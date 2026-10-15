Familiares denunciaron que la relación estaba marcada por violencia| Foto: Difusión

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El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Bagua Grande ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Junior Jonathan Rodríguez Arista, médico anestesiólogo investigado por el presunto delito de feminicidio en agravio de Sharol Cortés, joven enfermera y ganadora del certamen Miss Carnaval Utcubamba 2024.

La medida fue solicitada por la Fiscalía Especializada de Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Utcubamba, a cargo de la fiscal provincial Deisy del Rosario Guevara Murillo. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó elementos que, según su tesis, vinculan al investigado con un contexto de violencia previa contra la víctima.

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La investigación fiscal sostiene que Cortés habría sufrido agresiones físicas y psicológicas durante la convivencia con Rodríguez. De acuerdo con el requerimiento, la relación habría estado marcada por actos de control y subordinación que habrían afectado el estado emocional de la joven.

Dictan prisión preventiva contra anestesiólogo por muerte de reina de belleza en Bagua Grande| Foto: Fiscalía

¿Qué sucedió aquel 4 de octubre?

Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron el 4 de octubre en una vivienda de Bagua Grande, en la región Amazonas. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al inmueble luego de recibir una alerta sobre la presencia de una mujer sin vida en uno de los pisos superiores.

En el lugar, los policías encontraron a Rodríguez, quien indicó que había hallado sin vida a su conviviente. La joven fue identificada por sus familiares como Sharol Abigail Cortés Cruz, de 24 años.

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El caso generó indignación entre vecinos, amigos y familiares de la víctima, quienes se concentraron en los exteriores del inmueble. Los allegados de la joven exigieron que las autoridades esclarezcan las circunstancias de su muerte y determinaron realizar movilizaciones en Bagua Grande y otras ciudades.

Junior Jhonatan Rodríguez Arista cumple detención preventiva en Amazonas mientras las autoridades investigan la muerte de la enfermera Sharol Abigail Cortes Cruz.

Durante las primeras diligencias, Rodríguez fue detenido por su presunta implicancia en el caso. Más tarde, a pedido de la Fiscalía, un juez dispuso siete días de detención preliminar mientras se reunían los primeros elementos para la investigación.

La fiscal Guevara Murillo sustentó el pedido de prisión preventiva con testimonios de familiares y amistades de Cortés, además de registros de cámaras de seguridad, la revisión de teléfonos celulares y documentos periciales.

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Entre los elementos expuestos ante el juzgado figuran el certificado médico legal, el acta de necropsia, el acta de inspección criminalística, la inspección técnico-policial y el acta de allanamiento del lugar donde fue encontrada la joven.

La enfermera Sharol Abigail Cortes Cruz y su pareja, investigado por presunto feminicidio en Bagua Grande, aparecen con vestimenta médica en imágenes difundidas por la familia. (Infobae Perú/Fb:@sharol.abigail.cortes.cruz)

Familiares denunciaron que la relación estaba marcada por violencia

La muerte de Sharol Cortés puso en primer plano los testimonios de personas cercanas a la joven. Sus familiares aseguran que la relación con Rodríguez, de 35 años, se había vuelto conflictiva durante el último año.

Una de las hermanas de la víctima señaló que el investigado tenía acceso a fármacos por su profesión de anestesiólogo y expresó sospechas sobre un posible uso de medicamentos. Esa versión forma parte de los cuestionamientos planteados por la familia y deberá ser contrastada mediante pericias médicas y toxicológicas.

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Cortés había culminado sus estudios de enfermería tras vivir una etapa de formación en Chiclayo. Sus familiares destacaron su vínculo con su abuela, quien la acompañó durante sus años de estudio y en el inicio de su vida profesional.

Además, la joven participaba en actividades de modelaje y concursos de belleza. En febrero de 2024 obtuvo la corona de Miss Carnaval Utcubamba 2024, título que representó en actividades públicas de la provincia.