscó una unión entre tres Estados

El 28 de octubre de 1836 se estableció la Confederación Perú-Boliviana, integrada por el Estado Nor-Peruano, el Estado Sud-Peruano y la República Boliviana. El mariscal Andrés de Santa Cruz encabezó el proyecto, que proponía una estructura común para fortalecer el comercio, la defensa y la presencia regional de los tres territorios.

La iniciativa generó resistencias dentro del Perú y fuera de sus fronteras. Chile y la Confederación Argentina cuestionaron la nueva organización política, mientras sectores peruanos consideraron que el acuerdo afectaba la soberanía del país. El conflicto desembocó en una guerra que alteró el equilibrio político en la región andina.

La experiencia terminó en 1839, después de la derrota de las tropas de Santa Cruz en la batalla de Yungay. El resultado disolvió la Confederación y restauró la República del Perú como Estado unitario. A pesar de su corta duración, el proceso forma parte de los antecedentes de integración política y económica entre Perú y Bolivia.

Explorando el breve periodo de existencia de un país: la Confederación Perú-Boliviana, sus sueños de unidad y soberanía y cómo su legado permanece en la historia continental. (Composición Infobae Perú)
Explorando el breve periodo de existencia de un país: la Confederación Perú-Boliviana, sus sueños de unidad y soberanía y cómo su legado permanece en la historia continental. (Composición Infobae Perú)

Yungay y Huaura conservan dos capítulos de la memoria nacional

El 28 de octubre de 1904 fue creada la provincia de Yungay, en el departamento de Áncash. Su capital lleva el mismo nombre y se ubica en un territorio próximo a la Cordillera Blanca, el nevado Huascarán y el Parque Nacional Huascarán. La agricultura, la ganadería y el turismo forman parte de sus actividades económicas.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 28 octubre
La creación de Yungay como provincia en 1904 reafirmó su papel como cuna de cultura andina y emblema de la fuerza natural del Huascarán. (Andina)

Yungay quedó asociada además al aluvión de 1970, que destruyó la antigua ciudad tras el terremoto del 31 de mayo de ese año. El desastre causó decenas de miles de muertes en Áncash y convirtió a la provincia en un espacio de duelo y memoria. La nueva ciudad se levantó cerca del lugar donde quedó sepultado el antiguo asentamiento.

Terremoto de Yungay de 1970
Terremoto de Yungay de 1970. Foto: archivo

La misma fecha, en 1942, el Estado peruano declaró al Balcón de Huaura Monumento Histórico Nacional. Desde esa casona colonial, José de San Martín proclamó la independencia del Perú el 27 de noviembre de 1820. El recinto funcionó como cuartel general del Ejército Libertador y hoy conserva objetos, documentos e imágenes vinculados con la campaña emancipadora.

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