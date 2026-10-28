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Deportivo Garcilaso desperdicia chance de tomar liderato del Torneo Clausura al caer por 3-2 a manos de Alianza Atlético en Sullana

El conjunto de Lisandro Grepo reaccionó tarde y no pudo completar la remontada. Con este resultado, los ‘churres’ y cinco elencos suman 25 unidades

El cuadro sullanense se impuso 3-2 ante los cusqueños y se metieron en la pelea por el título - Crédito: L1MAX.
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El luminoso del estadio Campeones del 36 exhibió un 3-2 a favor de Alianza Atlético ante Deportivo Garcilaso por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Los ‘churres’ hilaron tres dianas en la primera mitad y mantuvieron una ventaja importante para el complemento, donde a los de Lisandro Greppo les fue insuficiente el tiempo para nivelar el marcador.

Alianza Atlético volvió a ganar después de dos derrotas consecutivas, en las que recibió ocho goles: cayó 4-1 ante Universitario y Sport Huancayo. Deportivo Garcilaso, en cambio, dejó escapar la opción de alcanzar el liderato de manera provisional y permaneció con 25 puntos.

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El equipo dirigido por Federico Urcioli tuvo una advertencia temprana. A los siete minutos, Patrick Zubczuk respondió ante una llegada local y evitó la caída de su arco. La jugada fue el anticipo de un inicio en el que Alianza Atlético tomó el control del balón y atacó con frecuencia.

La presión encontró recompensa a los 10 minutos. Desde el fondo llegó un envío largo que permitió la aparición de Guillermo Larios, quien asistió a José Ingratti. El delantero definió ante la salida de Zubczuk y abrió el marcador para el conjunto sullanero.

Alianza Atlético derrotó con suspenso 3-2 a Deportivo Garcilaso y se instala en el pelotón de equipos con 25 puntos en el Torneo Clausura.
Alianza Atlético derrotó con suspenso 3-2 a Deportivo Garcilaso y se instala en el pelotón de equipos con 25 puntos en el Torneo Clausura. Crédito: Instagram Liga 1.

Deportivo Garcilaso no corrigió sus problemas por la banda izquierda y el 2-0 llegó apenas cinco minutos más tarde. Larios participó otra vez con un taco que habilitó a Erick Perleche. El lateral avanzó y lanzó un centro que el arquero cusqueño no pudo controlar.

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El balón se le escapó de las manos a Zubczuk y quedó servido para Guillermo Larios, que apareció dentro del área y amplió la diferencia. El delantero fue determinante en el tramo inicial, con una asistencia y una anotación que desarmaron la estructura defensiva del visitante.

Alianza Atlético sostuvo la intensidad y construyó un resultado amplio antes del descanso. A los 36 minutos, Juan David Delgado conectó de cabeza un centro al área, se impuso sobre Claudio Torrejón y convirtió el 3-0. Fue su primer gol de la temporada con la camiseta ‘churre’.

El segundo tiempo comenzó con un desarrollo similar. Los locales manejaron la posesión y limitaron los avances de un Garcilaso que no encontraba circuitos para acercarse al arco de Steven Rivadeneyra. Christofer Olivares estuvo cerca a los 59 minutos, aunque su cabezazo pegó en el travesaño y la acción fue anulada por posición adelantada.

Juan David Delgado puso el 3-0 parcial de Alianza Atlético contra Deportivo
Juan David Delgado puso el 3-0 parcial de Alianza Atlético contra Deportivo Garcilaso. Crédito: Liga 1.

La reacción cusqueña llegó a los 62 minutos. Adrián Ascues habilitó a Sharif Ramírez, quien condujo hacia el área, dejó atrás a José Luján y definió ante Rivadeneyra. El descuento modificó el ánimo de Deportivo Garcilaso, que empezó a adelantar sus líneas.

Ramírez volvió a exigir al arquero local tres minutos después con un remate de larga distancia. Rivadeneyra respondió y evitó el segundo tanto. El atacante de 23 años ingresó por Beto da Silva y se convirtió en una de las principales alternativas ofensivas del cuadro visitante.

Alianza Atlético tuvo la oportunidad de liquidar el encuentro a los 82 minutos. Cristian Penilla avanzó por el costado izquierdo y envió un centro de tres dedos para Larios, pero el delantero no pudo colocar su remate entre los tres palos. La ocasión mantuvo abierto el desenlace.

A los 85, Ramírez volvió a probar desde fuera del área y su disparo impactó en el travesaño. Deportivo Garcilaso insistió hasta el final y encontró el 3-2 a los 88 minutos: Olivares conectó de cabeza un tiro de esquina ejecutado por Ascues. El descuento llegó tarde para cambiar el resultado.

El tanto de Christopher Olivares no evitó la derrota de Deportivo Garcilaso en Sullana.
El tanto de Christopher Olivares no evitó la derrota de Deportivo Garcilaso en Sullana. Crédito: Liga 1.

Así está la pelea por el Torneo Clausura

Con la victoria en Sullana, Alianza Atlético alcanzó los 25 puntos y se incorporó al grupo de perseguidores. Deportivo Garcilaso se mantuvo en esa cifra, al igual que Sporting Cristal, FBC Melgar, Juan Pablo II College y Alianza Lima. En total, seis equipos comparten esa cantidad de unidades.

Sport Huancayo conserva el liderato con 28 puntos, pese a su derrota 2-0 ante Juan Pablo II College en Chongoyape. Universitario marcha segundo con 27 unidades, aunque tiene un partido pendiente ante Sport Boys, programado para la próxima semana.

La fecha 14 también tendrá un duelo directo entre dos clubes que persiguen la cima. Sporting Cristal y Alianza Lima se medirán en el estadio Alberto Gallardo, en un partido que puede alterar nuevamente las posiciones de la parte alta del Clausura.

Liga 1.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

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