Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, viernes 30 de octubre de 2026

Un conductor consulta un mapa de tarifas de combustible en su teléfono frente a un surtidor de Osinergmin Facilito en una estación de servicio de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los conductores de Lima pueden encontrar diferencias relevantes al momento de cargar combustible este viernes 30 de octubre. Los precios declarados por los grifos en la plataforma Facilito muestran que el diésel B5 S-50 UV puede registrar una brecha de hasta S/ 4,54 por galón entre los valores más bajos y altos informados.

Facilito, administrada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), permite comparar los montos declarados por cada estación de servicio, revisar su ubicación y verificar si el establecimiento figura como operativo antes de iniciar el recorrido.

PUBLICIDAD

Los registros no representan una tarifa uniforme para toda la ciudad. Cada grifo comunica sus propios precios, por lo que dos locales cercanos pueden ofrecer importes distintos para el mismo producto. La disponibilidad y las tarifas también pueden modificarse durante el día.

Un surtidor con boquillas de diésel, gasolina y gas licuado de petróleo presenta un gráfico ascendente de barras en una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 puede generar una diferencia de S/ 68,10 en una carga de 15 galones

El diésel B5 S-50 UV, utilizado por autos, camionetas, buses y camiones, figura entre S/ 23,45 y S/ 27,99 por galón en los valores generales revisados. La distancia entre ambos extremos llega a S/ 4,54 por galón.

Para un vehículo que requiere 15 galones, el desembolso puede ir de S/ 351,75 a S/ 419,85. La diferencia alcanza S/ 68,10 y puede tener mayor incidencia para quienes recorren trayectos extensos o utilizan el vehículo como herramienta de trabajo.

PUBLICIDAD

El ahorro potencial debe evaluarse junto con la distancia hacia el establecimiento elegido. Un precio menor puede perder parte de su ventaja si el conductor debe recorrer varios kilómetros, enfrentar congestión o consumir combustible adicional para llegar al grifo.

Diésel B5 S-50 UV: entre S/ 23,45 y S/ 27,99 por galón.

Diferencia máxima: S/ 4,54 por galón.

Costo de 15 galones: entre S/ 351,75 y S/ 419,85.

Variación posible en esa carga: hasta S/ 68,10.

Un teléfono móvil despliega rutas hacia estaciones de servicio frente a una avenida con tránsito vehicular al atardecer en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carabayllo, Comas y Rímac registran referencias menores para el diésel

Algunas estaciones de distritos del norte y centro de la capital consignaron precios por debajo del rango general. En Carabayllo, el diésel B5 apareció desde S/ 23,29 por galón, mientras que en Comas se registró desde S/ 24,10.

En el Rímac, la referencia mínima para el mismo combustible fue de S/ 24,94 por galón. Estos importes corresponden a establecimientos específicos y pueden cambiar antes de que el conductor llegue al local.

PUBLICIDAD

La consulta en Facilito permite identificar el punto de venta, conocer la distancia desde la ubicación del usuario y revisar los productos ofrecidos. El sistema funciona como una referencia previa, por lo que el monto definitivo debe ser el que aparece en el surtidor antes del pago.

Un conductor consulta una aplicación de localización y precios de combustibles frente a los surtidores de una estación de servicio en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol regular presenta una brecha de S/ 3 por galón

El gasohol regular se ubica entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón, según los registros generales disponibles. La diferencia es de S/ 3 por galón y puede traducirse en un ahorro de S/ 36 para una carga de 12 galones.

Los valores menores para este combustible se ubicaron en algunos distritos de Lima. En Villa El Salvador, el gasohol regular fue consignado desde S/ 20,09 por galón. En Los Olivos, apareció desde S/ 20,48, mientras que en San Juan de Lurigancho se informó una referencia mínima de S/ 20,65.

PUBLICIDAD

La elección de un grifo no depende solo del precio unitario. Los conductores también deben considerar la cantidad de combustible que necesitan, el trayecto que realizarán y el costo de desplazarse hasta el establecimiento que ofrece el monto más bajo.

Gasohol regular: entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón.

Diferencia por galón: S/ 3.

Ahorro potencial en 12 galones: S/ 36.

Referencia menor en Villa El Salvador: S/ 20,09 por galón.

Un usuario consulta en un teléfono inteligente los precios de los combustibles en Lima mediante la plataforma Facilito de Osinergmin frente a una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol premium llega a una diferencia de S/ 4,90 por galón

El gasohol premium muestra una dispersión mayor entre los precios declarados. Las tarifas consultadas van desde S/ 21,29 hasta S/ 26,19 por galón, con una diferencia de S/ 4,90.

Una carga de 12 galones puede costar entre S/ 255,48 y S/ 314,28. La separación entre ambos valores llega a S/ 58,80, aunque el resultado final dependerá de si el traslado hasta el grifo más económico compensa el gasto de combustible y tiempo.

PUBLICIDAD

En Villa El Salvador se registraron referencias desde S/ 21,39 por galón para este producto. En San Miguel, uno de los valores menores informados fue de S/ 21,99. Como ocurre con el resto de los combustibles, cada importe debe verificarse antes de acudir al establecimiento.

Un conductor consulta la aplicación Facilito de Osinergmin en su teléfono móvil mientras avanza por una avenida congestionada de Lima hacia una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV se vende por metro cúbico y el GLP vehicular por galón

La plataforma de Osinergmin también permite revisar los locales que comercializan Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) para vehículos. El GNV se despacha por metro cúbico, por lo que su valor no puede compararse de forma directa con los combustibles que se comercializan por galón.

El GLP vehicular, en cambio, se vende por galón. Los usuarios deben revisar que el grifo cuente con el producto autorizado para su vehículo y que el establecimiento mantenga disponibilidad antes de dirigirse al lugar.

PUBLICIDAD

Un surtidor de combustible en Lima exhibe en su pantalla digital las tarifas de gasohol, diésel y gas supervisadas por Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las estaciones ofrecen la misma variedad. Algunas tienen gasolina, gasohol y diésel; otras incorporan GLP o GNV, y algunas mantienen una oferta limitada. La información de Facilito permite filtrar esa búsqueda y evitar traslados hacia locales que no comercializan el combustible requerido.

Verificar que el grifo figure como operativo.

Confirmar que el combustible solicitado esté disponible.

Revisar que el precio publicado coincida con el surtidor.

Calcular si el traslado reduce o elimina el ahorro previsto.

Comprobar las especificaciones recomendadas por el fabricante del vehículo.

Actualizar la búsqueda si pasaron varias horas desde la primera consulta.

El gasto mensual también depende del consumo y el mantenimiento del vehículo

El valor por galón o metro cúbico representa una parte del presupuesto destinado al transporte. El consumo puede variar por el estado del motor, la presión de los neumáticos, el mantenimiento de filtros e inyectores, el peso de la carga y la forma de conducción.

Un surtidor de combustible en Lima expone las tarifas por galón de gasohol regular, premium, diésel y GLP con los distintivos de Osinergmin y Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación previa de precios permite identificar alternativas cercanas y calcular si la diferencia justifica cambiar de estación. La utilidad de esa revisión aumenta en vehículos con tanques de mayor capacidad o en unidades que realizan recorridos frecuentes durante la jornada.

PUBLICIDAD