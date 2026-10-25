Perú

Efemérides del 25 de octubre: Hoy se recuerda el fallecimiento de la precursora de la literatura indigenista

La fecha reúne la firma del Contrato Grace, el aniversario de la muerte de Clorinda Matto de Turner y celebraciones relacionadas con la construcción, el turismo, Santa Anita y la inclusión

Escritorio de madera con cuadernos abiertos, pluma, tintero, libros y una manta frente a una ventana abierta hacia montañas y terrazas agrícolas.
Un escritorio con manuscritos y un diccionario quechua frente al valle cusqueño evoca la obra literaria y el contexto indigenista de Clorinda Matto de Turner. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El 25 de octubre concentra en el calendario peruano hechos históricos, conmemoraciones laborales y fechas vinculadas con la inclusión. Entre ellos figura la firma de Contrato Grace, suscrito en 1888 para resolver la deuda externa que el país acumulaba tras la guerra con Chile y durante el proceso de Reconstrucción Nacional.

El Contrato Grace abrió una discusión sobre la reconstrucción del país

El acuerdo se celebró entre el Gobierno peruano y el Comité Inglés de Tenedores de Bonos de la Deuda Externa del Perú. Recibió el nombre de Grace por Michael Grace, representante de los acreedores ingleses y una de las figuras centrales de la negociación. El Estado buscaba liberarse de una deuda calculada en 51 millones de libras esterlinas, una carga que limitaba sus opciones financieras luego del conflicto bélico.

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A cambio de la cancelación de los compromisos, el país cedió la administración de sus ferrocarriles por 66 años, además de otorgar otras concesiones vinculadas con el guano y la navegación en el lago Titicaca. El contrato fue firmado el 25 de octubre de 1888, aunque su aprobación legislativa ocurrió al año siguiente, luego de un debate que expuso posiciones contrapuestas sobre sus efectos en la soberanía económica y en la recuperación nacional.

Efemérides – Perú – historias - 25 octubre
El 25 de octubre de 1888, Perú firmó el Contrato Grace, que comprometió la administración de sus ferrocarriles a un comité inglés, un hecho que generó controversia y afectó la soberanía nacional. (BNP)

La negociación se desarrolló bajo el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, en un escenario marcado por la destrucción de infraestructura, la caída de los ingresos fiscales y las dificultades para acceder al crédito internacional. Las líneas ferroviarias, construidas en gran medida durante el auge del guano, requerían inversiones para su mantenimiento y ampliación.

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Para sus defensores, el acuerdo permitía cerrar un capítulo de endeudamiento que se arrastraba desde los empréstitos contratados entre 1869 y 1872. También ofrecía una vía para recuperar la operación de los ferrocarriles y reactivar el transporte de mercancías entre puertos, ciudades y zonas productivas. Sus críticos cuestionaron la magnitud de las concesiones y el control extranjero sobre activos considerados estratégicos.

Clorinda Matto de Turner llevó la realidad indígena a la novela peruana

La fecha también recuerda a Clorinda Matto de Turner, escritora peruana que murió el 25 de octubre de 1909 en Buenos Aires. Nacida en Cusco en 1852, su obra abordó las desigualdades que afectaban a las comunidades indígenas y rurales, motivo por el cual se la reconoce como una de las precursoras del indigenismo en la literatura peruana.

Clorinda Matto de Turner le escribió a Ricardo Palma 31 cartas en un periodo de catorce años. Según su propia confesión, fue leyendo a Palma que se inspiró para escribir.
Clorinda Matto de Turner le escribió a Ricardo Palma 31 cartas en un periodo de catorce años. Según su propia confesión, fue leyendo a Palma que se inspiró para escribir. Créditos: Fondo Editorial PUCP

Matto de Turner conoció de cerca el mundo campesino durante su infancia en la hacienda de su familia, donde aprendió quechua. En 1871 se casó con Joseph Turner y se instaló en Tinta, localidad cusqueña que profundizó su contacto con las condiciones de vida de la población andina y con los conflictos sociales de la época.

La novelista expone de manera contundente la explotación y el maltrato sufridos por los indígenas a manos de sacerdotes y funcionarios públicos. Su crítica se dirige específicamente hacia el clero, poniendo un énfasis particular en los abusos sexuales perpetrados por los curas en las regiones andinas. Foto: Composición
La novelista expone de manera contundente la explotación y el maltrato sufridos por los indígenas a manos de sacerdotes y funcionarios públicos. Su crítica se dirige específicamente hacia el clero, poniendo un énfasis particular en los abusos sexuales perpetrados por los curas en las regiones andinas. Foto: Composición

Su novela Aves sin nido, publicada en 1889, denunció abusos cometidos contra indígenas y presentó una relación entre un hombre blanco y una mujer indígena. La obra generó una fuerte controversia en sectores políticos y religiosos. La autora fue excomulgada y, tras los hechos políticos de 1895, partió al exilio en Buenos Aires, donde continuó su actividad intelectual hasta su muerte.

Santa Anita, el turismo y la inclusión completan las efemérides de la fecha

El 25 de octubre también es el Día de los Trabajadores en Construcción Civil, establecido por la Ley N.º 24324, promulgada en 1985. La norma declaró la jornada como día no laborable con goce de remuneración para quienes integran el sector. La conmemoración incluye a obreros, operarios, técnicos, supervisores y otros trabajadores que participan en obras de vivienda, infraestructura, comercio y servicios.

La construcción civil concentra tareas que demandan preparación técnica, coordinación entre especialidades y medidas de seguridad ante riesgos físicos. En Perú, el sector ha estado ligado a la expansión urbana, los proyectos de infraestructura pública y privada, así como a la demanda de vivienda y espacios destinados a actividades económicas.

Efemérides – Perú – historias - 25 octubre
Cada 25 de octubre, Perú celebra el Día de los Trabajadores de Construcción Civil, rindiendo homenaje a quienes realizan labores esenciales en un sector fundamental y a menudo riesgoso. (Andina)

Otra fecha asociada al 25 de octubre es el Día del Licenciado en Turismo. La Ley N.º 24915, publicada en 1988, creó el Colegio de Licenciados en Turismo, mientras que la Ley N.º 31172 actualizó su organización y fortaleció su autonomía. Estos profesionales participan en la elaboración de proyectos, estudios sectoriales, promoción de destinos, preservación del patrimonio y planificación de actividades recreativas.

Dos viajeros con maletas observan un gráfico con el mapa de Perú con iconos de seguridad y fotografías de sitios turísticos.
Dos turistas analizan un mapa de Perú que señala zonas de riesgo por delincuencia y terrorismo, junto a varios de los principales destinos turísticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada coincide también con el aniversario de creación del distrito de Santa Anita, en Lima, establecido el 25 de octubre de 1989 mediante la Ley N.º 25116. El nombre procede de la antigua empresa lotizadora Santa Anita, creada por los hermanos Ferrer en homenaje a su madre. Con el paso de los años, el distrito recibió a familias procedentes de diversas regiones del país y consolidó una dinámica urbana vinculada con el comercio, los servicios y el transporte.

Finalmente, Perú conmemora el Día Nacional de la Persona de Talla Baja, incorporado en la Ley N.º 30687, promulgada en 2017. La fecha coincide con el Día Mundial y recuerda el nacimiento de Billy Barty, fundador de Little People of America. La legislación dispone actividades de sensibilización para promover el respeto, la igualdad de trato, la no discriminación y la inclusión de las personas de talla baja en los ámbitos sociales, económicos y políticos.

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