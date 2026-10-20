Detienen a expolicía acusado de asesinar a su expareja en La Victoria

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Una mujer venezolana de 52 años fue asesinada a balazos cerca del mercado Doce de Octubre, en La Victoria. La Policía detuvo a un expolicía de 70 años, señalado por los familiares como su expareja. El caso es investigado como un presunto feminicidio.

La víctima fue identificada como Arela del Valle Jiménez, quien había salido de su vivienda para comprar un medicamento para una de sus hijas. Según el testimonio de sus familiares, nunca regresó a casa.

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Una cámara de seguridad registró parte de la secuencia. En las imágenes se observa a la mujer discutir con un hombre en la vía pública. Tras un forcejeo, ella intentó escapar, cayó al suelo y recibió varios disparos.

Peritos de Criminalística hallaron hasta seis casquillos de bala en la zona, de los cuales cuatro disparos acabaron con la vida de la mujer.

Imágenes de seguridad registraron la discusión previa al homicidio, ocurrido cuando la madre de cuatro hijos salió a comprar un medicamento para su hija| Foto: Latina Noticias

Acusado fue capturado en Independencia

Horas después del crimen, agentes de la PNP detuvieron en Independencia a Manuel Florián Ramos Venegas, un policía en retiro de 70 años, quien figura como principal sospechoso del asesinato.

El detenido fue trasladado al Departamento de Investigación Criminal de La Victoria, donde quedó a disposición de las autoridades mientras avanzan las diligencias. También pasó por los exámenes correspondientes de medicina legal.

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Según información preliminar de la Policía, en el lugar del ataque se encontró una billetera con un documento de identidad que pertenecería al sospechoso. Las autoridades también investigan si el arma empleada era de su propiedad.

El hijo de la víctima afirmó a Latina Noticias que el expolicía mantenía una relación con su madre. Sostuvo que, desde hacía cerca de un mes, el hombre la hostigaba.

El familiar indicó que el sospechoso habría conocido a la mujer en un mercado de la zona.

Violencia contra la mujer: la impunidad en Perú y un Estado de espaldas| Clara Giraldo (Infobae Perú)

Vecinos reclaman iluminación y mayor presencia policial

El crimen ocurrió a pocos metros del mercado Doce de Octubre, en un sector de La Victoria que, según los vecinos, permanece con escasa iluminación durante la noche.

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Residentes de la zona denunciaron que el alumbrado público no funcionaba antes de las diligencias policiales y reclamaron más patrullaje. “Esto está oscurísimo”, señaló una vecina, quien afirmó que las luces se encendieron tras la llegada de los medios de comunicación por el caso que enluta a una familia.

Los habitantes también dijeron que en el sector suelen registrarse robos al paso, aunque aseguraron que un ataque de estas características no era habitual en la zona.

Arela del Valle Jiménez había llegado desde Venezuela al Perú hace cuatro años y deja cuatro hijos. La investigación busca establecer las circunstancias del ataque y determinar la responsabilidad del detenido.

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