Perú

Luciana Fuster cuenta que aceptó dirigir Miss Grand Perú tras recibir una propuesta en Tailandia: “Como decir que no”

La modelo contó que recibió la propuesta mientras se encontraba en Tailandia para participar de actividades del Miss Grand International. Según explicó, la oportunidad llegó directamente de los representantes del certamen y aceptó asumir el nuevo reto

La modelo explicó que el ofrecimiento llegó durante su participación en el Miss Grand International y que la oportunidad se presentó directamente ante ella. ATV/ Magaly TV La Firme.
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Luciana Fuster contó para las cámaras de Magaly TV La Firme cómo llegó a convertirse en la nueva representante del Miss Grand Perú, luego de que se conociera que la organización internacional le confió la dirección del certamen nacional. La modelo explicó que la propuesta surgió durante uno de sus viajes a Tailandia, donde se encontraba por las actividades vinculadas al Miss Grand International, concurso en el que obtuvo la corona en 2023.

La noticia marcó un nuevo capítulo en la trayectoria de la exchica reality, quien pasó de competir en el certamen internacional a asumir responsabilidades dentro de su organización en el país. Su nombramiento también generó comentarios debido a que la representación peruana estuvo anteriormente en manos de Jessica Newton, quien continúa vinculada al Miss Perú Universo.

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Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.
Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.

Durante la conversación, Luciana respondió cómo se produjo el acercamiento y si tuvo que participar en algún proceso de selección para conseguir el puesto. La modelo explicó que no se trató de una convocatoria convencional, sino de una oportunidad que le presentaron directamente mientras estaba en Tailandia.

“Fue algo, eh, que se dio mientras yo estaba allá en Tailandia, en, en la competencia de Miss Grand International, y pues me presentaron la oportunidad y cómo decir que no”, expresó.

Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.
Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.

Luciana Fuster recibió la propuesta directamente de Miss Grand International

La explicación de la modelo también fue comentada en Magaly TV La Firme, donde Magaly Medina recordó que el fundador del certamen internacional, Nawat Itsaragrisil, había dado a conocer la designación de Luciana a través de sus redes sociales.

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La conductora señaló que, de acuerdo con lo que había contado anteriormente la propia Fuster, el ofrecimiento se habría producido de manera presencial durante su estadía en Tailandia. Para Magaly, esto indicaba que la posibilidad de que la modelo asumiera la representación peruana no apareció de manera repentina, sino que habría sido conversada con anticipación.

Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.
Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.

“Bueno, el Nawat, el fundador de, del Miss Grand Internacional, lo dio a conocer en las redes sociales, el mismo que la coronó, eh, hace algún tiempo y dice ella que se lo ofrecieron en persona. O sea, viajó a, a Tailandia por ser una ex Miss Grand y se encontró con el dueño del concurso y él se lo propuso”, comentó la periodista.

“Se le viene la competencia a la Newton”: Magaly Medina analiza el nuevo papel de Luciana Fuster. Captura: Magaly TV La Firme.
“Se le viene la competencia a la Newton”: Magaly Medina analiza el nuevo papel de Luciana Fuster. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly también resaltó que Luciana había sido una de las participantes que representó al Perú bajo la organización de Jessica Newton. Por ello, consideró llamativo que ahora la modelo asumiera la dirección nacional de un concurso cuya franquicia anteriormente estaba vinculada a la empresaria.

“Pensar que Luciana Fuster fue una de las misses de la Newton, fue una de las misses que preparó y bajo la presidencia de su organización fue que la Luciana Fuster fue a concursar a Tailandia en el Miss Grand”, recordó.

“Se le viene la competencia a la Newton”: Magaly Medina analiza el nuevo papel de Luciana Fuster. Captura: Magaly TV La Firme.
“Se le viene la competencia a la Newton”: Magaly Medina analiza el nuevo papel de Luciana Fuster. Captura: Magaly TV La Firme.

El cambio en la organización del Miss Grand Perú

La llegada de Luciana Fuster a la dirección del Miss Grand Perú también generó interés por el cambio de responsabilidades entre las organizaciones de belleza que operan en el país. Hasta entonces, Jessica Newton había estado al frente de la representación nacional de este concurso, además de mantener su vínculo con el Miss Perú Universo.

“Se le viene la competencia a la Newton”: Magaly Medina analiza el nuevo papel de Luciana Fuster. Captura: Magaly TV La Firme.
“Se le viene la competencia a la Newton”: Magaly Medina analiza el nuevo papel de Luciana Fuster. Captura: Magaly TV La Firme.

En el programa de Magaly Medina se comentó que la empresaria habría tenido que tomar una decisión respecto a las franquicias de ambos certámenes. La conductora mencionó la explicación de un missólogo entrevistado, quien sostuvo que existiría un conflicto entre las organizaciones internacionales de Miss Universo y Miss Grand International.

Según esa versión, el director de Miss Universo habría planteado una condición para que quienes estuvieran vinculados a su certamen no trabajaran también con Miss Grand. A partir de esa explicación, Magaly señaló que Newton habría optado por continuar con el Miss Perú Universo y dejar la representación del otro concurso.

“Se le viene la competencia a la Newton”: Magaly Medina analiza el nuevo papel de Luciana Fuster. Captura: Magaly TV La Firme.
“Se le viene la competencia a la Newton”: Magaly Medina analiza el nuevo papel de Luciana Fuster. Captura: Magaly TV La Firme.

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