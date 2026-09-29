Perú

Policía que asesinó a su esposa cuenta con varias denuncias de sus exparejas: familia exige justicia

Los familiares de Mariela Peralta Muñoz piden la máxima sanción contra el suboficial Luis Felipe Sandoval Díaz, quien quiso quitarse la vida antes de ser detenido

Una historia de amor que terminó en tragedia. Mariela Peralta Muñoz fue asesinada de un disparo por su esposo, el suboficial de la policía Luis Felipe Sandoval Díaz, en su vivienda de Ate. La familia exige justicia y revela un historial de maltrato y antecedentes penales del agresor.| Video: América TV
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Tras la detención del suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Luis Felipe Sandoval Díaz por la muerte de su esposa, Mariela Peralta Muñoz,se ha revelado los antecedentes del efectivo en actividad. La joven madre recibió un disparo en la cabeza dentro del cuarto que ambos alquilaban en la Asociación de Viviendas La Florida, en Ate.

Los familiares de la víctima exigieron que el caso sea investigado como feminicidio y afirmaron que Peralta buscaba separarse. La hermana de Mariela sostuvo que la joven le había advertido sobre episodios de violencia y temía por su vida.

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Nunca la dejaré a tu hermana, la dejaré con la muerte”, habría dicho el policía, según relató la familiar. “Y cumplió su palabra. La mató a mi hermana”, agregó América Noticias.

La hermana de Mariela afirmó que su familiar le había contado sobre agresiones psicológicas e infidelidades. También aseguró que conserva conversaciones en las que la agente penitenciaria expresaba su deseo de alejarse de Sandoval.

Policía detenido por muerte de su esposa tenía denuncias de exparejas| Foto: América Noticias
Policía detenido por muerte de su esposa tenía denuncias de exparejas| Foto: América Noticias

Quiero que se vaya, no quiero saber nada. Voy a vivir una vida horrible con ese hombre”, escribió Mariela en uno de esos mensajes, según indicó su familiar.

Policía detenido registra investigaciones desde 2018

Sandoval registra investigaciones desde 2018, entre ellas una por lesiones y otra por homicidio en 2022. En 2023, apareció en una investigación por presuntas agresiones contra una expareja. Este año, además, figura en una pesquisa por extorsión. Ante ello, la familia cuestionó que la institución no lo haya sancionado frente a estas fuertes acusaciones.

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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda asistencia legal a la familia de la víctima, quien deja una hija de 14 años. El policía permanece detenido y una audiencia definirá en las próximas horas si le dictará prisión preventiva hasta que duren las investigaciones.

Exigimos justicia para mi hermana, que no quede impune este caso”, pidió la hermana de Mariela.

Policía en actividad fue detenido por la muerte de su esposa en Ate
Policía en actividad fue detenido por la muerte de su esposa en Ate | Foto: Panamericana

Por su parte, e Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que Mariela Peralta Muñoz trabajaba como educadora social en el Centro Juvenil Santa Margarita. La institución lamentó su fallecimiento y destacó su labor con las adolescentes internas y sus compañeros.

El sector señaló que, por medio del Programa Nacional de Centros Juveniles, brinda apoyo a los familiares de la víctima.

Se casaron en agosto

Mariela Peralta Muñoz, laboraba como agente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). De acuerdo con el testimonio de sus familiares. Una vecina escuchó una discusión en el inmueble y, poco después, un disparo.

La hermana de la víctima contó que Mariela había expresado preocupación por su relación. Según su versión, antes del crimen la joven le pidió ayuda a una vecina y le dijo que, si algo le ocurría, responsabilizara a su esposo.

Suboficial de la PNP fue detenido tras la muerte de su esposa por un disparo en Ate
Suboficial de la PNP fue detenido tras la muerte de su esposa por un disparo en Ate| Foto: Panamericana

Mariela Peralta Muñoz y Luis Felipe Sandoval Díaz se conocieron en 2024 y se habían casado semanas antes de la tragedia. En redes sociales compartían fotografías juntos, aunque los deudos aseguran que la relación atravesaba conflictos desde el inicio del matrimonio.

La Fiscalía de la Nación ya abrió una nueva investigación contra el efectivo al ser el principal sospechoso.

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