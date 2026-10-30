Perú

Mucho más que anchoveta

El informe de Apoyo Consultoría estima que la captura del recurso marino caería 82% frente a 2025, bajo un escenario climático que afectaría a la actividad pesquera y sus encadenamientos

pesca-- anchoveta
pesca-- anchoveta
Guardar

Las cifras son elocuentes. En setiembre de 2026, las exportaciones peruanas de harina de pescado se desplomaron un 94.6% en volumen y un 88.7% en valor frente al mismo mes del año anterior, según información preliminar de la Sunat. No es una contracción menor para un país que representa alrededor del 20% de la producción mundial de este insumo. Y, con la cancelación de la segunda temporada de pesca de anchoveta en la zona centro-norte, el panorama para los próximos meses se vuelve todavía más complejo.

La decisión del Ministerio de la Producción responde a condiciones biológicas y oceanográficas desfavorables, asociadas al calentamiento del mar y sus efectos sobre la disponibilidad de anchoveta. Preservar la sostenibilidad del recurso es indispensable. Sin embargo, reconocer la necesidad de esta medida no significa desconocer sus consecuencias económicas y sociales, que trascienden largamente a las empresas pesqueras.

PUBLICIDAD

Entre enero y agosto de este año, las exportaciones de harina de pescado sumaron US$ 1,025 millones, un 31% menos que en el mismo periodo de 2025. En volumen, la caída alcanzó el 51.3%. La contracción de setiembre, anterior a la cancelación de la temporada, confirma que la actividad ya enfrentaba un deterioro significativo.

pesca-- anchoveta
pesca-- anchoveta

El impacto tampoco se limita a nuestras fronteras. China es el principal comprador de harina de pescado peruana y concentró aproximadamente el 79% de nuestros envíos en 2025. Asimismo, el Perú abastece alrededor del 93% de las importaciones ecuatorianas de este producto y entre el 20% y 21% de las alemanas.

PUBLICIDAD

La menor disponibilidad peruana obligaría a algunos compradores a buscar proveedores alternativos, como Chile, Noruega, Dinamarca o Islandia. Pero estos países no necesariamente cuentan con excedentes suficientes para sustituir nuestra oferta en el corto plazo. Una contracción prolongada podría presionar los precios internacionales y modificar los patrones de abastecimiento, aunque ello no supone necesariamente una pérdida permanente de mercados.

Ahora bien, la dimensión comercial es apenas una parte del problema. La pesca industrial de anchoveta moviliza una cadena de actividades que comprende embarcaciones, plantas de procesamiento, transporte, mantenimiento, servicios portuarios y proveedores diversos. Cuando la actividad se interrumpe, sus efectos se transmiten a trabajadores, familias y economías locales.

pesca-- anchoveta
pesca-- anchoveta

Un informe actualizado de Apoyo Consultoría permite dimensionar estos riesgos. Bajo un escenario de fenómeno El Niño extraordinario, la captura de anchoveta en 2026 podría reducirse un 82% respecto de 2025. En ese contexto, el menor aporte económico total de la actividad pesquera y sus encadenamientos alcanzaría aproximadamente S/ 14,000 millones, acompañado de una reducción estimada de 81,000 puestos de trabajo.

Incluso en 2027, bajo los supuestos del estudio, la captura permanecería un 29% por debajo de los niveles de 2025 y el menor aporte económico alcanzaría unos S/ 7,000 millones. No son pérdidas ya materializadas ni resultados inevitables, sino estimaciones condicionadas a la intensidad y duración de las alteraciones climáticas. Pero permiten comprender la magnitud de lo que está en juego.

La discusión, por tanto, no debería plantearse como una elección entre proteger la anchoveta o proteger la economía. Ambas cosas son necesarias. La sostenibilidad del recurso es precisamente la condición para que la actividad pesquera pueda generar empleo, inversión y exportaciones en el tiempo.

Embarcación pesquera industrial peruana con bandera de Perú, red llena de anchoveta, dos especialistas con tabletas y computadoras, equipos de monitoreo científico.
Especialistas supervisan la captura sostenible de anchoveta desde la embarcación pesquera Santa María III, que opera frente a la costa peruana con monitoreo de datos científicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero mientras el mar no permita retomar las operaciones, también corresponde actuar. Preservar la cadena de pagos y la capacidad productiva exige evaluar facilidades temporales de liquidez y financiamiento, evitando que empresas y proveedores viables desaparezcan por una interrupción extraordinaria. Igualmente importante es proteger a las familias cuyos ingresos dependen directamente de esta actividad, mediante mecanismos de apoyo oportunos, focalizados y sujetos a criterios verificables.

No se trata de trasladar indiscriminadamente las pérdidas privadas al Estado, sino de impedir que una crisis climática transitoria se convierta en una crisis económica y social permanente. Y allí estará uno de los mayores desafíos: identificar correctamente a los afectados, asignar eficientemente los recursos y asegurar que la ayuda llegue cuando realmente se necesita.

Rafael Zacnich

Temas Relacionados

PescaPescadoFenómeno El Niñoperu-opinion

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cáncer de piel: Conoce cuándo un lunar requiere una consulta con un dermatólogo y cómo reducir el riesgo ante la alta radiación ultravioleta

La radiación ultravioleta puede alterar las células cutáneas con el paso de los años, por lo que especialistas recomiendan aplicar bloqueador, usar ropa adecuada y consultar ante cambios visibles

Cáncer de piel: Conoce cuándo un lunar requiere una consulta con un dermatólogo y cómo reducir el riesgo ante la alta radiación ultravioleta

Cómo funciona Cami Yaku, la herramienta para conocer cortes de agua y puntos de abastecimiento en Lima

La plataforma digital permite revisar en tiempo real los cortes de agua reportados en el país y localizar alternativas de abastecimiento en caso de una emergencia

Cómo funciona Cami Yaku, la herramienta para conocer cortes de agua y puntos de abastecimiento en Lima

Pescado más caro por fenómeno El Niño: La escasez de especies altera los precios en el terminal pesquero de Lima

Jurel, carajito y cabrilla voladora llegan en cantidades menores, mientras los puestos recortan el volumen de mercadería que adquieren

Pescado más caro por fenómeno El Niño: La escasez de especies altera los precios en el terminal pesquero de Lima

Efemérides 30 de octubre en Perú: Hoy cumple años el chef más prestigioso del país quien catapultó la gastronomía peruana como marca internacional

La fecha reúne la instauración de la provincia iqueña en 1868 y aniversarios vinculados con Miguel Baca Rossi, Federico Barreto, Mario Testino, Gastón Acurio y Eloísa Angulo

Efemérides 30 de octubre en Perú: Hoy cumple años el chef más prestigioso del país quien catapultó la gastronomía peruana como marca internacional

Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, viernes 30 de octubre de 2026

La plataforma Facilito de Osinergmin permite comparar tarifas, ubicar estaciones de servicio y confirmar qué combustibles están disponibles antes de salir

Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, viernes 30 de octubre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori invita a Nayib Bukele a visitar Perú y plantea firmar un tratado de libre comercio con El Salvador

Keiko Fujimori invita a Nayib Bukele a visitar Perú y plantea firmar un tratado de libre comercio con El Salvador

Keiko Fujimori confirma construcción de una megacárcel modelo Bukele en Perú: “Es impresionante, presidente”

Keiko Fujimori confirma en El Salvador que las seis cárceles en construcción en Perú incorporarán el modelo Bukele

Diputada Nathaly Molina presenta iniciativa para articular a parlamentarios de distintas bancadas contra el maltrato animal

Keiko Fujimori declarará terroristas a bandas criminales tras conocer el modelo de seguridad y la megacárcel de El Salvador

ENTRETENIMIENTO

¿Por qué Jessica Newton dejó el MGP? Missólogo explica la disputa entre sus dueños y revela el distanciamiento con Luciana Fuster

¿Por qué Jessica Newton dejó el MGP? Missólogo explica la disputa entre sus dueños y revela el distanciamiento con Luciana Fuster

Luciana Fuster aclara cómo contrató a Lutty tras dejar el equipo de Jessica Newton y revela si habló con la empresaria: “Le escribí”

Luciana Fuster cuenta que aceptó dirigir Miss Grand Perú tras recibir una propuesta en Tailandia: “Cómo decir que no”

Magaly Medina lanza advertencia a Jessica Newton tras nombramiento de Luciana Fuster en el Miss Grand Perú: “Se le viene la competencia”

Fiscalía formaliza investigación contra Andrés Hurtado, Josetty, Génesis y su ex Marilú Montiel por presunto lavado de activos

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Clausura y Acumulada

De entrenador principal en Perú a asistente en Estados Unidos: el nuevo desafío de Guilherme Schmitz tras dejar San Martín

Melgar deja escapar una chance inmejorable de ser líder del Torneo Clausura: amargo empate 1-1 ante Comerciantes Unidos en Arequipa

Wilmer Aguirre mandó indirecta a Hernán Barcos tras bronca con Pablo Guede en derrota de Alianza Lima ante Sporting Cristal

Lo que debe pasar para que Sporting Cristal gane el Torneo Clausura de la Liga 1 2026: los rivales a vencer