El olfato de un perro aduanero descubrió cerca de medio millón de dólares ocultos en un compartimento secreto de un auto en Tacna

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Una mochila negra llamó la atención de un perro especializado durante un control vehicular en la carretera Costanera. Lo que parecía una revisión de rutina terminó con el descubrimiento de US$439.100 escondidos en una Toyota Hilux que se desplazaba por Tacna.

Según información de Latina, los agentes de Aduanas encontraron primero varios fajos de billetes dentro del equipaje y, al profundizar la inspección, localizaron un compartimiento secreto debajo del asiento posterior. El operativo se desarrolló a la altura del kilómetro 56, cerca de Vila Vila.

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Durante la fiscalización, el can del equipo K9 alertó sobre la presencia de efectivo en el interior de la unidad. La señal motivó a los funcionarios a revisar minuciosamente otros espacios del vehículo, hasta descubrir un escondite acondicionado en la parte posterior.

Las imágenes de la intervención muestran cómo los trabajadores retiran los fajos de dólares que permanecían ocultos en la estructura de la camioneta. Posteriormente, realizaron el conteo correspondiente para establecer la cantidad exacta. El resultado confirmó que el conductor transportaba 439.100 dólares, una suma cercana al medio millón.

Un perro especializado de Aduanas detectó dinero oculto durante un operativo de control vehicular en la carretera Costanera en Tacna - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Jesús Córdoba, intendente de Aduanas en Tacna, explicó, ante las cámaras del medio, que el procedimiento ocurrió durante las labores de fiscalización que se realizan a las unidades que ingresan y salen de la región. Según precisó, el binomio K9, integrado por un funcionario y un perro entrenado, permitió identificar inicialmente el dinero guardado en la mochila.

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La alerta del animal condujo a una búsqueda más exhaustiva que permitió encontrar el segundo escondite. De esta manera, los fiscalizadores descubrieron que el efectivo estaba distribuido en dos lugares del vehículo y no únicamente en el equipaje.

¿Por qué está prohibido trasladar más de US$30.000?

El intendente de Aduanas recordó que las personas que ingresan o salen del territorio peruano con cantidades superiores a 10.000 dólares deben declarar obligatoriamente el efectivo ante las autoridades correspondientes. Esta disposición permite registrar los movimientos de dinero y establecer mecanismos de control para prevenir operaciones ilícitas.

Asimismo, precisó que está prohibido transportar más de 30.000 dólares en efectivo. Por ello, la suma encontrada en la Toyota Hilux superaba ampliamente el límite permitido por la normativa.

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La diferencia entre ambos montos es importante: quienes movilizan más de 10.000 dólares tienen la obligación de presentar una declaración, mientras que el traslado de cantidades superiores a 30.000 dólares está prohibido. En este caso, los recursos descubiertos excedían ambos umbrales.

Los agentes encontraron US$439.100 distribuidos entre una mochila negra y un compartimiento secreto debajo del asiento posterior de una Toyota Hilux - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Conductor no pudo justificar la procedencia de los dólares

El intervenido fue identificado como Farfán Puma, quien no pudo acreditar el origen del efectivo encontrado durante el procedimiento. Ante esta situación, los fiscalizadores solicitaron la participación de efectivos policiales y de la fiscal Nataly Choquehuanca para continuar con las diligencias correspondientes.

Tras el hallazgo, el conductor quedó detenido y fue trasladado a la unidad especializada de investigación de lavado de activos de la Policía Nacional del Perú. Desde esta dependencia se realizarán las pesquisas para esclarecer las circunstancias del traslado.

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Las autoridades buscan determinar de dónde provenían los US$439.100, quiénes estarían involucrados en su movilización y cuál era su destino final. También deberán esclarecer por qué los billetes fueron distribuidos entre una mochila y un compartimiento acondicionado debajo del asiento posterior.

La investigación continuará bajo conocimiento del Ministerio Público y la Policía Nacional, que deberán reunir los elementos necesarios para esclarecer el caso y determinar las eventuales responsabilidades.