Perú

Feminicidio en Pachacámac: Acusan a expareja de asesinar a madre de falimia

La necropsia determinó que la mujer de 33 años sufrió lesiones en el cuello y la región cervical, mientras sus familiares reclaman justicia

Un hombre identificado como Wilbert Roque Cóndor acabó con la vida de su expareja y madre de sus tres hijos en Pachacámac. Según los testimonios, el agresor confesó el crimen a un familiar antes de entregarse a la policía. | Video: Latina Noticias
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Una mujer de 33 años, madre de tres hijos, fue hallada sin vida en su vivienda de la ampliación del asentamiento humano Los Jazmines, en Pachacámac. Su expareja, Wilber Roque Cóndor, de 40 años, quedó detenido luego de presentarse en una comisaría, donde habría admitido el crimen. El caso es investigado como feminicidio.

La muerte ocurrió el viernes 9 de octubre, según relataron familiares de la víctima. El certificado de necropsia estableció que la mujer murió a causa de lesiones en el cuello y la región cervical.

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Feminicidio en Pachacámac: un hombre quedó detenido por la muerte de su expareja| Foto: Latina Noticias
Feminicidio en Pachacámac: un hombre quedó detenido por la muerte de su expareja| Foto: Latina Noticias

Hombre confesó que asesinó a su expareja

De acuerdo con la familia, Roque Cóndor llegó al domicilio de su expareja al mediodía, después de llevar a sus tres hijos al colegio. La pareja se había separado dos años antes, aunque el hombre mantenía contacto con los menores debido a que los recogía para trasladarlos a clases.

El padre de la mujer contó que el investigado arribó a la vivienda a bordo de una mototaxi. Una vez dentro del inmueble, se habría producido una discusión relacionada con la posibilidad de retomar la convivencia. Los familiares sostienen que el ataque ocurrió cuando los niños ya se encontraban en el colegio.

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La hermana de la víctima afirmó que recibió una llamada en la que Roque Cóndor le comunicó lo sucedido. “Yo digo: ‘¿Qué pasó?’. Dice: ‘Le maté a tu hermana’”, relató. Según su versión, el hombre huyó del lugar en una motocicleta luego de esa conversación.

Cuando los parientes ingresaron a la casa, encontraron el cuerpo de la mujer. Una prima señaló que el investigado se habría cambiado de ropa dentro del inmueble antes de informar sobre el hecho.

La madre de la víctima aseguró que su hija había decidido poner fin a la relación por conflictos vinculados con presuntos problemas de ludopatía y consumo de alcohol del hombre. También indicó que la mujer era quien asumía gran parte de la manutención de sus hijos.

Feminicidio en Pachacámac: un hombre quedó detenido por la muerte de su expareja
Feminicidio en Pachacámac: un hombre quedó detenido por la muerte de su expareja| Foto: Latina Noticias

“Mi hija ya se cansó porque el hombre tenía mucho vicio”, declaró la madre. La familia afirmó que la víctima le había pedido a su expareja que abandonara la vivienda, situación que habría originado una nueva discusión.

Investigado permanece detenido en la Dipinci de Pachacámac

Tras los hechos, Wilber Roque Cóndor se presentó en la comisaría de José Gálvez. Luego fue trasladado a la División de Investigación Criminal (Dipinci) de Pachacámac, donde permanece detenido mientras continúan las diligencias del caso.

Los familiares y vecinos de la víctima exigieron que las autoridades aceleren las investigaciones y solicitaron apoyo para los tres hijos de la mujer. “Queremos justicia, señora presidenta. Señora ministra de la Mujer, por favor, queremos su presencia aquí”, expresó una familiar.

El caso se suma a los 110 feminicidios registrados en lo que va de 2026, según la cifra atribuida por los familiares al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Canales de ayuda

  • El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ofrece atención gratuita a través de la Línea 100, disponible las 24 horas para víctimas, familiares o testigos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
  • La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende emergencias a través de la central 105. Las víctimas o testigos de un hecho de violencia pueden llamar a ese número, acudir a la comisaría más cercana o presentar una denuncia.

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