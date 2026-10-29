Efemérides del 29 de octubre en el Perú: Hoy se cumple 26 años del alzamiento de Ollanta Humala contra el régimen de Alberto Fujimori en Locumba

El levantamiento de Locumba, liderado por los hermanos Humala, fue un acto de insurrección que cuestionó la legitimidad del gobierno fujimorista y abrió un nuevo capítulo político. (Andina)

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El calendario peruano reúne cada 29 de octubre hechos vinculados con la cultura, la política, la ciencia y la defensa del ambiente. La fecha recuerda la creación del distrito de Ancón, el alzamiento de Locumba, el Día del Tondero en Piura y las trayectorias de Paul McAuley, José Miguel Correa Suárez y María Luisa Aguilar Hurtado.

En Piura, la jornada está dedicada a una de las expresiones artísticas del norte peruano. El tondero reúne música, poesía popular, baile y zapateo en una tradición asociada a la provincia de Morropón y a la identidad cultural de la región.

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También es una fecha que remite a episodios que dejaron huella en la vida pública del país. El levantamiento militar encabezado por Ollanta Humala en el año 2000 tuvo una duración breve, aunque proyectó su figura hacia la política nacional en un momento de crisis del gobierno de Alberto Fujimori.

Keiko Fujimori es la mayor de los cuatro hijos del expresidente Alberto Fujimori y Susana Higuchi. (Foto: Difusión)

El tondero es Patrimonio Cultural de la Nación desde 1993

Piura conmemora cada 29 de octubre el Día del Tondero, una danza que fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación el 24 de agosto de 1993. La distinción quedó establecida a través de la Resolución Jefatural N.º 457 del entonces Instituto Nacional de Cultura.

La festividad fue instaurada mediante una ordenanza regional y busca preservar una expresión que combina aportes europeos, africanos e indígenas. Esa mezcla se manifiesta en la música ejecutada con guitarra y cajón, en el uso del pañuelo y en el diálogo corporal entre los bailarines.

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El baile suele representar el cortejo entre un gallo y una gallina. El zapateo, las vueltas y los desplazamientos forman parte de una coreografía que admite variaciones según los intérpretes. En las celebraciones de octubre, agrupaciones culturales, músicos y danzantes mantienen vigente una tradición que integra el folclore peruano.

Dos bailarines ejecutan los pasos del tondero en un patio de tierra junto a una guitarra y un cajón durante una celebración tradicional en Piura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ancón fue creado como distrito el 29 de octubre de 1874

El distrito de Ancón fue constituido oficialmente el 29 de octubre de 1874. Está situado a unos 43 kilómetros al norte del centro de Lima y abarca 299,22 kilómetros cuadrados, una extensión que lo ubica como el distrito de mayor superficie en la provincia limeña.

Su territorio limita con Huaral, Carabayllo, Huamantanga, Puente Piedra, Ventanilla y el océano Pacífico. La población del distrito bordea los 63 mil habitantes, distribuidos entre zonas urbanas, áreas de expansión y espacios vinculados con actividades recreativas y turísticas.

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Ancón conserva el perfil de antiguo balneario de Lima, con una bahía que fue punto de encuentro de familias de la capital desde el siglo XIX. A ese valor se suma la presencia de la necrópolis prehispánica de Ancón, donde se hallaron restos asociados con distintos periodos de ocupación anteriores a la conquista española.

Una composición fotográfica integra la bahía costera de Ancón y el árido territorio de Locumba para evocar distintos episodios de la memoria histórica de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alzamiento de Locumba colocó a Ollanta Humala en la escena nacional

El 29 de octubre de 2000, el entonces comandante Ollanta Humala encabezó un alzamiento militar junto con su hermano Antauro Humala en Locumba, Tacna. El episodio ocurrió en la etapa final del gobierno de Alberto Fujimori, cuya reelección había quedado cuestionada por denuncias de irregularidades.

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Este motín y levantamiento militar fue liderado por el comandante del Ejército Peruano, Ollanta Humala, en colaboración con su hermano Antauro Humala. Foto: El Comercio

Cerca de 60 efectivos del Ejército peruano salieron del fuerte Arica, en Ite, bajo el argumento de que realizarían una marcha. Poco después declararon su insurrección y se dirigieron hacia el campamento minero de Toquepala, donde retuvieron al general Carlos Bardales Angulo.

La rebelión no consiguió respaldo en otras unidades militares ni derivó en enfrentamientos con armas letales. Los hermanos Humala se entregaron semanas después y recibieron una amnistía. El hecho otorgó visibilidad nacional a Ollanta Humala, quien una década más tarde fue elegido presidente del Perú para el periodo 2011-2016.

La historia peruana se agita el 29 de octubre de 2000, cuando Ollanta Humala y su hermano Antauro inician el levantamiento de Locumba, demandando cambios en un contexto de crisis política. (Andina)

Paul McAuley, José Miguel Correa y María Luisa Aguilar dejaron legado en campos distintos

El 29 de octubre de 1947 nació en Inglaterra Paul McAuley, fraile británico que llegó al Perú en 1991. Su trabajo se concentró en la educación de comunidades vulnerables y, con el paso de los años, en la defensa de los pueblos originarios y de los recursos naturales de la Amazonía.

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Paul McAuley, British environmentalist, is seen in Iquitos, Peru June, 2009, in this still image taken from social media video obtained on April 4, 2019. TRAFFIC/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

En 2004 fundó la Red Ambiental Loretana, desde donde respaldó causas vinculadas con la protección de bosques, ríos y territorios indígenas. McAuley fue hallado muerto y calcinado el 2 de abril de 2019 en Iquitos, Loreto. Su muerte abrió cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad para los defensores ambientales en el país.

La fecha también recuerda el fallecimiento, en 1984, del compositor piurano José Miguel Correa Suárez, autor de más de cien valses, tonderos, polcas y marineras. Nacido en Catacaos el 9 de mayo de 1913, compuso piezas como “Extravío”, “Nunca me faltes”, “Desdeñosa” y “Alma herida”, que forman parte de la música criolla del norte peruano.

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El talentoso compositor piurano José Miguel Correa Suárez dejó un legado musical que abarca una amplia variedad de géneros criollos, incluyendo valses, tonderos, marineras e incluso polcas. Foto: TV Perú

La primera astrónoma profesional del Perú murió el 29 de octubre de 2015

El 29 de octubre de 2015 murió en Lima María Luisa Aguilar Hurtado, considerada la primera astrónoma profesional del Perú. Había nacido el 20 de junio de 1938 en Jauja y cursó estudios de matemáticas antes de especializarse en astronomía en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina.

En el Patio de Letras y Educación, Casona de San Marcos, María Luisa Aguilar Hurtado y Jaime Montoro (Raúl Rodríguez Ramírez)

Tras su regreso al país, Aguilar impulsó la enseñanza y la divulgación de la astronomía. En 1981 fundó el Seminario de Astronomía y Astrofísica, conocido en la actualidad como SPACE, un espacio orientado a la formación y al intercambio académico en esa disciplina.

La astrónoma María Luisa Aguilar Hurtado abrió camino para las mujeres en la ciencia. Su muerte en 2015 marcó el final de una vida consagrada al estudio de las estrellas y la educación. (GEC)

En 1982 ingresó a la Unión Astronómica Internacional y participó en programas de alcance internacional relacionados con la investigación científica. Su trayectoria coincidió con una etapa de expansión de la enseñanza astronómica en el Perú y abrió camino para nuevas generaciones de especialistas.

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María Luisa Aguilar Hurtado (unmsm.edu.pe)

El 29 de octubre reúne así aniversarios y conmemoraciones de trayectorias que abarcan desde la memoria arqueológica de Ancón hasta el tondero piurano, la protesta militar de Locumba, la defensa amazónica, la música criolla y el desarrollo de la astronomía peruana.