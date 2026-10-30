Perú

Noviembre sin escabeche: el bonito entra en veda debido al inicio de su actividad reproductiva, ¿hasta cuándo?

Los pescadores cuentan con un plazo máximo de 48 horas desde el inicio de la veda para desembarcar las capturas previas, precisó el Ministerio de la Producción

bonito - pesca - escabeche
El Ministerio de la Producción estableció la veda reproductiva del bonito en todo el litoral peruano durante noviembre de 2026.
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El Ministerio de la Producción (Produce) estableció una veda reproductiva para el bonito en todo el litoral peruano entre el 1 y el 30 de noviembre de 2026. La medida suspende la extracción, el transporte, el procesamiento, la comercialización y el almacenamiento de esta especie durante ese período.

La disposición figura en la Resolución Ministerial N.° 00386-2026-PRODUCE, publicada el 29 de octubre. El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) recomendó aplicar la restricción tras advertir un aumento de la actividad reproductiva del bonito (Sarda chiliensis chiliensis).

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Según el informe técnico remitido al ministerio, el índice gonadosomático del recurso llegó a 4,8% al 22 de octubre. El indicador refleja el avance de la maduración gonadal y del desove. Imarpe proyectó que ese proceso alcanzará su punto más alto durante noviembre.

La veda podrá modificarse si los estudios científicos detectan cambios en la evolución reproductiva de la especie. Para ello, Imarpe deberá remitir a Produce la información y las recomendaciones correspondientes.

bonito - pesca
El precio del bonito entero y en filete subió en los mercados de Lima ante la menor disponibilidad del pescado.

Solo podrán comercializarse las capturas que acrediten su origen

La norma contempla una excepción para el bonito capturado antes del inicio de la veda. En esos casos, los operadores deberán contar con documentos que acrediten de manera indubitable la fecha de extracción y la trazabilidad del producto.

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Además, las embarcaciones que realizaron faenas bajo el límite de captura vigente para 2026 tendrán un plazo máximo de 48 horas desde el comienzo de la restricción para desembarcar el recurso. El ministerio exigirá la documentación respectiva para validar esas descargas.

Quienes incumplan las condiciones impuestas por la resolución podrán quedar fuera de la actividad de investigación y enfrentar un procedimiento administrativo sancionador, de acuerdo con la Ley General de Pesca.

pesca artesanal - FONDEPES
Los comerciantes atribuyeron el encarecimiento del recurso al calentamiento marino vinculado con el fenómeno El Niño.

Habrá dos jornadas de pesca exploratoria durante noviembre

Produce autorizó a Imarpe a realizar una pesca exploratoria de hasta 6.000 toneladas. La actividad tendrá como objetivo analizar la dinámica biológico-pesquera del bonito, con énfasis en la evolución de su reproducción bajo las condiciones oceanográficas vinculadas al fenómeno El Niño.

La primera etapa se efectuará entre el 9 y el 13 de noviembre. La segunda está prevista entre el 23 y el 27 de noviembre. Si el estado del mar o las condiciones meteorológicas limitan las faenas, cada período podrá extenderse hasta por dos días.

La cuota se repartirá entre embarcaciones de cortina, otras artes pasivas y naves de cerco de hasta 32,6 metros cúbicos de capacidad de bodega. La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción podrá suspender las faenas si se alcanza el tope asignado o si Imarpe recomienda detenerlas por razones ambientales o biológicas.

Las embarcaciones deberán informar sus zonas de pesca, tallas y cantidades extraídas. También tendrán que facilitar el trabajo de observadores científicos y cumplir las exigencias de trazabilidad, control de desembarques y monitoreo satelital cuando corresponda.

En pro de impulsar el turismo, el Gobierno ha instaurado estrategias que dan fines de semana prolongados al combinar días no laborales con festivos habituales. Foto: página web del Mincetur
El Instituto del Mar del Perú recomendó la veda tras registrar un índice gonadosomático del 4,8 % en la especie.

El bonito ya subió de precio ante la menor oferta

La veda comienza cuando el bonito ya registra aumentos en mercados de Lima. El kilo entero pasó de cotizar entre S/ 7 y S/ 8 a venderse entre S/ 10 y S/ 11 en el mercado José Carlos Mariátegui, en San Juan de Lurigancho.

El filete también aumentó: pasó de un rango de S/ 15 a S/ 16 por kilo a S/ 20. Comerciantes relacionaron las alzas con la menor disponibilidad de pescado en un escenario de calentamiento del mar asociado al fenómeno El Niño.

El precio final puede variar según la evolución de las condiciones marítimas, el resultado de la pesca exploratoria y el abastecimiento hacia los mercados durante noviembre.

bonito - pesca
Produce autorizó una pesca exploratoria de hasta 6.000 toneladas dividida en dos períodos de captura durante noviembre.

¿Qué es el bonito y cómo se consume en Perú?

El bonito es un pez pelágico de carne oscura, de amplia presencia en la pesca artesanal peruana. Su nombre científico es Sarda chiliensis chiliensis y suele ser una alternativa de consumo cotidiano por su disponibilidad y precio frente a otras especies.

En los hogares y mercados del país se vende entero, en filetes o en porciones. Se utiliza en escabeches, sudados, guisos, frituras, tortillas, sánguches y preparaciones con pescado desmenuzado, incluso para ceviche.

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