Perú registra 67 feminicidios en seis meses: Llamadas por violencia de género superan los 72 mil casos

La cifra de feminicidios en Perú durante los primeros seis meses de 2026 alcanzó 67 víctimas, según datos oficiales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). El registro, que coincide con un incremento sostenido de denuncias y llamadas de auxilio, evidencia la persistencia de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en distintas regiones del país.
Patricia Garrido, directora del Programa Warmi Ñan, confirmó en diálogo con la prensa que la línea 100 ha recibido más de 72 mil llamadas efectivas por casos de violencia familiar y de género en lo que va del año.
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“Estas son comunicaciones que ameritaron atención, orientación o articulación con otros servicios”, explicó la funcionaria. El total de llamadas recibidas supera las 190 mil, aunque solo una parte corresponde a reportes genuinos, mientras que el resto se compone de llamadas abandonadas o perturbadoras.
Perfiles y señales de riesgo
El MIMP identificó que la mayoría de los feminicidios afecta a mujeres adultas, aunque la violencia también impacta a niñas y adolescentes.
“Las situaciones de riesgo pueden presentarse en relaciones desde la adolescencia”, señaló Garrido, quien subrayó que el factor común suele ser el intento de control y dominación por parte del agresor.
Entre las señales de alerta más frecuentes se encuentran los intentos de controlar la vida de la pareja, el acceso a sus claves personales y la negativa a aceptar una separación o nueva relación.
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Uno de los casos más recientes involucró a un agresor confeso, quien atacó mortalmente a una mujer tras enterarse de que ella conversaba con otro hombre. Estos hechos, según la directora del Programa Warmi Ñan, reflejan un patrón de violencia basado en la pérdida de control y la resistencia del agresor a la autonomía de la víctima.
Regiones más afectadas
Lima encabeza la lista de llamadas de auxilio, con más de 38 mil reportes en el primer semestre, seguida por Callao con más de 3.000, y regiones como Arequipa, Cusco, Puno y La Libertad. El MIMP insta a que tanto víctimas como personas allegadas reporten casos de violencia a la línea 100, que opera como principal canal de orientación y derivación.
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Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la directora del Programa Warmi Ñan subrayó que “no existe ninguna justificación para el ejercicio de la violencia” y que la detección temprana de comportamientos controladores puede salvar vidas.
Canales de ayuda
- La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Funciona las 24 horas del día en todo el territorio nacional y ofrece orientación, consejería y derivación inmediata para casos de violencia familiar, sexual o de género.
- El Chat 100 es una plataforma en línea que brinda atención psicológica y legal a través de internet. Facilita el acceso a la orientación de manera anónima y segura, permitiendo a las personas recibir apoyo sin necesidad de realizar una llamada telefónica.
- Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) son espacios presenciales de atención integral donde las víctimas de violencia pueden recibir asistencia psicológica, legal y social. Los CEM están distribuidos en diversas regiones del país y trabajan en coordinación con otras instituciones para garantizar protección y acompañamiento.
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