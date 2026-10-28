Perú

Obra con presunto uso de IA fue observada en el concurso de la Candelaria en Puno: jurado detectó una impresión retocada con pintura

La vicegobernadora Margot de la Riva señaló que los especialistas concluyeron que la propuesta cuestionada no cumplía con la técnica exigida, pues el concurso premiaba pinturas al óleo elaboradas por los artistas

Una pintura en blanco y negro de una figura religiosa con danzantes junto a una mujer con gafas que habla por un micrófono
Una obra postulada al concurso de afiches de la Virgen de la Candelaria en Puno afronta cuestionamientos del jurado calificador por el presunto uso de inteligencia artificial. (Composición Infobae Perú)
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Un cuadro presentado para elegir el afiche oficial de la Festividad Virgen de la Candelaria 2027 fue cuestionado por un presunto uso de inteligencia artificial y una impresión intervenida con pintura. La observación surgió durante la evaluación de las obras participantes en el concurso organizado en Puno.

La vicegobernadora regional y presidenta del Comité de Salvaguardia de la Festividad Virgen de la Candelaria, Margot de la Riva, señaló que los jurados detectaron trabajos que no respondían a la técnica exigida. Según sostuvo, el certamen reconocía pinturas al óleo y la creación manual de los artistas.

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Personas sentadas en hilera con hojas de papel en las manos frente a varias pinturas religiosas dispuestas sobre caballetes
Autoridades de Puno participan en la evaluación de las pinturas presentadas al concurso para elegir el afiche de la Festividad Virgen de la Candelaria 2027. (Foto: Gobierno regional de Puno)

Aunque la obra observada fue expuesta junto a las demás propuestas, no ingresó entre los puestos premiados. El caso se conoció tras la presentación del afiche que representará a la celebración puneña en 2027, cuya imagen será difundida a nivel nacional e internacional.

Cuadro observado era una impresión con retoques de pintura, según la vicegobernadora

Durante una entrevista con Cosmos Televisión, De la Riva mostró el trabajo cuestionado y afirmó que se trataba de una imagen impresa con intervenciones puntuales de pintura. “En lo impreso le han dado un retoque de pintura”, declaró al comparar la pieza con otro cuadro elaborado al óleo.

Pintura con la Virgen de la Candelaria y el Niño Jesús al centro, rodeados por ángeles, danzantes con trajes brillantes y puntos de colores
Una obra sobre la Virgen de la Candelaria y danzantes tradicionales participó en el concurso de afiches en Puno, donde el jurado la cuestionó por presunto uso de inteligencia artificial. (Foto: Facebook / Victor Apaza)

La autoridad sostuvo que la diferencia podía apreciarse en la superficie de ambas obras. En su versión, el cuadro observado contenía retoques en algunos detalles, pero el resto de la composición correspondía a una impresión.

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No puede ser una impresión. Es la pintura en óleo lo que se premia, es el arte”, explicó De la Riva sobre el criterio aplicado por los especialistas. La vicegobernadora no reveló la identidad del autor del cuadro ni precisó cuántas obras fueron cuestionadas por este motivo.

Pinturas colocadas sobre caballetes con representaciones de la Virgen María y danzantes tradicionales en un pasillo interior
Varias pinturas dedicadas a la Virgen de la Candelaria permanecen en caballetes durante la selección del afiche oficial para la festividad de 2027 en Puno. (Foto: Gobierno regional de Puno)

Concurso reunió trabajos de Puno y otras regiones del país

La presidenta del comité indicó que la convocatoria recibió propuestas de artistas de Puno, Cusco, Arequipa y otras regiones. En sus declaraciones, mencionó que se habían recibido 18 cuadros para la selección del afiche oficial de la festividad.

Sin embargo, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno informó que en esta edición se presentaron 15 obras. La entidad no explicó la diferencia con la cifra difundida por la vicegobernadora ni detalló si algunas propuestas fueron retiradas o excluidas durante el proceso.

De la Riva indicó que el jurado definió los cuatro primeros lugares y que las demás obras quedaron fuera de la premiación. Pese a ello, señaló que los trabajos se mantuvieron como parte de las presentaciones realizadas para el concurso y destacó la participación de sus autores.

Una mujer de perfil sostiene un teléfono y mira una serie de pinturas sobre caballetes en una sala iluminada
Una visitante observa las obras postuladas al afiche oficial de la Festividad Virgen de la Candelaria 2027 en una sala de exposición en Puno. (Foto: Gobierno regional de Puno)

La obra ganadora será la imagen oficial de la Candelaria 2027

El primer lugar fue otorgado a Yadini Heidi Ochoa Chipana por la pintura “Devotos eternos ante la luz divina de la Madre”. La obra, elaborada al óleo sobre lienzo, será utilizada como afiche oficial de la Festividad Virgen de la Candelaria 2027.

La Dirección Desconcentrada de Cultura detalló que el cuadro representa elementos de la devoción religiosa y la cosmovisión andina, con referencias a danzas autóctonas y trajes de luces. El segundo puesto fue para Lucas Pinazo Durán, mientras que Edgar Jaime Velásquez Huaracha y Víctor Elías Quispe Challco ocuparon el tercer y cuarto lugar, respectivamente.

Grupo de personas de pie junto a un cuadro sobre un caballete con la imagen de la Virgen de la Candelaria frente a carteles institucionales
Autoridades de Puno presentan una de las obras postuladas para el afiche oficial de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027. (Foto: Gobierno regional de Puno)

El comité prevé realizar la impresión del afiche ganador y presentarlo en noviembre durante el lanzamiento de la festividad en el Estadio Nacional. Luego, el material será distribuido con el respaldo de instituciones como el Gobierno Regional de Puno, la Municipalidad Provincial de Puno y la Dirección Desconcentrada de Cultura.

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