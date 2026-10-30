Señor de los Milagros: Ruta, horario y desvíos por la última procesión del Cristo Moreno este 1 de noviembre

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El Señor de los Milagros realizará su quinta y última procesión de 2026 este domingo 1 de noviembre, con una salida prevista para las 12:00 desde el Santuario de las Nazarenas, en el Cercado de Lima. La jornada cerrará el calendario del Mes Morado, que cada octubre reúne a miles de fieles en el centro de la capital peruana.

La imagen del Cristo Moreno iniciará su desplazamiento en el entorno del Monasterio de Las Nazarenas y avanzará por la avenida Tacna. El recorrido tendrá una extensión menor frente a las procesiones anteriores de la temporada, aunque se prevé una importante presencia de devotos en las calles incluidas en la ruta.

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La procesión concluirá con el retorno de las andas al Monasterio de Las Nazarenas, donde la imagen permanecerá hasta las actividades religiosas del próximo año. El ingreso marcará el final de las cinco salidas programadas para 2026 y de las celebraciones centrales vinculadas con esta tradición religiosa en Lima.

Los fieles se preparan par el cuarto recorrido de la imagen del Señor de los Milagros Mapa este miércoles 28 de octubre. - Crédito MML

La imagen recorrerá la avenida Tacna y tres vías del Cercado de Lima

El trayecto oficial comenzará en el Santuario de las Nazarenas, situado en el Cercado de Lima. Desde ese punto, las andas ingresarán a la avenida Tacna, una de las vías habituales del recorrido procesional y uno de los sectores que concentrará a los asistentes desde las primeras horas de la jornada.

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Luego, la imagen continuará por el jirón Callao y seguirá hacia el jirón Chancay. En estas calles se esperan homenajes de los fieles, así como la presencia de integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, institución a cargo de la organización de las procesiones y del traslado de las andas.

Tras el paso por el jirón Chancay, el Cristo Moreno tomará la avenida Emancipación. Desde allí, la procesión volverá a la avenida Tacna para dirigirse al Monasterio de Las Nazarenas. La ruta contempla el retorno definitivo de la imagen al recinto religioso después de las actividades de octubre y del primer día de noviembre.

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La procesión prevista para el miércoles 28 partirá del templo de las Nazarenas y culminará en ese mismo lugar después de atravesar avenidas y jirones del centro capitalino| Foto: Devoción Peruana/RA Gallegos/ antony_rdz9 (TikTok)

Habrá cierres temporales y cambios en el transporte público

Las autoridades prevén cierres progresivos en las avenidas y jirones cercanos al recorrido, de acuerdo con el avance de la procesión. Estas restricciones podrían afectar la circulación de vehículos particulares, taxis, unidades de carga y rutas de transporte público que atraviesan el centro de Lima.

Los usuarios del Corredor Azul y de los servicios de transporte regular deberán revisar los desvíos que se comuniquen antes y durante la jornada. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao recomendó planificar los viajes con anticipación y seguir las indicaciones del personal operativo ante las modificaciones temporales en los trayectos.

La Policía Nacional del Perú dispondrá el ordenamiento del tránsito en los sectores comprometidos por la procesión. Los cierres se aplicarán por tramos y las vías volverán a habilitarse conforme las andas avancen hacia el siguiente punto del recorrido. Quienes no participen de la actividad religiosa podrán optar por rutas alejadas de la avenida Tacna, los jirones Callao y Chancay, además de la avenida Emancipación.

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Miembros de la hermandad permanecen formados frente a la imagen del Señor de los Milagros durante el cuarto recorrido procesional en el Cercado de Lima. (Paula Elizalde - Infobae Perú)

Recomiendan llegar con anticipación y protegerse de la exposición al sol

La salida está fijada para el mediodía, un horario que coincide con una mayor exposición al sol en el Centro Histórico de Lima. La Municipalidad de Lima informó que durante el cuarto recorrido atendió a cerca de 80 personas por golpes de calor, por lo que se recomienda llevar agua, utilizar ropa ligera y buscar asistencia médica ante cualquier malestar.

Los fieles que acudan con niños, adultos mayores o personas con enfermedades preexistentes deberán considerar los tiempos de espera y las dificultades para desplazarse entre la multitud. También conviene acordar puntos de encuentro en caso de separaciones y mantener despejadas las áreas destinadas a los equipos de emergencia.

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La concentración de asistentes vestidos de morado será parte de la despedida de la imagen hasta 2027. La transmisión del trayecto podrá seguirse por los canales oficiales de la hermandad. El retorno al Monasterio de Las Nazarenas pondrá fin al Mes Morado y al programa de procesiones del Señor de los Milagros de este año.